https://crimea.ria.ru/20221008/krym-primet-na-otdykh-do-pyati-tysyach-detey-iz-khersonskoy-oblasti---saldo-1124766733.html

Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо

Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо

На оздоровление в Крым приедут до пяти тысяч детей из Херсонской области. Сейчас на полуострове отдыхают уже порядка полутора тысяч ребят. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T11:13

2022-10-08T11:13

2022-10-08T11:18

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

крым

туризм в крыму

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ЕВПАТОРИЯ, 8 окт - РИА Новости Крым, Сергей Жабин. На оздоровление в Крым приедут до пяти тысяч детей из Херсонской области. Сейчас на полуострове отдыхают уже порядка полутора тысяч ребят. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время визита в Крым.Врио губернатора также подчеркнул, что для жителей Херсонщины будет создана специальная горячая линия по вопросам отдыха в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220717/v-artek-priekhala-pervaya-gruppa-detey-iz-melitopolya-1123865597.html

херсонская область

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, крым, туризм в крыму