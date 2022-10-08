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Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо
Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо
На оздоровление в Крым приедут до пяти тысяч детей из Херсонской области. Сейчас на полуострове отдыхают уже порядка полутора тысяч ребят. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T11:13
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новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
крым
туризм в крыму
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ЕВПАТОРИЯ, 8 окт - РИА Новости Крым, Сергей Жабин. На оздоровление в Крым приедут до пяти тысяч детей из Херсонской области. Сейчас на полуострове отдыхают уже порядка полутора тысяч ребят. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время визита в Крым.Врио губернатора также подчеркнул, что для жителей Херсонщины будет создана специальная горячая линия по вопросам отдыха в Крыму.
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херсонская область, общество, крым, туризм в крыму
Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо

Сальдо: до пяти тысяч детей из Херсонской области едут в Крым на отдых

11:13 08.10.2022 (обновлено: 11:18 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Евпатории
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ЕВПАТОРИЯ, 8 окт - РИА Новости Крым, Сергей Жабин. На оздоровление в Крым приедут до пяти тысяч детей из Херсонской области. Сейчас на полуострове отдыхают уже порядка полутора тысяч ребят. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время визита в Крым.
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"Уже приехали в Крым из Херсонской области более 1500 детей, и приедут еще до 5000 детей. Мы с (главой Крыма) Сергеем Аксеновым оговаривали возможности (отдыха - ред.) и в других местах для приема детей и возможно их родителей, кто захочет", - заявил Сальдо.

Врио губернатора также подчеркнул, что для жителей Херсонщины будет создана специальная горячая линия по вопросам отдыха в Крыму.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети из Херсонской области на отдыхе в Крыму
Дети из Херсонской области на отдыхе в Крыму
1 из 3
Дети из Херсонской области на отдыхе в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
На отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
2 из 3
На отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
На отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
3 из 3
На отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Дети из Херсонской области на отдыхе в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
На отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
На отдых в Крым приехали дети из Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"С сегодняшнего дня и завтра уже будет работать горячая линия, где можно будет записаться и по желанию взрослым приехать поближе к детям, - сообщил он. - Пока в Херсоне немного неспокойно - лучше детям отдохнуть. Когда уже наши военные наведут там полный порядок - они спокойно вернутся в Херсон и на всю территорию Херсонской области", - сказал Сальдо.
 
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