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В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
Херсонским ученикам старших классов, которые были эвакуированы в другие регионы России и продолжают учебу, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T08:12
2022-11-29T08:12
государственная дума рф
анна кузнецова
общество
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Херсонским ученикам старших классов, которые были эвакуированы в другие регионы России и продолжают учебу, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях русского языка для нормальной социализации. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.По ее словам, поскольку на малой родине детей в школах образование велось на украинском языке, сегодня "есть отчасти языковой барьер", который необходимо преодолеть. Она предлагает решать проблему на государственном уровне."Это особая задача – восполнить пробел знаний по новым российским программам, это задача не только связана с последующим поступлением в вузы или поиском работы, это связано с социализацией", – сказала Кузнецова.Она отметила, что лично навещала прибывших из Херсонской и Запорожской областей детей, которые сейчас размещены в пансионатах и лагерях. И, по ее словам, ситуация со старшеклассниками непростая, так как большинство вовсе не обучались в школах с октября.Кузнецова подчеркнула, что в отношении школьников из этих регионов уже "есть предложения Минпросвещения, что сдавать ЕГЭ они не будут". Но этого недостаточно, отметила она."Сейчас нужно, чтобы, как можно скорее подключилась вся система или в репетиторском формате по подготовке, или иными ресурсами", – заключила Кузнецова.
https://crimea.ria.ru/20221128/vyvezennykh-iz-internata-na-khersonschine-detey-mogut-otpravit-v-krym-1125584056.html
https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html
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государственная дума рф, анна кузнецова, общество, образование в россии
В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании

Кузнецова: школьникам из Херсона надо восполнить пробел знаний для социализации в обществе

08:12 29.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтаршеклассники в школе. Архивное фото
Старшеклассники в школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Херсонским ученикам старших классов, которые были эвакуированы в другие регионы России и продолжают учебу, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях русского языка для нормальной социализации. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
По ее словам, поскольку на малой родине детей в школах образование велось на украинском языке, сегодня "есть отчасти языковой барьер", который необходимо преодолеть. Она предлагает решать проблему на государственном уровне.
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"Это особая задача – восполнить пробел знаний по новым российским программам, это задача не только связана с последующим поступлением в вузы или поиском работы, это связано с социализацией", – сказала Кузнецова.
Она отметила, что лично навещала прибывших из Херсонской и Запорожской областей детей, которые сейчас размещены в пансионатах и лагерях. И, по ее словам, ситуация со старшеклассниками непростая, так как большинство вовсе не обучались в школах с октября.
Кузнецова подчеркнула, что в отношении школьников из этих регионов уже "есть предложения Минпросвещения, что сдавать ЕГЭ они не будут". Но этого недостаточно, отметила она.
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"Сейчас нужно, чтобы, как можно скорее подключилась вся система или в репетиторском формате по подготовке, или иными ресурсами", – заключила Кузнецова.
 
Государственная Дума РФАнна КузнецоваОбществоОбразование в России
 
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