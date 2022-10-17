https://crimea.ria.ru/20221017/bolee-22-tysyach-detey-iz-donbassa-otdokhnuli-etim-letom-v-detskikh-lageryakh-1124888032.html

Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях

Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях

Более 22 тысяч детей из Донбасса смогли оздоровиться и полноценно отдохнуть этим летом в детских лагерях. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T07:29

2022-10-17T07:29

2022-10-17T07:29

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Более 22 тысяч детей из Донбасса смогли оздоровиться и полноценно отдохнуть этим летом в детских лагерях. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.По словам замминистра, работа по восстановлению и развитию инфраструктуры детских лагерей в новых регионах страны продолжится в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.Осенью Крым примет на отдых еще около пяти тысяч детей из Херсонской области. На территории полуострова уже размещено около полутора тысяч ребят.

https://crimea.ria.ru/20221008/krym-primet-na-otdykh-do-pyati-tysyach-detey-iz-khersonskoy-oblasti---saldo-1124766733.html

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2022

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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), общество