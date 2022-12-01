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Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты
Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты
Одной из актуальных задач для России сегодня является вовлечение новых регионов в научную и образовательную среду. Необходимые ресурсы для обеспечения... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T18:20
2022-12-01T18:20
владимир путин (политик)
новые регионы россии
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Одной из актуальных задач для России сегодня является вовлечение новых регионов в научную и образовательную среду. Необходимые ресурсы для обеспечения нормального учебного процесса, функционирования научной составляющей вузов, а также создания приборной базы в Донбассе будут выделены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Еще одна актуальная задача – интегрирование новых территорий России в научную среду, образовательную среду &lt;...&gt; России нужно прежде всего там закрепиться основательно. Но это закрепление означает не только решение вопросов военно-политического характера. Это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы они почувствовали преимущество от вхождения в Россию", – сказал Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых.В частности, первоочередной задачей является обеспечение нормальной работы образовательных и научных учреждений в этих регионах, а необходимую помощь для их развития РФ окажет, сказал президент."Нужно уделить внимание, прежде всего, инфраструктуре – мы будем это делать &lt;...&gt; будем выделять соответствующие ресурсы для того, чтобы все привести в порядок. Конечно, нужно будет сделать так, чтобы обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений", – сказал президент.В новых регионах будет непременно действовать система грантовой поддержки вузов, заверил Путин. "Точно распространим", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, президент пообещал восполнить пробелы в решении вопросов о признании документов об образовании, которые предоставляют жители новых регионов в других субъектах РФ.Также, по словам президента, несколько десятков миллиардов рублей будут направлены для создания приборной базы в Донбассе."По предварительным подсчетам на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно делать", – сказал Путин.Ранее Владимир Путин анонсировал создание в России инженерного центра для частичного решения проблемы производства приборов и материалов для науки.
https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-ne-vse-shkolniki-iz-khersonschiny-idut-uchitsya---ombudsmen-1125604758.html
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владимир путин (политик), новые регионы россии, образование в россии, общество
Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты

Путин высказался об интеграции новых регионов в научную и образовательную среду РФ

18:20 01.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Одной из актуальных задач для России сегодня является вовлечение новых регионов в научную и образовательную среду. Необходимые ресурсы для обеспечения нормального учебного процесса, функционирования научной составляющей вузов, а также создания приборной базы в Донбассе будут выделены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одна актуальная задача – интегрирование новых территорий России в научную среду, образовательную среду <...> России нужно прежде всего там закрепиться основательно. Но это закрепление означает не только решение вопросов военно-политического характера. Это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы они почувствовали преимущество от вхождения в Россию", – сказал Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых.
В частности, первоочередной задачей является обеспечение нормальной работы образовательных и научных учреждений в этих регионах, а необходимую помощь для их развития РФ окажет, сказал президент.
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"Нужно уделить внимание, прежде всего, инфраструктуре – мы будем это делать <...> будем выделять соответствующие ресурсы для того, чтобы все привести в порядок. Конечно, нужно будет сделать так, чтобы обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений", – сказал президент.
В новых регионах будет непременно действовать система грантовой поддержки вузов, заверил Путин. "Точно распространим", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, президент пообещал восполнить пробелы в решении вопросов о признании документов об образовании, которые предоставляют жители новых регионов в других субъектах РФ.
"Мне кажется, что уже было принято решение о том, что все дипломы, документы об образовании в ЛНР, ДНР, других территориях, вошедших в состав России, признаются у нас <...> Если их недостаточно – мы поправим это", – пообещал он, отметив, что считал уже проделанную ранее работу достаточной.
Также, по словам президента, несколько десятков миллиардов рублей будут направлены для создания приборной базы в Донбассе.
"По предварительным подсчетам на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно делать", – сказал Путин.
Ранее Владимир Путин анонсировал создание в России инженерного центра для частичного решения проблемы производства приборов и материалов для науки.
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Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииОбразование в РоссииОбщество
 
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