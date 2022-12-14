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Школы в России будут финансировать по-новому - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Школы в России будут финансировать по-новому
Школы в России будут финансировать по-новому - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Школы в России будут финансировать по-новому
Российские школы будут финансировать из областных бюджетов. Соответствующие изменения в закон об образовании парламентарии планируют принять на следующей... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T08:37
2022-12-14T08:37
россия
вячеслав володин
государственная дума рф
образование в россии
общество
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские школы будут финансировать из областных бюджетов. Соответствующие изменения в закон об образовании парламентарии планируют принять на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Дать школам больше денегПо его данным, на сегодняшний день в России работают почти 40 тысяч школ, половина из них – сельские, при этом большинство финансируются за счет муниципальных бюджетов, что не позволяет эффективно решать вопросы ремонта, содержания, создания групп продленного дня и так далее.Вложения вернутся"Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Только затем идет создание технологий, инноваций и уже потом — экономический рост", - констатирует спикер Госдумы.По его мнению, новая мера поможет поднять качество образования на более высокий уровень.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность вовлечения новых регионов в научную и образовательную среду. В этой связи для обеспечения нормального учебного процесса, функционирования научной составляющей вузов, а также создания приборной базы в Донбассе будут выделены необходимые ресурсы. Читайте также на РИА Новости Крым:Между Симферополем и Луганском: школы-побратимы построят видео-мостЧетверть школ Крыма носят имена героев - АксеновВ Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питании
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россия, вячеслав володин, государственная дума рф, образование в россии, общество, федеральный бюджет
Школы в России будут финансировать по-новому

Володин: в России школы планируют перевести на финансирование из областных бюджетов

08:37 14.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские школы будут финансировать из областных бюджетов. Соответствующие изменения в закон об образовании парламентарии планируют принять на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Дать школам больше денег

"Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет. Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его данным, на сегодняшний день в России работают почти 40 тысяч школ, половина из них – сельские, при этом большинство финансируются за счет муниципальных бюджетов, что не позволяет эффективно решать вопросы ремонта, содержания, создания групп продленного дня и так далее.
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Вложения вернутся

"Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Только затем идет создание технологий, инноваций и уже потом — экономический рост", - констатирует спикер Госдумы.
По его мнению, новая мера поможет поднять качество образования на более высокий уровень.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность вовлечения новых регионов в научную и образовательную среду. В этой связи для обеспечения нормального учебного процесса, функционирования научной составляющей вузов, а также создания приборной базы в Донбассе будут выделены необходимые ресурсы.
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