https://crimea.ria.ru/20221214/shkoly-v-rossii-budut-finansirovat-po-novomu-1125834802.html

Школы в России будут финансировать по-новому

Школы в России будут финансировать по-новому - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Школы в России будут финансировать по-новому

Российские школы будут финансировать из областных бюджетов. Соответствующие изменения в закон об образовании парламентарии планируют принять на следующей... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T08:37

2022-12-14T08:37

2022-12-14T08:37

россия

вячеслав володин

государственная дума рф

образование в россии

общество

федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские школы будут финансировать из областных бюджетов. Соответствующие изменения в закон об образовании парламентарии планируют принять на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Дать школам больше денегПо его данным, на сегодняшний день в России работают почти 40 тысяч школ, половина из них – сельские, при этом большинство финансируются за счет муниципальных бюджетов, что не позволяет эффективно решать вопросы ремонта, содержания, создания групп продленного дня и так далее.Вложения вернутся"Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Только затем идет создание технологий, инноваций и уже потом — экономический рост", - констатирует спикер Госдумы.По его мнению, новая мера поможет поднять качество образования на более высокий уровень.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность вовлечения новых регионов в научную и образовательную среду. В этой связи для обеспечения нормального учебного процесса, функционирования научной составляющей вузов, а также создания приборной базы в Донбассе будут выделены необходимые ресурсы. Читайте также на РИА Новости Крым:Между Симферополем и Луганском: школы-побратимы построят видео-мостЧетверть школ Крыма носят имена героев - АксеновВ Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питании

https://crimea.ria.ru/20221207/proverka-shkolnogo-pitaniya-v-krymu--chto-nashel-rospotrebnadzor-1125743080.html

https://crimea.ria.ru/20221205/krym-poluchit-novye-shkolnye-avtobusy-i-karety-skoroy--aksenov-1125694088.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав володин, государственная дума рф, образование в россии, общество, федеральный бюджет