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Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в Россию - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в Россию
Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в Россию - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в Россию
Общественники Крыма встретились в Симферополе, чтобы обсудить план содействия интеграции Херсонской области в российское сообщество. Была принята итоговая... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T18:36
2022-12-09T18:43
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Общественники Крыма встретились в Симферополе, чтобы обсудить план содействия интеграции Херсонской области в российское сообщество. Была принята итоговая резолюция и ряд практических решений в части взаимопомощи Херсонской области. В частности, по линии образования. Были приняты решения от Крымского инженерно-педагогического университета имени Ф. Якубова и Крымского федерального университета имени В. Вернадского об организации учебы молодых людей из Херсонской области.Поддержка абитуриентов"Учитывая, что сегодня по приказу Министерства образования РФ для этих категорий абитуриентов не предусмотрено проведение ЕГЭ, были приняты предложения по организации работы выездных комиссий в Херсонскую область. Чтобы будущим учащимся не приезжать лишний раз в Крым", — рассказал РИА Новости Крым участник круглого стола, общественно-политический деятель Заур Смирнов.Были предложения и в части патриотического воспитания и информационной работы.Память и гордостьЕще одно предложение поступило от организации "Герои Крыма"."Установить в общественных местах Херсонской области, в том числе в учебных учреждениях, мемориальные таблички. С героями этих мест. Так делается сейчас в Крыму", — пояснил Смирнов.Народная дипломатияКроме того, общественники обсудили установление связей на уровне национальных общин. Это один из эффективных инструментов интеграции и коммуникации между регионами."Мы знаем, что там есть и крымско-татарская община, и греческая, и армянская, и украинская. Будут устанавливаться связи между национальными автономиями Крыма со своими соотечественниками. Это будет укреплением горизонтальных связей на уровне общественных институтов", — объяснил общественный деятель.Новогодние подаркиТакже он рассказал, что общественники оказали помощь поселку Алексеевка, руководитель которого присутствовал на обозначенном мероприятии.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после" &gt;&gt; В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться — омбудсмен &gt;&gt;Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области &gt;&gt;
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96
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общество, россия, херсонская область, новости , новости крыма, крым
Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в Россию

Как общественники собрались помогать интеграции Херсонской области в Россию

18:36 09.12.2022 (обновлено: 18:43 09.12.2022)
 
© РИА Новости КрымЧернобаевка, Херсонская область
Чернобаевка, Херсонская область - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Общественники Крыма встретились в Симферополе, чтобы обсудить план содействия интеграции Херсонской области в российское сообщество. Была принята итоговая резолюция и ряд практических решений в части взаимопомощи Херсонской области. В частности, по линии образования. Были приняты решения от Крымского инженерно-педагогического университета имени Ф. Якубова и Крымского федерального университета имени В. Вернадского об организации учебы молодых людей из Херсонской области.

Поддержка абитуриентов

"Учитывая, что сегодня по приказу Министерства образования РФ для этих категорий абитуриентов не предусмотрено проведение ЕГЭ, были приняты предложения по организации работы выездных комиссий в Херсонскую область. Чтобы будущим учащимся не приезжать лишний раз в Крым", — рассказал РИА Новости Крым участник круглого стола, общественно-политический деятель Заур Смирнов.
Были предложения и в части патриотического воспитания и информационной работы.

"Фонд поддержки "Одиссей" предложил передать в дар Херсонской области порядка десяти фильмов о крымчанах-героях Великой Отечественной войны. Чтобы их показывать учащимся", — добавил общественник.

Память и гордость

Еще одно предложение поступило от организации "Герои Крыма".
"Установить в общественных местах Херсонской области, в том числе в учебных учреждениях, мемориальные таблички. С героями этих мест. Так делается сейчас в Крыму", — пояснил Смирнов.

Народная дипломатия

Кроме того, общественники обсудили установление связей на уровне национальных общин. Это один из эффективных инструментов интеграции и коммуникации между регионами.
"Мы знаем, что там есть и крымско-татарская община, и греческая, и армянская, и украинская. Будут устанавливаться связи между национальными автономиями Крыма со своими соотечественниками. Это будет укреплением горизонтальных связей на уровне общественных институтов", — объяснил общественный деятель.
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Новогодние подарки

Также он рассказал, что общественники оказали помощь поселку Алексеевка, руководитель которого присутствовал на обозначенном мероприятии.
"Помогли организовать новогодние подарки для детей, гирлянды для украшения сквера и звукоусиливающую аппаратуру. Это все тоже было в рамках круглого стола", — добавил Смирнов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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