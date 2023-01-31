Рейтинг@Mail.ru
Как вернуть товар в интернет-магазин - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230131/kak-vernut-tovar-v-internet-magazin-1126672603.html
Как вернуть товар в интернет-магазин
Как вернуть товар в интернет-магазин - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Как вернуть товар в интернет-магазин
Возврату в интернет-магазин не подлежат только изготовленные по индивидуальному заказу, бывшие в употреблении и потерявшие товарный вид покупки. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T03:28
2023-01-31T03:28
радио "спутник в крыму"
крым
общество
совет эксперта
надежда анельчук
мнения
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1e/1126672276_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd01981b9f289eee9c77dae1594306e0.jpg
Как вернуть товар в интернет-магазин
Как вернуть товар в интернет-магазин
audio/mpeg
Как вернуть товар в интернет-магазин
Как вернуть товар в интернет-магазин
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Возврату в интернет-магазин не подлежат только изготовленные по индивидуальному заказу, бывшие в употреблении и потерявшие товарный вид покупки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Причины для возвратаПринято считать, что вернуть товар можно только в том случае, если он имеет очевидные дефекты. Однако случается и так, что совершенная онлайн покупка не имеет недостатков, но по каким-то причинам все же не подходит покупателю."Во всех случаях для покупателей интернет-магазинов существует определенный срок, в течение которого можно заявить об отказе от данного товара и возврате уплаченной суммы", - рассказала Надежда Анельчук.Отказаться от товара можно в любое время до его получения. Например, заказ уже был оформлен, но вдруг на другом сайте покупатель находит более выгодное предложение. Также вернуть покупку можно спустя семь дней после получения. При этом срок исчисляется со следующего после получения дня. А если при получении покупателю не разъяснили условия его возврата в течение семи дней, то срок возврата увеличивается до трех месяцев.Обмену и возврату не подлежит?Специалист по защите прав потребителей отметила уловки некоторых продавцов. Например, покупателю могут сказать, что если у товара нет очевидных недостатков, то он не подлежит возврату и обмену.Вернуть товар с дефектами потребитель имеет право в те же сроки – семь дней или три месяца, в зависимости от обстоятельств получения. Если дефекты проявляются спустя какое-то время, то ориентиром для защиты служит гарантийный срок."В течение него можно заявлять о дефектах и продавец за свой счет проводит экспертизы, проверки качества и устанавливает по чьей вине этот дефект возник", - отметила эксперт.Вернуть нельзя, отказатьЕсли продавец отказывается возвращать уплаченные за товар деньги, необходимо составить официальное обращение."Тут мы вспоминаем о той информации, которую должны были посмотреть на сайте в самом начале. Если мы говорим об онлайн-покупках, нужно посмотреть информацию на сайте о порядке взаимодействия продавца и покупателя. Если формы претензии на сайте не предусмотрено, то покупатель может отправить ее любым удобным способом – почтовое отправление, электронное письмо, мессенджеры", - напомнила Анельчук и добавила, что если продавец не удовлетворяет требование потребителя, то защита прав осуществляется судом.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенниковЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномКакие мошеннические схемы актуальны в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20221107/vremya-sezonnykh-obnovok-kak-vernut-i-obmenyat-odezhdu-1125228681.html
https://crimea.ria.ru/20220311/chto-delat-esli-za-tovar-prosyat-bolshe-chem-ukazano-na-tsennike-1122633242.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1e/1126672276_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_e91dddea948e149b48709689fcdba675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, совет эксперта, надежда анельчук, мнения, экономика
Как вернуть товар в интернет-магазин

Эксперт по защите прав потребителей Анельчук назвала правила возврата интернет-покупок

03:28 31.01.2023
 
Радио "Спутник в Крыму"
Как вернуть товар в интернет-магазин
03:28
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Возврату в интернет-магазин не подлежат только изготовленные по индивидуальному заказу, бывшие в употреблении и потерявшие товарный вид покупки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.

