https://crimea.ria.ru/20221201/obrazovanie-i-nauka-v-novykh-regionakh-putin-oboznachil-prioritety-1125641442.html

Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты

Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты

Одной из актуальных задач для России сегодня является вовлечение новых регионов в научную и образовательную среду. Необходимые ресурсы для обеспечения... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T18:20

2022-12-01T18:20

2022-12-01T18:20

владимир путин (политик)

новые регионы россии

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Одной из актуальных задач для России сегодня является вовлечение новых регионов в научную и образовательную среду. Необходимые ресурсы для обеспечения нормального учебного процесса, функционирования научной составляющей вузов, а также создания приборной базы в Донбассе будут выделены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Еще одна актуальная задача – интегрирование новых территорий России в научную среду, образовательную среду <...> России нужно прежде всего там закрепиться основательно. Но это закрепление означает не только решение вопросов военно-политического характера. Это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы они почувствовали преимущество от вхождения в Россию", – сказал Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых.В частности, первоочередной задачей является обеспечение нормальной работы образовательных и научных учреждений в этих регионах, а необходимую помощь для их развития РФ окажет, сказал президент."Нужно уделить внимание, прежде всего, инфраструктуре – мы будем это делать <...> будем выделять соответствующие ресурсы для того, чтобы все привести в порядок. Конечно, нужно будет сделать так, чтобы обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений", – сказал президент.В новых регионах будет непременно действовать система грантовой поддержки вузов, заверил Путин. "Точно распространим", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, президент пообещал восполнить пробелы в решении вопросов о признании документов об образовании, которые предоставляют жители новых регионов в других субъектах РФ.Также, по словам президента, несколько десятков миллиардов рублей будут направлены для создания приборной базы в Донбассе."По предварительным подсчетам на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно делать", – сказал Путин.Ранее Владимир Путин анонсировал создание в России инженерного центра для частичного решения проблемы производства приборов и материалов для науки.

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https://crimea.ria.ru/20221123/v-zaporozhskoy-oblasti-reanimirovali-polovinu-prompredpriyatiy-1125515977.html

новые регионы россии

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владимир путин (политик), новые регионы россии, образование в россии, общество