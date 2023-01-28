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Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету
Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету
Начало года – лучшее время для формирования осознанного подхода к расходам и первых шагов в формировании финансовой подушки безопасности. Как экономить разумно, РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T10:41
2023-01-28T13:18
общество
совет эксперта
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Начало года – лучшее время для формирования осознанного подхода к расходам и первых шагов в формировании финансовой подушки безопасности. Как экономить разумно, чтобы жизнь не теряла красок, а сумма на депозите увеличивалась, рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности."Очень важно четко сформировать цель и составить помесячный план ее достижения", – подчеркивают специалисты. Психологи также рекомендуют вовлечь в процесс всех членов семьи, в том числе объяснить детям, что именно запланировано. Еще один совет – визуализируйте то, к чему стремитесь: можно нарисовать новую машину, отдых у моря или сумму с шестью нулями, которые вы получите, если будете правильно относиться к деньгам.Подсчет доходов и расходовКогда первый шаг сделан, можно переходить к анализу доходов и расходов. Сосчитайте все поступления за последний квартал, включая премии и подарки. Далее распределите расходы по группам: обязательные, сезонные, гибкие и будущие.При подсчетах очень удобно пользоваться мобильным приложением банка. Каждая покупка попадает в определенную категорию: оплата коммунальных услуг и связи, дошкольного обучения и внеклассных занятий, покупка одежды, обуви, продукты, медицинские услуги, развлечения, неплановые расходы.Еще одно обязательное условие формирования ответственного подхода к бюджету – аудит ненужных трат. К последним относятся купленные на распродажах или по случаю вещи, продукты долгого хранения, посуда, косметика и другие мелочи, которые были использованы всего раз или же просто лежат мертвым грузом. Посчитайте, сколько денег вы могли бы иметь на депозите, если бы не покупали ненужного.Карты, скидки и кешбэкОптимизировать расходы – это вовсе не значит, что нужно запретить себе ходить в магазин и отказаться от привычного образа жизни. Однако траты надо делать с умом. В том числе – по программам лояльности и с использованием кешбэка, который предлагает ваш банк."На сайте банка и мобильном приложении представлена исчерпывающая информация для держателей дебетовых и кредитных карт. Например, в феврале при покупках в спортивных магазинах кешбэк составит 5%, при оплате в магазинах для животных – 3%, салоны красоты принесут 2%, а покупка продуктов – 1%", – сообщают сотрудники ведущего банка полуострова.Соблюдение финансовой дисциплины при использовании кредиток даст дополнительные бонусы, а именно экономию до 30% совершенных трат, подсчитали сотрудники ведущего банка региона.Специалисты также рекомендуют не отказываться от посещения распродаж, но с условием покупать только необходимое. Не стоит "запасаться" крупами, макаронами или же покупать не особо нужную вещь только из-за якобы привлекательной цены."Если чувствуете, что готовы совершить такую покупку – немедленно переведите равнозначную сумму на сберегательный счет. К вечеру будете собой гордиться!" – подчеркивают специалисты.Снизить расходы помогут еще ряд правил: не ходить в продуктовый магазин без списка и на пустой желудок, пересмотреть отношения к расходованию воды и электричества. И самое главное – не забывайте, что "вы не сейчас себе в чем-то отказываете, а формируете свою будущую финансовую стабильность", резюмируют эксперты в сфере финансовой грамотности.
https://crimea.ria.ru/20221203/kratchayshiy-sposob-dostizheniya-finansovykh-tseley-ot-ekspertov-roskachestva-1125656783.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта, экономика
Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету

Как начать тратить осознанно: советы экспертов по ответственному формированию бюджета

10:41 28.01.2023 (обновлено: 13:18 28.01.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Начало года – лучшее время для формирования осознанного подхода к расходам и первых шагов в формировании финансовой подушки безопасности. Как экономить разумно, чтобы жизнь не теряла красок, а сумма на депозите увеличивалась, рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.
"Очень важно четко сформировать цель и составить помесячный план ее достижения", – подчеркивают специалисты. Психологи также рекомендуют вовлечь в процесс всех членов семьи, в том числе объяснить детям, что именно запланировано. Еще один совет – визуализируйте то, к чему стремитесь: можно нарисовать новую машину, отдых у моря или сумму с шестью нулями, которые вы получите, если будете правильно относиться к деньгам.
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Подсчет доходов и расходов

Когда первый шаг сделан, можно переходить к анализу доходов и расходов. Сосчитайте все поступления за последний квартал, включая премии и подарки. Далее распределите расходы по группам: обязательные, сезонные, гибкие и будущие.
При подсчетах очень удобно пользоваться мобильным приложением банка. Каждая покупка попадает в определенную категорию: оплата коммунальных услуг и связи, дошкольного обучения и внеклассных занятий, покупка одежды, обуви, продукты, медицинские услуги, развлечения, неплановые расходы.
Еще одно обязательное условие формирования ответственного подхода к бюджету – аудит ненужных трат. К последним относятся купленные на распродажах или по случаю вещи, продукты долгого хранения, посуда, косметика и другие мелочи, которые были использованы всего раз или же просто лежат мертвым грузом. Посчитайте, сколько денег вы могли бы иметь на депозите, если бы не покупали ненужного.
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Карты, скидки и кешбэк

Оптимизировать расходы – это вовсе не значит, что нужно запретить себе ходить в магазин и отказаться от привычного образа жизни. Однако траты надо делать с умом. В том числе – по программам лояльности и с использованием кешбэка, который предлагает ваш банк.
"На сайте банка и мобильном приложении представлена исчерпывающая информация для держателей дебетовых и кредитных карт. Например, в феврале при покупках в спортивных магазинах кешбэк составит 5%, при оплате в магазинах для животных – 3%, салоны красоты принесут 2%, а покупка продуктов – 1%", – сообщают сотрудники ведущего банка полуострова.
Соблюдение финансовой дисциплины при использовании кредиток даст дополнительные бонусы, а именно экономию до 30% совершенных трат, подсчитали сотрудники ведущего банка региона.
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Специалисты также рекомендуют не отказываться от посещения распродаж, но с условием покупать только необходимое. Не стоит "запасаться" крупами, макаронами или же покупать не особо нужную вещь только из-за якобы привлекательной цены.
"Если чувствуете, что готовы совершить такую покупку – немедленно переведите равнозначную сумму на сберегательный счет. К вечеру будете собой гордиться!" – подчеркивают специалисты.
Снизить расходы помогут еще ряд правил: не ходить в продуктовый магазин без списка и на пустой желудок, пересмотреть отношения к расходованию воды и электричества. И самое главное – не забывайте, что "вы не сейчас себе в чем-то отказываете, а формируете свою будущую финансовую стабильность", резюмируют эксперты в сфере финансовой грамотности.
 
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