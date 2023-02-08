https://crimea.ria.ru/20230208/chto-zastavlyaet-tratit-poslednie-dengi-na-nenuzhnye-veschi--ekspert-1126752094.html

Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт

Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт

Эксперт Центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института Минфина России Мария Соловиченко рассказала о привычках, из-за которых... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T08:23

2023-02-08T08:23

2023-02-08T08:23

экономика

общество

финансы

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119148093_0:56:1620:967_1920x0_80_0_0_b1fa7b971d0dd29a5c816448810e462c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Эксперт Центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института Минфина России Мария Соловиченко рассказала о привычках, из-за которых человек покупает ненужные ему вещи.Мир, созданный маркетологамиСоловиченко отметила, что на нерациональные траты человека толкает его же мозг, склонный выбирать самые простые пути решения для проблем. Так, в первую очередь, потребитель обесценивает будущую выгоду, считает эксперт, ведь чтобы получить что-то в перспективе нужно приложить усилия и контролировать себя."Получить немедленную выгоду проще и приятней", - приводит слова Соловиченко агентство "Прайм".Стремление общества к сиюминутному удовольствию годами развивали маркетологи, создавая картинку доступной и лучшей жизни. В торговом центре самые бесполезные вещи становятся жизненно необходимыми, хочется все, сразу и сейчас. Соловиченко не советует ходить в супермаркеты без запроса и выбирать более интеллектуальный и при этом менее затратный способ развлечения.У соседа лучшеНе меньше человек склонен повторят за другими. Рациональные цели меркнут на фоне желания купить что-то по совету популярного блогера или знакомого, подчеркнула эксперт.В такие моменты нужно "взять паузу" и обдумать, нужна ли эта покупка на самом деле, и в целом учиться отличать свои истинные желания и потребности от давления ситуации, а приятные покупки - от импульсивных трат.Бесполезный апгрейдЕще одна вредная привычка – желание обновить ту или иную вещь с появлением "более совершенной" версии. В качестве пример специалист приводит покупку "последнего" смартфона."Подумайте, какую реальную выгоду покупка может вам принести. Переведите аргументы из эмоциональных - "крутой айфон" в функциональные - "возможности камеры", "емкость аккумулятора" и т.д. Стоит ли новинка своих денег? Не забывайте, что покупка дорогого всегда влечет за собой дополнительные траты - новый дорогой айфон потребует новый чехол, а дорогое платье для очередного корпоратива - новых туфель или дополнительных аксессуаров", - напомнила она.Кроме того, важно задаться вопросом нужна ли эта покупка лишь для поддержания самооценки. Представитель НИФИ добавила, что внутреннюю уверенность и значимость нельзя "добрать" с помощью материальных ценностей.Сбросить напряжениеМногие нерациональные покупки человек делает в состоянии стресса. Успокоить себя "приятной безделушкой" – не лучший выход из ситуации, отметила Соловиченко.Эффективнее провести время в спортзале, за хобби или общением с близкими, отметила она, поскольку такие занятия способствуют активизации дофаминовой зоны в головном мозге и снятию стресса.Читайте также на РИА Новости Крым:Синюю или красную: как включить мозг на 100%Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджетуПсихолог назвал 10 принципов свободного человека

https://crimea.ria.ru/20230110/kak-sekonomit-na-uslugakh-zhkkh-posle-prazdnikov-1126310799.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, финансы, психология