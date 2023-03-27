https://crimea.ria.ru/20230327/kustarnye-mastera-kak-zaschitit-svoi-prava-pri-sdelke-s-fizlitsom--1127714256.html
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом - РИА Новости Крым, 27.03.2023
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
Если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд. Об этом РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T08:13
2023-03-27T08:13
2023-03-27T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым напомнила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.По ее словам, в этом случае следует заключить договор, в котором будет прописано, что одно физлицо выполняет за денежные средства другого физлица какую-то работу или предоставляет услуги."Если вы заключаете какую-либо сделку, делайте это письменно. Составляйте договор. В договоре должен быть указан предмет договора, сроки, ответственность и реквизиты (паспортные данные, телефон)", - рекомендует Воронова.В случае если договор устный, то в суде может помочь наличие свидетелей, которые присутствовали при разговоре, "чтобы суд опирался на их показания", уточняет эксперт.Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак вернуть товар в интернет-магазин
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, защита прав потребителей, крым, новости крыма, совет эксперта, виктория воронова
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
Роспотребнадзор: защитить права при сделке с физлицом можно через суд и при свидетелях
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым напомнила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
"По закону о защите прав потребителей, физическое лицо, которое не имеет статуса индивидуального предпринимателя либо юрлица, в рамках контрольно-надзорной деятельности не признается ни продавцом, ни исполнителем. Но в судебном порядке всегда можно защитить свои права", - обозначила Воронова.
По ее словам, в этом случае следует заключить договор, в котором будет прописано, что одно физлицо выполняет за денежные средства другого физлица какую-то работу или предоставляет услуги.
"Если вы заключаете какую-либо сделку, делайте это письменно. Составляйте договор. В договоре должен быть указан предмет договора, сроки, ответственность и реквизиты (паспортные данные, телефон)", - рекомендует Воронова.
В случае если договор устный, то в суде может помочь наличие свидетелей, которые присутствовали при разговоре, "чтобы суд опирался на их показания", уточняет эксперт.