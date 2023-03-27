Рейтинг@Mail.ru
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230327/kustarnye-mastera-kak-zaschitit-svoi-prava-pri-sdelke-s-fizlitsom--1127714256.html
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом - РИА Новости Крым, 27.03.2023
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
Если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд. Об этом РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T08:13
2023-03-27T08:13
роспотребнадзор
защита прав потребителей
крым
новости крыма
совет эксперта
виктория воронова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111369/80/1113698046_0:133:3517:2111_1920x0_80_0_0_9557cca550ac95147ac615170aa3da99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым напомнила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.По ее словам, в этом случае следует заключить договор, в котором будет прописано, что одно физлицо выполняет за денежные средства другого физлица какую-то работу или предоставляет услуги."Если вы заключаете какую-либо сделку, делайте это письменно. Составляйте договор. В договоре должен быть указан предмет договора, сроки, ответственность и реквизиты (паспортные данные, телефон)", - рекомендует Воронова.В случае если договор устный, то в суде может помочь наличие свидетелей, которые присутствовали при разговоре, "чтобы суд опирался на их показания", уточняет эксперт.Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак вернуть товар в интернет-магазин
https://crimea.ria.ru/20221129/ekspert-ukazal-na-riski-otkrytiya-ozon-v-kitae-dlya-potrebiteley-iz-rossii-1125586479.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111369/80/1113698046_263:0:3252:2242_1920x0_80_0_0_00fd6bff9683485bd25ac42840669839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, защита прав потребителей, крым, новости крыма, совет эксперта, виктория воронова
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом

Роспотребнадзор: защитить права при сделке с физлицом можно через суд и при свидетелях

08:13 27.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПроцесс создания ювелирного изделия. Дом "Дюльбер". Крым
Процесс создания ювелирного изделия. Дом Дюльбер. Крым - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым напомнила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.

"По закону о защите прав потребителей, физическое лицо, которое не имеет статуса индивидуального предпринимателя либо юрлица, в рамках контрольно-надзорной деятельности не признается ни продавцом, ни исполнителем. Но в судебном порядке всегда можно защитить свои права", - обозначила Воронова.

По ее словам, в этом случае следует заключить договор, в котором будет прописано, что одно физлицо выполняет за денежные средства другого физлица какую-то работу или предоставляет услуги.
"Если вы заключаете какую-либо сделку, делайте это письменно. Составляйте договор. В договоре должен быть указан предмет договора, сроки, ответственность и реквизиты (паспортные данные, телефон)", - рекомендует Воронова.
В случае если договор устный, то в суде может помочь наличие свидетелей, которые присутствовали при разговоре, "чтобы суд опирался на их показания", уточняет эксперт.
Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников
Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
Как вернуть товар в интернет-магазин
Коробки с товарами на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 03:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
 
РоспотребнадзорЗащита прав потребителейКрымНовости КрымаСовет экспертаВиктория Воронова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы
09:28На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
09:04Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
08:46Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
08:13"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
07:38Как и из чего в Крыму делают сувениры
07:25Больные туберкулезом с новых территорий едут в Крым
07:01Авария оставила без света несколько сел в Крыму
07:01Погодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зима
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
21:00Это был украинский беспилотник - МО РФ об атаке на Тульскую область
20:03Главные события и заявления дня в мире и в Крыму: 26 марта
19:46Не солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите
19:14Как бороться с авитаминозом – ответ врача
18:45Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор
18:26Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО
18:01Авария на сетях: 10 сел Крыма остались без света
17:56Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло
16:34В Тульской области произошел взрыв – что известно
Лента новостейМолния