https://crimea.ria.ru/20230426/v-feodosii-muzhchina-zastrelil-sosedku-iz-za-layuschey-sobaki-1128379002.html

В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за лающей собаки

В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за лающей собаки - РИА Новости Крым, 26.04.2023

В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за лающей собаки

В Феодосии за убийство женщины задержан рецидивист. Мужчина застрелил соседку из ружья из-за шума ее собаки. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома. РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T16:21

2023-04-26T16:21

2023-04-26T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии за убийство женщины задержан рецидивист. Мужчина застрелил соседку из ружья из-за шума ее собаки. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.Отмечается, что трагедия случилась утром 25 апреля во дворе частного дома по улице Советская в селе Ближнее.Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве и возбуждено уголовное дело. Как отметили в Следкоме, злоумышленник год назад освободился из колонии за аналогичное преступление. Всего же мужчина был дважды судим за убийства."Проведены неотложные следственные действия. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20200813/Sevastopolets-ugrozhal-ubiystvom-sosedke-za-parkovku-ego-budut-sudit-1118615584.html

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