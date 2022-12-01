https://crimea.ria.ru/20221201/putin-anonsiroval-sozdanie-v-rossii-inzhenernogo-tsentra-1125640699.html

Путин анонсировал создание в России инженерного центра

Путин анонсировал создание в России инженерного центра - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Путин анонсировал создание в России инженерного центра

Зависимость России от приборной базы иностранного производства крайне велика и по ряду направлений достигает 90%, что в нынешних условиях требует интенсивного... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T17:27

2022-12-01T17:27

2022-12-01T17:27

наука и технологии

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Зависимость России от приборной базы иностранного производства крайне велика и по ряду направлений достигает 90%, что в нынешних условиях требует интенсивного развития собственной базы производства приборов и материалов для исследований, и такой центр в России будет создан. Об этом на встрече с участниками конгресса молодых ученых заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, государство старается подталкивать научные учреждения к самостоятельной работе по многим направлениям, в том числе по производству собственной научной приборной базы. В частности, с прошлого года выдаются гранты тем, кто приобретает отечественные приборы для научных исследований.В то же время следует признать, что на сегодняшний день зависимость от иностранной приборной базы в России "очень большая, по некоторым направлениям – до 90%", что в нынешних условиях "особенно остро ощущается" и требует определенных решений. В частности, создания востребованного инженерного центра."Сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы. Второе, не менее важное, это, конечно, материалы для обслуживания. Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение соответствующее в Минобрнауки... здесь нужно будет какое-то дополнительное финансирование – поищем его", – сказал президент.Президент добавил, что хотя это и "правильные вещи", их будет недостаточно, чтобы исправить ситуацию, поскольку поколение приборов для научных исследований меняются в течение 3 – 5 лет. А значит, необходим комплексный подход."Нам нужно создать такую среду, такую промышленность специальную, когда у нас на постоянной основе эта замена бы происходила естественным образом", – сказал Путин.Он добавил, что производить "все на 100% невозможно, да и не нужно" – остальное обеспечат партнеры на взаимовыгодных условиях."Если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное – всегда найдутся технологические партнеры. Поэтому нужно ориентироваться на свое производство, но искать этих технологических партнеров, и мы их обязательно найдем", – заключил президент.Ранее Владимир Путин заявил о кризисе мировой торговли и выходе Россия на новые рынки.

https://crimea.ria.ru/20221124/putin-poruchil-sozdat-zakonodatelnuyu-bazu-dlya-razvitiya-robototekhniki-1125531879.html

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наука и технологии, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), общество, экономика