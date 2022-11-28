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Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки
Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки
Президент России Владимир Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки. Об этом он сказал в ходе форума... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T14:06
2022-11-28T14:06
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки. Об этом он сказал в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в понедельник."Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки", - заявил российский лидер.По словам Путина, Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных. Подавляющее большинство российских регионов уже установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами."Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Совместно и весьма успешно работают города-побратимы", - добавил Путин.
https://crimea.ria.ru/20220625/putin-poobeschal-postavit-na-mirovye-rynki-bolee-50-mln-tonn-zerna-1123655750.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), экономика
Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки

Президент Путин заявил о переориентации России на новые рынки

14:06 28.11.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки. Об этом он сказал в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в понедельник.
"Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки", - заявил российский лидер.
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По словам Путина, Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных. Подавляющее большинство российских регионов уже установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами.
"Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Совместно и весьма успешно работают города-побратимы", - добавил Путин.
 
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
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