https://crimea.ria.ru/20230128/kak-ekonomit-razumno-pravilo-otvetstvennogo-podkhoda-k-svoemu-byudzhetu-1126639595.html

Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету

Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету

Начало года – лучшее время для формирования осознанного подхода к расходам и первых шагов в формировании финансовой подушки безопасности. Как экономить разумно, РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T10:41

2023-01-28T10:41

2023-01-28T13:18

общество

совет эксперта

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Начало года – лучшее время для формирования осознанного подхода к расходам и первых шагов в формировании финансовой подушки безопасности. Как экономить разумно, чтобы жизнь не теряла красок, а сумма на депозите увеличивалась, рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности."Очень важно четко сформировать цель и составить помесячный план ее достижения", – подчеркивают специалисты. Психологи также рекомендуют вовлечь в процесс всех членов семьи, в том числе объяснить детям, что именно запланировано. Еще один совет – визуализируйте то, к чему стремитесь: можно нарисовать новую машину, отдых у моря или сумму с шестью нулями, которые вы получите, если будете правильно относиться к деньгам.Подсчет доходов и расходовКогда первый шаг сделан, можно переходить к анализу доходов и расходов. Сосчитайте все поступления за последний квартал, включая премии и подарки. Далее распределите расходы по группам: обязательные, сезонные, гибкие и будущие.При подсчетах очень удобно пользоваться мобильным приложением банка. Каждая покупка попадает в определенную категорию: оплата коммунальных услуг и связи, дошкольного обучения и внеклассных занятий, покупка одежды, обуви, продукты, медицинские услуги, развлечения, неплановые расходы.Еще одно обязательное условие формирования ответственного подхода к бюджету – аудит ненужных трат. К последним относятся купленные на распродажах или по случаю вещи, продукты долгого хранения, посуда, косметика и другие мелочи, которые были использованы всего раз или же просто лежат мертвым грузом. Посчитайте, сколько денег вы могли бы иметь на депозите, если бы не покупали ненужного.Карты, скидки и кешбэкОптимизировать расходы – это вовсе не значит, что нужно запретить себе ходить в магазин и отказаться от привычного образа жизни. Однако траты надо делать с умом. В том числе – по программам лояльности и с использованием кешбэка, который предлагает ваш банк."На сайте банка и мобильном приложении представлена исчерпывающая информация для держателей дебетовых и кредитных карт. Например, в феврале при покупках в спортивных магазинах кешбэк составит 5%, при оплате в магазинах для животных – 3%, салоны красоты принесут 2%, а покупка продуктов – 1%", – сообщают сотрудники ведущего банка полуострова.Соблюдение финансовой дисциплины при использовании кредиток даст дополнительные бонусы, а именно экономию до 30% совершенных трат, подсчитали сотрудники ведущего банка региона.Специалисты также рекомендуют не отказываться от посещения распродаж, но с условием покупать только необходимое. Не стоит "запасаться" крупами, макаронами или же покупать не особо нужную вещь только из-за якобы привлекательной цены."Если чувствуете, что готовы совершить такую покупку – немедленно переведите равнозначную сумму на сберегательный счет. К вечеру будете собой гордиться!" – подчеркивают специалисты.Снизить расходы помогут еще ряд правил: не ходить в продуктовый магазин без списка и на пустой желудок, пересмотреть отношения к расходованию воды и электричества. И самое главное – не забывайте, что "вы не сейчас себе в чем-то отказываете, а формируете свою будущую финансовую стабильность", резюмируют эксперты в сфере финансовой грамотности.

https://crimea.ria.ru/20221203/kratchayshiy-sposob-dostizheniya-finansovykh-tseley-ot-ekspertov-roskachestva-1125656783.html

https://crimea.ria.ru/20230118/kak-zaschitit-svoi-sberezheniya-i-spat-spokoyno-1126442477.html

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-vernut-do-30-potrachennykh-deneg-pri-pomoschi-kreditki--eksperty-1125818170.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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