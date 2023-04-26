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В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за лающей собаки
В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за лающей собаки - РИА Новости Крым, 26.04.2023
В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за лающей собаки
В Феодосии за убийство женщины задержан рецидивист. Мужчина застрелил соседку из ружья из-за шума ее собаки. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома. РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T16:21
2023-04-26T16:21
2023-04-26T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии за убийство женщины задержан рецидивист. Мужчина застрелил соседку из ружья из-за шума ее собаки. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.Отмечается, что трагедия случилась утром 25 апреля во дворе частного дома по улице Советская в селе Ближнее.Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве и возбуждено уголовное дело. Как отметили в Следкоме, злоумышленник год назад освободился из колонии за аналогичное преступление. Всего же мужчина был дважды судим за убийства."Проведены неотложные следственные действия. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.
https://crimea.ria.ru/20200813/Sevastopolets-ugrozhal-ubiystvom-sosedke-za-parkovku-ego-budut-sudit-1118615584.html
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В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за лающей собаки
Следком: рецидивист задержан за убийство соседки в Феодосии
16:21 26.04.2023 (обновлено: 16:24 26.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии за убийство женщины задержан рецидивист. Мужчина застрелил соседку из ружья из-за шума ее собаки. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.
Отмечается, что трагедия случилась утром 25 апреля во дворе частного дома по улице Советская в селе Ближнее.
"Между соседями завязалась ссора на почве шума, исходившего от собаки, проживающей у женщины. 66-летний злоумышленник произвел несколько выстрелов в 55-летнюю соседку, от которых та скончалась", - уточнили детали в сообщении.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве и возбуждено уголовное дело. Как отметили в Следкоме, злоумышленник год назад освободился из колонии за аналогичное преступление. Всего же мужчина был дважды судим за убийства.
"Проведены неотложные следственные действия. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.