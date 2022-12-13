https://crimea.ria.ru/20221213/mezhdu-simferopolem-i-luganskom-shkoly-pobratimy-postroyat-video-most-1125824575.html

Между Симферополем и Луганском: школы-побратимы построят видео-мост

Между Симферополем и Луганском: школы-побратимы построят видео-мост - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Между Симферополем и Луганском: школы-побратимы построят видео-мост

Симферопольские школьники расскажут сверстникам из Луганской Народной Республики о созданном ими музее, а также познакомят со столицей Крыма и историей города... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T08:22

2022-12-13T08:22

2022-12-13T08:22

радио "спутник в крыму"

луганская народная республика (лнр)

крым в истории: секреты, факты, фото

новости крыма

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Симферопольские школьники расскажут сверстникам из Луганской Народной Республики о созданном ими музее, а также познакомят со столицей Крыма и историей города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор школы-гимназии №39 им. Крейзера Наталья Киричкова.Образовательно-патриотическое мероприятие школ-побратимов пройдет в рамках видео-моста и охватит по три образовательных учреждения в каждом регионе. Симферополь представят учащиеся гимназии №1 им. Курчатова, школы №4 им. Толбухина и школы-гимназии №39 им. Крейзера, со стороны ЛНР подключится луганская школа №20, краснодонская школа №1 и Луганский учебно-воспитательный центр. Инициаторами патриотического проекта выступили Общественная палата РК и Русская община Крыма.Гостья студии подчеркнула, что проект очень тесно переплетается с существующими на базе школы-гимназии и был с радостью встречен учащимися.Юные симферопольцы расскажут луганчанам о своей музейной деятельности. Познакомят с Симферополем с помощью специально отснятых фото и видео материалов. А также покажут, как изменился Крым за последние восемь лет.В свою очередь участники из Луганской Народной Республики представят свои наработки, расскажут о своей школе и своей малой родине. Кроме того, совместно с крымскими, ребята из луганской школы №50 исполнят песню "Широка страна моя родная" и проведут тематический флэш-моб.Проект школ-побратимов зародился весной прошлого года по инициативе сенатора РФ и председателя "Русской общины Крыма" Сергея Цекова, рассказал член общественной палаты РК Владимир Резанов. Пилотное мероприятие в формате видео-моста провели в симферопольской школе №4 им. Толбухина, во время которого школьники общались с представителями села Толбухино Ярославской области, где родился и вырос великий маршал Победы Федор Иванович Толбухин."Перед референдумом в братских Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожский областях, мы говорили о том, что было бы очень хорошо провести такие патриотические мероприятия в новых регионах", – сообщил Резанов. Такое предложение получило поддержку со стороны зампредседателя Народного совета ЛНР Олега Коваля и председателя правления Союза землячеств Луганщины Олега Акимова. Чуть позже инициатива спроецировалась на более серьезную тему - провести патриотический проект уже на всероссийском уровне. Главным тезисом мероприятия назван "Единый народ — единая страна", резюмировал член общественной палаты Крыма.Читайте также:Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в РоссиюБолее 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагеряхЖизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области

луганская народная республика (лнр)

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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