Причины для возврата

Принято считать, что вернуть товар можно только в том случае, если он имеет очевидные дефекты. Однако случается и так, что совершенная онлайн покупка не имеет недостатков, но по каким-то причинам все же не подходит покупателю.
"Во всех случаях для покупателей интернет-магазинов существует определенный срок, в течение которого можно заявить об отказе от данного товара и возврате уплаченной суммы", - рассказала Надежда Анельчук.
Отказаться от товара можно в любое время до его получения. Например, заказ уже был оформлен, но вдруг на другом сайте покупатель находит более выгодное предложение. Также вернуть покупку можно спустя семь дней после получения. При этом срок исчисляется со следующего после получения дня. А если при получении покупателю не разъяснили условия его возврата в течение семи дней, то срок возврата увеличивается до трех месяцев.
"Поэтому, если мы говорим об онлайн-покупках, нужно помнить, что вернуть нельзя только тот товар, который обладает индивидуально определенными свойствами и может быть использован конкретно вот этим потребителем. Например, вещь с гравировкой. – объяснила она. – Для того, чтобы отказ можно было осуществить, товар не должен быть в употреблении, должен сохранить внешний товарный вид – пломбы, бирки и этикетки".
Одежда
7 ноября 2022, 08:11Радио "Спутник в Крыму"
Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду

Обмену и возврату не подлежит?

Специалист по защите прав потребителей отметила уловки некоторых продавцов. Например, покупателю могут сказать, что если у товара нет очевидных недостатков, то он не подлежит возврату и обмену.
"Когда мы идем в магазин, у нас есть возможность товар осмотреть, пощупать, примерить, оценить каким-либо образом подходит ли он нам, именно поэтому законодатель ряд товаров включил в такой перечень, который нельзя вернуть – бытовая техника, смартфоны, телевизоры, предметы личной гигиены. Но данный перечень не распространяется на интернет-магазины. Прямо в законе о защите прав потребителей он (перечень неподлежащих возврату и обмену товаров – ред.) непосредственно упомянут только в той статье, которая касается приобретения товара обычным способом", - подчеркнула Анельчук.
Вернуть товар с дефектами потребитель имеет право в те же сроки – семь дней или три месяца, в зависимости от обстоятельств получения. Если дефекты проявляются спустя какое-то время, то ориентиром для защиты служит гарантийный срок.
"В течение него можно заявлять о дефектах и продавец за свой счет проводит экспертизы, проверки качества и устанавливает по чьей вине этот дефект возник", - отметила эксперт.
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта 2022, 07:01Радио "Спутник в Крыму"
Что делать, если за товар просят больше, чем указано на ценнике

Вернуть нельзя, отказать

Если продавец отказывается возвращать уплаченные за товар деньги, необходимо составить официальное обращение.
"Тут мы вспоминаем о той информации, которую должны были посмотреть на сайте в самом начале. Если мы говорим об онлайн-покупках, нужно посмотреть информацию на сайте о порядке взаимодействия продавца и покупателя. Если формы претензии на сайте не предусмотрено, то покупатель может отправить ее любым удобным способом – почтовое отправление, электронное письмо, мессенджеры", - напомнила Анельчук и добавила, что если продавец не удовлетворяет требование потребителя, то защита прав осуществляется судом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников
Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном
Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОбществоСовет экспертаНадежда АнельчукМненияЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:28Как вернуть товар в интернет-магазин
00:01Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
22:03Главные новости Крыма: 30 января
21:42Главные новости и заявления дня: 30 января
21:01В правительстве Севастополя отчитались о финансировании муниципалитетов
20:45Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих
20:11"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы
19:51Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
19:13Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"
18:56Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов
18:08В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей
17:36В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн
16:54США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
16:02Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
15:52Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
15:50Поезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну
15:33Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским
15:20В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:05Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
Лента новостейМолния