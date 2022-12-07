https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-deti-perechislili-minusy-v-shkolnom-pitanii-1125742945.html

В Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питании

В Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питании - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питании

Большинство крымских школьников в ходе анкетирования положительно оценили организацию питания в столовых, однако указали на ряд недостатков. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T18:52

2022-12-07T18:52

2022-12-07T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Большинство крымских школьников в ходе анкетирования положительно оценили организацию питания в столовых, однако указали на ряд недостатков. Об этом заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.В анкетировании приняли участие 1745 школьников.В целом, при оценке организации питания в школе на "хорошо" оценили питание 63,1% респондентов в Республике Крым. В среднем по России так ответили 64,1% респондентов."На "плохо" оценили школьное питание 2,7% учащихся в школах Республики Крым, в среднем по Российской Федерации – 3,7% детей", — добавила руководитель ведомства.В крымских школах работает родительский контроль за организацией питания. На сегодняшний день членами этого контроля проведено 348 мониторинговых мероприятий питания детей в школах и детских садах, опрошено более 32 тысяч родителей и школьников по качеству школьного питания."Родители имеют право проверять, как питаются их дети. Более того, нам важно, чтобы они давали обратную связь, чтобы каждый понимал, что его обращение на горячую линию администрации школы или министерства образования Республики Крым, сообщение на Госуслуги может повлиять на конкретную ситуацию в школе. Такое активное взаимодействие с родителями реально помогает процессу повышения качества питания во всех образовательных организациях республики", — подчеркнула в ходе совещания вице-премьер правительства РК Елена Романовская.

https://crimea.ria.ru/20221123/sevastopol-initsiiruet-prepodavanie-kraevedeniya-vo-vsekh-shkolakh-rossii-1125511652.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии, совет министров рк, роспотребнадзор