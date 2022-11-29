https://crimea.ria.ru/20221129/v-gosdume-pomogut-khersonskim-shkolnikam-vospolnit-probel-v-obrazovanii-1125585967.html

В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании

В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании - РИА Новости Крым, 29.11.2022

В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании

Херсонским ученикам старших классов, которые были эвакуированы в другие регионы России и продолжают учебу, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T08:12

2022-11-29T08:12

2022-11-29T08:12

государственная дума рф

анна кузнецова

общество

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Херсонским ученикам старших классов, которые были эвакуированы в другие регионы России и продолжают учебу, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях русского языка для нормальной социализации. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.По ее словам, поскольку на малой родине детей в школах образование велось на украинском языке, сегодня "есть отчасти языковой барьер", который необходимо преодолеть. Она предлагает решать проблему на государственном уровне."Это особая задача – восполнить пробел знаний по новым российским программам, это задача не только связана с последующим поступлением в вузы или поиском работы, это связано с социализацией", – сказала Кузнецова.Она отметила, что лично навещала прибывших из Херсонской и Запорожской областей детей, которые сейчас размещены в пансионатах и лагерях. И, по ее словам, ситуация со старшеклассниками непростая, так как большинство вовсе не обучались в школах с октября.Кузнецова подчеркнула, что в отношении школьников из этих регионов уже "есть предложения Минпросвещения, что сдавать ЕГЭ они не будут". Но этого недостаточно, отметила она."Сейчас нужно, чтобы, как можно скорее подключилась вся система или в репетиторском формате по подготовке, или иными ресурсами", – заключила Кузнецова.

https://crimea.ria.ru/20221128/vyvezennykh-iz-internata-na-khersonschine-detey-mogut-otpravit-v-krym-1125584056.html

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, анна кузнецова, общество, образование в россии