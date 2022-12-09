https://crimea.ria.ru/20221209/kak-obschestvenniki-kryma-pomogut-integratsii-khersonskoy-oblasti-v-rossiyu-1125787164.html

Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в Россию

Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в Россию - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в Россию

Общественники Крыма встретились в Симферополе, чтобы обсудить план содействия интеграции Херсонской области в российское сообщество. Была принята итоговая... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T18:36

2022-12-09T18:36

2022-12-09T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Общественники Крыма встретились в Симферополе, чтобы обсудить план содействия интеграции Херсонской области в российское сообщество. Была принята итоговая резолюция и ряд практических решений в части взаимопомощи Херсонской области. В частности, по линии образования. Были приняты решения от Крымского инженерно-педагогического университета имени Ф. Якубова и Крымского федерального университета имени В. Вернадского об организации учебы молодых людей из Херсонской области.Поддержка абитуриентов"Учитывая, что сегодня по приказу Министерства образования РФ для этих категорий абитуриентов не предусмотрено проведение ЕГЭ, были приняты предложения по организации работы выездных комиссий в Херсонскую область. Чтобы будущим учащимся не приезжать лишний раз в Крым", — рассказал РИА Новости Крым участник круглого стола, общественно-политический деятель Заур Смирнов.Были предложения и в части патриотического воспитания и информационной работы.Память и гордостьЕще одно предложение поступило от организации "Герои Крыма"."Установить в общественных местах Херсонской области, в том числе в учебных учреждениях, мемориальные таблички. С героями этих мест. Так делается сейчас в Крыму", — пояснил Смирнов.Народная дипломатияКроме того, общественники обсудили установление связей на уровне национальных общин. Это один из эффективных инструментов интеграции и коммуникации между регионами."Мы знаем, что там есть и крымско-татарская община, и греческая, и армянская, и украинская. Будут устанавливаться связи между национальными автономиями Крыма со своими соотечественниками. Это будет укреплением горизонтальных связей на уровне общественных институтов", — объяснил общественный деятель.Новогодние подаркиТакже он рассказал, что общественники оказали помощь поселку Алексеевка, руководитель которого присутствовал на обозначенном мероприятии.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после" >> В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться — омбудсмен >>Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области >>

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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