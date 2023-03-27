https://crimea.ria.ru/20230327/kustarnye-mastera-kak-zaschitit-svoi-prava-pri-sdelke-s-fizlitsom--1127714256.html

"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом

"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом - РИА Новости Крым, 27.03.2023

"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом

Если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд. Об этом РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T08:13

2023-03-27T08:13

2023-03-27T08:13

роспотребнадзор

защита прав потребителей

крым

новости крыма

совет эксперта

виктория воронова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым напомнила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.По ее словам, в этом случае следует заключить договор, в котором будет прописано, что одно физлицо выполняет за денежные средства другого физлица какую-то работу или предоставляет услуги."Если вы заключаете какую-либо сделку, делайте это письменно. Составляйте договор. В договоре должен быть указан предмет договора, сроки, ответственность и реквизиты (паспортные данные, телефон)", - рекомендует Воронова.В случае если договор устный, то в суде может помочь наличие свидетелей, которые присутствовали при разговоре, "чтобы суд опирался на их показания", уточняет эксперт.Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак вернуть товар в интернет-магазин

https://crimea.ria.ru/20221129/ekspert-ukazal-na-riski-otkrytiya-ozon-v-kitae-dlya-potrebiteley-iz-rossii-1125586479.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, защита прав потребителей, крым, новости крыма, совет эксперта, виктория воронова