Рейтинг@Mail.ru
Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230208/chto-zastavlyaet-tratit-poslednie-dengi-na-nenuzhnye-veschi--ekspert-1126752094.html
Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
Эксперт Центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института Минфина России Мария Соловиченко рассказала о привычках, из-за которых... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T08:23
2023-02-08T08:23
экономика
общество
финансы
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119148093_0:56:1620:967_1920x0_80_0_0_b1fa7b971d0dd29a5c816448810e462c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Эксперт Центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института Минфина России Мария Соловиченко рассказала о привычках, из-за которых человек покупает ненужные ему вещи.Мир, созданный маркетологамиСоловиченко отметила, что на нерациональные траты человека толкает его же мозг, склонный выбирать самые простые пути решения для проблем. Так, в первую очередь, потребитель обесценивает будущую выгоду, считает эксперт, ведь чтобы получить что-то в перспективе нужно приложить усилия и контролировать себя."Получить немедленную выгоду проще и приятней", - приводит слова Соловиченко агентство "Прайм".Стремление общества к сиюминутному удовольствию годами развивали маркетологи, создавая картинку доступной и лучшей жизни. В торговом центре самые бесполезные вещи становятся жизненно необходимыми, хочется все, сразу и сейчас. Соловиченко не советует ходить в супермаркеты без запроса и выбирать более интеллектуальный и при этом менее затратный способ развлечения.У соседа лучшеНе меньше человек склонен повторят за другими. Рациональные цели меркнут на фоне желания купить что-то по совету популярного блогера или знакомого, подчеркнула эксперт.В такие моменты нужно "взять паузу" и обдумать, нужна ли эта покупка на самом деле, и в целом учиться отличать свои истинные желания и потребности от давления ситуации, а приятные покупки - от импульсивных трат.Бесполезный апгрейдЕще одна вредная привычка – желание обновить ту или иную вещь с появлением "более совершенной" версии. В качестве пример специалист приводит покупку "последнего" смартфона."Подумайте, какую реальную выгоду покупка может вам принести. Переведите аргументы из эмоциональных - "крутой айфон" в функциональные - "возможности камеры", "емкость аккумулятора" и т.д. Стоит ли новинка своих денег? Не забывайте, что покупка дорогого всегда влечет за собой дополнительные траты - новый дорогой айфон потребует новый чехол, а дорогое платье для очередного корпоратива - новых туфель или дополнительных аксессуаров", - напомнила она.Кроме того, важно задаться вопросом нужна ли эта покупка лишь для поддержания самооценки. Представитель НИФИ добавила, что внутреннюю уверенность и значимость нельзя "добрать" с помощью материальных ценностей.Сбросить напряжениеМногие нерациональные покупки человек делает в состоянии стресса. Успокоить себя "приятной безделушкой" – не лучший выход из ситуации, отметила Соловиченко.Эффективнее провести время в спортзале, за хобби или общением с близкими, отметила она, поскольку такие занятия способствуют активизации дофаминовой зоны в головном мозге и снятию стресса.Читайте также на РИА Новости Крым:Синюю или красную: как включить мозг на 100%Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджетуПсихолог назвал 10 принципов свободного человека
https://crimea.ria.ru/20230110/kak-sekonomit-na-uslugakh-zhkkh-posle-prazdnikov-1126310799.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119148093_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_5428acc13fe7a6c773b056a53aec6c8f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, финансы, психология
Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт

Финансист Соловиченко назвала четыре причины бесполезных покупок

08:23 08.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Эксперт Центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института Минфина России Мария Соловиченко рассказала о привычках, из-за которых человек покупает ненужные ему вещи.

Мир, созданный маркетологами

Соловиченко отметила, что на нерациональные траты человека толкает его же мозг, склонный выбирать самые простые пути решения для проблем. Так, в первую очередь, потребитель обесценивает будущую выгоду, считает эксперт, ведь чтобы получить что-то в перспективе нужно приложить усилия и контролировать себя.
"Получить немедленную выгоду проще и приятней", - приводит слова Соловиченко агентство "Прайм".
Стремление общества к сиюминутному удовольствию годами развивали маркетологи, создавая картинку доступной и лучшей жизни. В торговом центре самые бесполезные вещи становятся жизненно необходимыми, хочется все, сразу и сейчас. Соловиченко не советует ходить в супермаркеты без запроса и выбирать более интеллектуальный и при этом менее затратный способ развлечения.

У соседа лучше

Не меньше человек склонен повторят за другими. Рациональные цели меркнут на фоне желания купить что-то по совету популярного блогера или знакомого, подчеркнула эксперт.
"Мы принимаем решения по рекомендации знакомых, чтобы быть "не хуже", смотрим в тележки с товарами случайных людей в магазинах - вдруг там что-то нам тоже нужное", - объяснила Соловиченко.
В такие моменты нужно "взять паузу" и обдумать, нужна ли эта покупка на самом деле, и в целом учиться отличать свои истинные желания и потребности от давления ситуации, а приятные покупки - от импульсивных трат.

Бесполезный апгрейд

Еще одна вредная привычка – желание обновить ту или иную вещь с появлением "более совершенной" версии. В качестве пример специалист приводит покупку "последнего" смартфона.
"Подумайте, какую реальную выгоду покупка может вам принести. Переведите аргументы из эмоциональных - "крутой айфон" в функциональные - "возможности камеры", "емкость аккумулятора" и т.д. Стоит ли новинка своих денег? Не забывайте, что покупка дорогого всегда влечет за собой дополнительные траты - новый дорогой айфон потребует новый чехол, а дорогое платье для очередного корпоратива - новых туфель или дополнительных аксессуаров", - напомнила она.
Кроме того, важно задаться вопросом нужна ли эта покупка лишь для поддержания самооценки. Представитель НИФИ добавила, что внутреннюю уверенность и значимость нельзя "добрать" с помощью материальных ценностей.

Сбросить напряжение

Многие нерациональные покупки человек делает в состоянии стресса. Успокоить себя "приятной безделушкой" – не лучший выход из ситуации, отметила Соловиченко.
"Парадокс: утешение в стрессе из-за финансовых неурядиц и снижения финансового благополучия мы склонны искать в новых не нужных тратах. Больше всего мы склонны к покупать какую-то соблазнительную ерунду, в тревожном состоянии", - сказала собеседница агентства.
Эффективнее провести время в спортзале, за хобби или общением с близкими, отметила она, поскольку такие занятия способствуют активизации дофаминовой зоны в головном мозге и снятию стресса.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Синюю или красную: как включить мозг на 100%
Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету
Психолог назвал 10 принципов свободного человека
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 08:14
Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
 
ЭкономикаОбществоФинансыПсихология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?
10:59Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы
10:51Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:35Почему умерли дельфины в Севастополе 2:26
10:20Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля
10:07Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
09:52Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
09:41Почему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнение
09:08Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту
08:45Цифровая безопасность: эксперт назвал самые ненадежные пароли
08:23Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
07:54В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю
07:23Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище
07:01Эксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную Украину
00:01Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 февраля
22:09Главные новости и заявления дня: 7 февраля
21:48Главные новости Крыма: 7 февраля
21:22Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент
20:53В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
Лента новостейМолния