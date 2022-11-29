https://crimea.ria.ru/20221129/v-gosdume-pomogut-khersonskim-shkolnikam-vospolnit-probel-v-obrazovanii-1125585967.html
В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
Херсонским ученикам старших классов, которые были эвакуированы в другие регионы России и продолжают учебу, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T08:12
2022-11-29T08:12
2022-11-29T08:12
государственная дума рф
анна кузнецова
общество
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122921792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebc2cf6e0febc177910c5e86c6f1d33d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Херсонским ученикам старших классов, которые были эвакуированы в другие регионы России и продолжают учебу, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях русского языка для нормальной социализации. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.По ее словам, поскольку на малой родине детей в школах образование велось на украинском языке, сегодня "есть отчасти языковой барьер", который необходимо преодолеть. Она предлагает решать проблему на государственном уровне."Это особая задача – восполнить пробел знаний по новым российским программам, это задача не только связана с последующим поступлением в вузы или поиском работы, это связано с социализацией", – сказала Кузнецова.Она отметила, что лично навещала прибывших из Херсонской и Запорожской областей детей, которые сейчас размещены в пансионатах и лагерях. И, по ее словам, ситуация со старшеклассниками непростая, так как большинство вовсе не обучались в школах с октября.Кузнецова подчеркнула, что в отношении школьников из этих регионов уже "есть предложения Минпросвещения, что сдавать ЕГЭ они не будут". Но этого недостаточно, отметила она."Сейчас нужно, чтобы, как можно скорее подключилась вся система или в репетиторском формате по подготовке, или иными ресурсами", – заключила Кузнецова.
https://crimea.ria.ru/20221128/vyvezennykh-iz-internata-na-khersonschine-detey-mogut-otpravit-v-krym-1125584056.html
https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122921792_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69a0ea6a9a259f4d6e59a1c731ae74b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, анна кузнецова, общество, образование в россии
В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
Кузнецова: школьникам из Херсона надо восполнить пробел знаний для социализации в обществе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Херсонским ученикам старших классов, которые были эвакуированы в другие регионы России и продолжают учебу, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях русского языка для нормальной социализации. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
По ее словам, поскольку на малой родине детей в школах образование велось на украинском языке, сегодня "есть отчасти языковой барьер", который необходимо преодолеть. Она предлагает решать проблему на государственном уровне.
"Это особая задача – восполнить пробел знаний по новым российским программам, это задача не только связана с последующим поступлением в вузы или поиском работы, это связано с социализацией", – сказала Кузнецова.
Она отметила, что лично навещала прибывших из Херсонской и Запорожской областей детей, которые сейчас размещены в пансионатах и лагерях. И, по ее словам, ситуация со старшеклассниками непростая, так как большинство вовсе не обучались в школах с октября.
Кузнецова подчеркнула, что в отношении школьников из этих регионов уже "есть предложения Минпросвещения, что сдавать ЕГЭ они не будут". Но этого недостаточно, отметила она.
"Сейчас нужно, чтобы, как можно скорее подключилась вся система или в репетиторском формате по подготовке, или иными ресурсами", – заключила Кузнецова.