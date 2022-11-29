https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-ne-vse-shkolniki-iz-khersonschiny-idut-uchitsya---ombudsmen-1125604758.html
В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться - омбудсмен
В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться - омбудсмен - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться - омбудсмен
Многие школьники, прибывшие в Севастополь из новых регионов РФ, в частности из Херсонской области, где преподавание велось по другим программам и на украинском... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T21:04
2022-11-29T21:04
2022-11-29T21:04
новые регионы россии
общество
севастополь
образование в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Многие школьники, прибывшие в Севастополь из новых регионов РФ, в частности из Херсонской области, где преподавание велось по другим программам и на украинском языке, не продолжают учебу в местных школах по решению родителей. Об этом РИА Новости Крым сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.Накануне депутат Госдумы, экс-уполномоченный по делам ребенка в РФ (2016 –2021 гг.) Анна Кузнецова завила, что школьникам, которые были эвакуированы в безопасные регионы России, следует помочь "восполнить пробел знаний по новым российским программам", в частности в русском языке, для их дальнейшей нормальной социализации в обществе. По словам Марины Песчанской, в отдельных случаях школьникам из ДНР и ЛНР адаптироваться гораздо легче, так как они уже обучались по программам РФ. С другими ребятами, в частности из Херсонской области, сегодня дополнительно занимаются педагоги и работают психологи."Дети принимаются в школах, несмотря на то, что они обучались по другим программам. В школах к ним сразу прикрепляют психологов и индивидуально проводят занятия для обучения на русском языке. Школы очень помогают", – отметила омбудсмен."Что касается украинского языка, отдельно он, конечно, не будет преподаваться. Сейчас наша главная задача, чтобы дети сели в те классы, из каких они прибыли. То есть если был седьмой, чтобы пришли в седьмой", – пояснила она.Детям, прибывшим жить и учиться в другие регионы РФ, в том числе в Севастополь, создают условия для адаптации, в частности освобождают от сдачи ЕГЭ и предоставляют льготные условия для поступления в вузы, добавила Песчанская"Все, кто был заявлен в прошлом году, стали студентами. А сейчас вот из Херсона прибыл мальчик, который обучался там в морском коллеже. Я связалась с ректором СевГУ, ему пообещали, что во втором семестре он станет студентом нашего морского колледжа. То есть каждый вопрос мы решаем индивидуально", – подчеркнула Песчанская.В то же время ситуация для школьников осложняется тем, что многие дети не идут учиться здесь, потому что так решили их родители, которые не могут определиться, останутся они или вернутся, или поедут в другие регионы к родственникам.Под данным регионального волонтерского штаба "Мы вместе", на 24 ноября в Севастополь из новых регионов РФ прибыли чуть более 16 600 человек, из них почти 4,5 тысячи – дети. В детские сады и школы из этого числа не оформилась даже четверть.Ранее Марина Песчанская пояснила, почему некоторые дети-беженцы из новых регионов России остаются сегодня без помощи государства.
https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, общество, севастополь, образование в крыму и севастополе
В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться - омбудсмен
Омбудсмен: в Севастополе многие школьники из Херсонщины не учатся по решению родителей
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Многие школьники, прибывшие в Севастополь из новых регионов РФ, в частности из Херсонской области, где преподавание велось по другим программам и на украинском языке, не продолжают учебу в местных школах по решению родителей. Об этом РИА Новости Крым
сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.
Накануне депутат Госдумы, экс-уполномоченный по делам ребенка в РФ (2016 –2021 гг.) Анна Кузнецова завила
, что школьникам, которые были эвакуированы в безопасные регионы России, следует помочь "восполнить пробел знаний по новым российским программам", в частности в русском языке, для их дальнейшей нормальной социализации в обществе.
По словам Марины Песчанской, в отдельных случаях школьникам из ДНР и ЛНР адаптироваться гораздо легче, так как они уже обучались по программам РФ. С другими ребятами, в частности из Херсонской области, сегодня дополнительно занимаются педагоги и работают психологи.
"Дети принимаются в школах, несмотря на то, что они обучались по другим программам. В школах к ним сразу прикрепляют психологов и индивидуально проводят занятия для обучения на русском языке. Школы очень помогают", – отметила омбудсмен.
"Что касается украинского языка, отдельно он, конечно, не будет преподаваться. Сейчас наша главная задача, чтобы дети сели в те классы, из каких они прибыли. То есть если был седьмой, чтобы пришли в седьмой", – пояснила она.
Детям, прибывшим жить и учиться в другие регионы РФ, в том числе в Севастополь, создают условия для адаптации, в частности освобождают от сдачи ЕГЭ и предоставляют льготные условия для поступления в вузы, добавила Песчанская
"Все, кто был заявлен в прошлом году, стали студентами. А сейчас вот из Херсона прибыл мальчик, который обучался там в морском коллеже. Я связалась с ректором СевГУ, ему пообещали, что во втором семестре он станет студентом нашего морского колледжа. То есть каждый вопрос мы решаем индивидуально", – подчеркнула Песчанская.
В то же время ситуация для школьников осложняется тем, что многие дети не идут учиться здесь, потому что так решили их родители, которые не могут определиться, останутся они или вернутся, или поедут в другие регионы к родственникам.
"Заявление родителей, их добрая воля должна быть. И есть такие случаи, когда родители считают, что они переедут в другое место жительства, к примеру, там, где у них родственники. То есть люди пережидают. Они растеряны, конечно, им трудно", – объяснила омбудсмен.
Под данным регионального волонтерского штаба "Мы вместе", на 24 ноября в Севастополь из новых регионов РФ прибыли чуть более 16 600 человек, из них почти 4,5 тысячи – дети. В детские сады и школы из этого числа не оформилась даже четверть.
Ранее Марина Песчанская пояснила, почему некоторые дети-беженцы из новых регионов России остаются сегодня без помощи государства.