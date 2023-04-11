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Законопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Законопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей
Законопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Законопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей
Законопроект о целевом обучении, принятый Госдумой во втором чтении, не решает проблемы нехватки учителей в школах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T08:27
2023-04-11T08:27
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Законопроект о целевом обучении, принятый Госдумой во втором чтении, не решает проблемы нехватки учителей в школах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина.4 апреля Госдума России приняла во втором чтении законопроект о целевом обучении. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, главное в такой системе – создать условия с другим уровнем "ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента"."Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона, – а региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернется работать в свой регион. Тогда и проблема обеспеченности кадрами будет решена", – сказал Володин.По словам Лучинкиной, учителей в школах "не хватает катастрофически", а там, где заявляется, что все ставки закрыты, "умалчивается о скрытых вакансиях". Поэтому новый законопроект очень важный и нужный, его очень все ждут. Но он не решит проблемы нехватки учителей в школах, которым просто нечем сегодня платить за целевиков.Кроме того, несмотря на огромные подвижки в части обновления материальной базы школ и больших ремонтов, престиж учителя по-прежнему оставляет желать лучшего по ряду причин, и не удивительно, что молодежь не стремится в школы.Зарплата учителя – 14 650 рублей. То, что доплачивают за самообразование, классное руководство и работу в селах – несущественно, а матпомощь молодым специалистам отменяется спустя три года, отметила Лучинкина. Все это, а также крайняя загруженность педагогов, которые вынуждены работать не на одну ставку, чтобы выжить, лишает их возможности повышать уровень квалификации, качественно работать и нормально жить, сказала проректор.Она подчеркнула, что вопрос престижа профессии учителя основывается также на эффективном взаимодействии школы с родителями, которые за более чем два десятилетия привыкли, что образование – это услуга."Это на самом деле очень ударило по авторитету. И мы воспитали уже не одно поколение детей и родителей, которые уверены, что им все должны", – заключила педагог.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа выживания: как работают учителя в СевастополеКак вузу обучить хорошего специалиста – экспертШколы в России будут финансировать по-новому
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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7 495 645-6601
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крым, образование в крыму и севастополе, общество, профессия, мнения, кадры
Законопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей

Лучинкина: одобренный Госдумой законопроект о студентах-целевиках не поможет школам

08:27 11.04.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОсвящение зачеток в День студента
Освящение зачеток в День студента - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Законопроект о целевом обучении, принятый Госдумой во втором чтении, не решает проблемы нехватки учителей в школах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина.
4 апреля Госдума России приняла во втором чтении законопроект о целевом обучении. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, главное в такой системе – создать условия с другим уровнем "ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента".
"Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона, – а региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернется работать в свой регион. Тогда и проблема обеспеченности кадрами будет решена", – сказал Володин.
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По словам Лучинкиной, учителей в школах "не хватает катастрофически", а там, где заявляется, что все ставки закрыты, "умалчивается о скрытых вакансиях". Поэтому новый законопроект очень важный и нужный, его очень все ждут. Но он не решит проблемы нехватки учителей в школах, которым просто нечем сегодня платить за целевиков.

"С одной стороны, мы говорим: "Нам нужно помочь и давайте заполним школы кадрами". С другой – закон слабо решает эту проблему, потому что он не отвечает на вопрос: где школе взять деньги. Там есть очень серьезный вопрос соцпкакета, который необходимо дать выпускнику – на этих условиях завязываются отношения. За этот соцпакет он отрабатывает обязательные три года после окончания университета. И выясняется, что школа сама не в состоянии ничего решить", – считает Лучинкина.

Кроме того, несмотря на огромные подвижки в части обновления материальной базы школ и больших ремонтов, престиж учителя по-прежнему оставляет желать лучшего по ряду причин, и не удивительно, что молодежь не стремится в школы.
Зарплата учителя – 14 650 рублей. То, что доплачивают за самообразование, классное руководство и работу в селах – несущественно, а матпомощь молодым специалистам отменяется спустя три года, отметила Лучинкина. Все это, а также крайняя загруженность педагогов, которые вынуждены работать не на одну ставку, чтобы выжить, лишает их возможности повышать уровень квалификации, качественно работать и нормально жить, сказала проректор.
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"Поворот лицом к учителю должен быть не только на бумаге и в указаниях – что-то существенное и системное должно произойти. Мы забыли об этом, а это то первое, потому что если нет в школе учителя, то мы выпускаем необразованного гражданина... Без повышения заработной платы невозможно решить проблему повышения имиджа учителя", – заявила Лучинкина.
Она подчеркнула, что вопрос престижа профессии учителя основывается также на эффективном взаимодействии школы с родителями, которые за более чем два десятилетия привыкли, что образование – это услуга.
"Это на самом деле очень ударило по авторитету. И мы воспитали уже не одно поколение детей и родителей, которые уверены, что им все должны", – заключила педагог.
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