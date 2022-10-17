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Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях
Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях
Более 22 тысяч детей из Донбасса смогли оздоровиться и полноценно отдохнуть этим летом в детских лагерях. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T07:29
2022-10-17T07:29
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Более 22 тысяч детей из Донбасса смогли оздоровиться и полноценно отдохнуть этим летом в детских лагерях. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.По словам замминистра, работа по восстановлению и развитию инфраструктуры детских лагерей в новых регионах страны продолжится в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.Осенью Крым примет на отдых еще около пяти тысяч детей из Херсонской области. На территории полуострова уже размещено около полутора тысяч ребят.
https://crimea.ria.ru/20221008/krym-primet-na-otdykh-do-pyati-tysyach-detey-iz-khersonskoy-oblasti---saldo-1124766733.html
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), общество
Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях

Более 22 тысяч детей из новых субъектов РФ смогли отдохнуть и оздоровиться за лето

07:29 17.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
На отдых в Крым приехали дети из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Более 22 тысяч детей из Донбасса смогли оздоровиться и полноценно отдохнуть этим летом в детских лагерях. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
"Оздоровительный отдых для детей во многом стал продолжением образовательного процесса. Проделана большая работа по организации отдыха и оздоровления детей на территории новых субъектов РФ – Донецкой и Луганской республик", – сказал Бугаев в ходе заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
По словам замминистра, работа по восстановлению и развитию инфраструктуры детских лагерей в новых регионах страны продолжится в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.
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Новая жизнь на освобожденных территорияхДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Общество
 
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