https://crimea.ria.ru/20230131/kak-vernut-tovar-v-internet-magazin-1126672603.html

Как вернуть товар в интернет-магазин

Как вернуть товар в интернет-магазин - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Как вернуть товар в интернет-магазин

Возврату в интернет-магазин не подлежат только изготовленные по индивидуальному заказу, бывшие в употреблении и потерявшие товарный вид покупки. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T03:28

2023-01-31T03:28

2023-01-31T03:28

радио "спутник в крыму"

крым

общество

совет эксперта

надежда анельчук

мнения

экономика

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Как вернуть товар в интернет-магазин Как вернуть товар в интернет-магазин audio/mpeg

Как вернуть товар в интернет-магазин Как вернуть товар в интернет-магазин audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Возврату в интернет-магазин не подлежат только изготовленные по индивидуальному заказу, бывшие в употреблении и потерявшие товарный вид покупки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Причины для возвратаПринято считать, что вернуть товар можно только в том случае, если он имеет очевидные дефекты. Однако случается и так, что совершенная онлайн покупка не имеет недостатков, но по каким-то причинам все же не подходит покупателю."Во всех случаях для покупателей интернет-магазинов существует определенный срок, в течение которого можно заявить об отказе от данного товара и возврате уплаченной суммы", - рассказала Надежда Анельчук.Отказаться от товара можно в любое время до его получения. Например, заказ уже был оформлен, но вдруг на другом сайте покупатель находит более выгодное предложение. Также вернуть покупку можно спустя семь дней после получения. При этом срок исчисляется со следующего после получения дня. А если при получении покупателю не разъяснили условия его возврата в течение семи дней, то срок возврата увеличивается до трех месяцев.Обмену и возврату не подлежит?Специалист по защите прав потребителей отметила уловки некоторых продавцов. Например, покупателю могут сказать, что если у товара нет очевидных недостатков, то он не подлежит возврату и обмену.Вернуть товар с дефектами потребитель имеет право в те же сроки – семь дней или три месяца, в зависимости от обстоятельств получения. Если дефекты проявляются спустя какое-то время, то ориентиром для защиты служит гарантийный срок."В течение него можно заявлять о дефектах и продавец за свой счет проводит экспертизы, проверки качества и устанавливает по чьей вине этот дефект возник", - отметила эксперт.Вернуть нельзя, отказатьЕсли продавец отказывается возвращать уплаченные за товар деньги, необходимо составить официальное обращение."Тут мы вспоминаем о той информации, которую должны были посмотреть на сайте в самом начале. Если мы говорим об онлайн-покупках, нужно посмотреть информацию на сайте о порядке взаимодействия продавца и покупателя. Если формы претензии на сайте не предусмотрено, то покупатель может отправить ее любым удобным способом – почтовое отправление, электронное письмо, мессенджеры", - напомнила Анельчук и добавила, что если продавец не удовлетворяет требование потребителя, то защита прав осуществляется судом.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенниковЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномКакие мошеннические схемы актуальны в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20221107/vremya-sezonnykh-obnovok-kak-vernut-i-obmenyat-odezhdu-1125228681.html

https://crimea.ria.ru/20220311/chto-delat-esli-za-tovar-prosyat-bolshe-chem-ukazano-na-tsennike-1122633242.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, совет эксперта, надежда анельчук, мнения, экономика