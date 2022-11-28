https://crimea.ria.ru/20221128/putin-zayavil-o-krizise-mirovoy-torgovli-rossiya-vyydet-na-novye-rynki-1125578931.html

Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки

Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки

Президент России Владимир Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки. Об этом он сказал в ходе форума... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T14:06

2022-11-28T14:06

2022-11-28T14:06

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки. Об этом он сказал в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в понедельник."Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки", - заявил российский лидер.По словам Путина, Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных. Подавляющее большинство российских регионов уже установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами."Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Совместно и весьма успешно работают города-побратимы", - добавил Путин.

https://crimea.ria.ru/20220625/putin-poobeschal-postavit-na-mirovye-rynki-bolee-50-mln-tonn-zerna-1123655750.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), экономика