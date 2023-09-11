https://crimea.ria.ru/20230911/klyatva-gippokrata-i-ogon-vsu-kak-rabotaet-khersonskaya-meditsina-1131215207.html

Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицина

Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицина - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицина

Херсонская область продолжает жить под обстрелами украинских неонацистов. Прилеты случаются ежедневно, и к числу пациентов с "мирными" диагнозами прибавляются... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T14:40

2023-09-11T14:40

2023-09-11T15:10

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Галина Оленева. Херсонская область продолжает жить под обстрелами украинских неонацистов. Прилеты случаются ежедневно, и к числу пациентов с "мирными" диагнозами прибавляются раненые. Лечить людей трудно везде. Здесь эта работа еще и опасна, а, кроме того, усложняется удручающим состоянием медучреждений: тяжелое наследие многолетней украинской оккупации русского региона, когда больницы без ремонтов, лекарства - за счет пациентов, переоснащение - "нет, не слышали".- Сейчас люди удивляются: не нужно больше бежать в аптеку за лекарствами.По словам замглавы областного правительства Сергея Черевко, сложности здравоохранения помогает решать федеральный центр и регионы-шефы. Постепенно вопросы решаются. Как и что еще предстоит сделать в здравоохранении области - об этом Черевко рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.Пять шагов из стаВопрос интеграции региональной системы здравоохранения - один из самых сложных, признается чиновник. На момент вхождения в состав России госпитальная база Херсонщины - просто боль."Особенно после того, как мы потеряли ряд крупных медицинских центров, оставшихся в оккупированном Херсоне. Тем не менее, сейчас во всех районах, включая 15-километровую зону (от линии боевого соприкосновения - ред.), медучреждения в той или иной форме работают, а в семи районах, которых не коснулась эвакуация, действуют центральные районные больницы", - рассказывает Черевко.В целом, по его словам, еще советской госпитальной базы сейчас достаточно - численность населения сократилась из-за эвакуации. Поэтому речь о строительстве новых больниц пока не идет. Зато вопрос модернизации решается темпами, ранее неслыханными. Переоборудование и ремонты проводятся усилиями федерального центра и регионов-шефов, в частности, Краснодарского края - прямо сейчас Кубань помогает реконструировать больницу в Геническе, а также - Кабардино-Балкарии и других регионов России.Сельская медицина и маршрутизацияВ сельской местности "модернизация" здравоохранения по-украински сводилась к "укрупнениям" - созданию новых "госпитальных округов". По сути, закрывались районные больницы, доступность медпомощи с 2018 года стремительно ухудшалась, поясняет Черевко. Сейчас ситуация меняется и в этом направлении."Уже в этом году ожидается работа по капремонту и переоснащению сети ФАПов, особенно в 30-километровой зоне, где эвакуация была не такой строгой и в ряде случаев необязательной. Населения там много, и оно будет оставаться. Естественно, первичные формы оказания медпомощи должны быть достаточно технологичными и этому тоже уделяется внимание", - утверждает собеседник агентства.Сейчас в границах области людям оказывают медпомощь первичного и вторичного уровней. Все, что касается более сложных форм заболевания и высокотехнологичных методов лечения, - это, в основном, - в Крым. Медикаменты и гемодиализНа гемодиализ тоже везут в Крым и другие соседние регионы. Такая помощь высокотехнологична, однако местное здравоохранение скоро тоже может получить необходимое оборудование."Мы все-таки мечтаем и идем к тому, чтобы эти мечты были реализованы. Для этого нужен аппарат, поставки расходных материалов и соответствующие специалисты. Вопрос сложный, но решаемый. Шаг за шагом, подготовив некоторые требования по материальной базе, думаю, в следующем году этот вопрос нам тоже удастся решить", - считает замглавы херсонского правительства.А вот с обеспеченностью препаратами все хорошо уже сейчас: потребность закрыта почти полностью."Сейчас отмечаем явное улучшение обеспеченности препаратами самого широкого спектра. По 95-97 процентам всех направлений - медикаментов достаточно. Многие пациенты удивляются: по большинству позиций не нужно бежать в аптеку, как при Украине, приобретать лекарства, перевязочный материал и так далее. Но пока это не стопроцентная обеспеченность: по понятным причинам еще есть перебои со сроками поставки. Минздрав Херсонской области ставит задачу до конца года полностью решить вопрос", - продолжает зампред областного правительства.Клятва ГиппократаПока РФ всем миром реанимирует "недоубитое" Украиной здравоохранение Херсонщины, с правой стороны Днепра летят снаряды. Все непокорные и несогласные с киевской хунтой - "сепаратисты". А значит, можно бить даже по больницам. И ВСУ бъют. А Херсонские медики продолжают спасать взрослые и детские жизни, часто с риском для жизней собственных. Работать трудно, и кадровый голод, конечно, существует. В этой связи Херсонщина очень нуждается в медиках.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненыйМир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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