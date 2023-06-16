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ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый
ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый - РИА Новости Крым, 16.06.2023
ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый
Украинские дроны атаковали ночью больницу Новой Каховки, есть пострадавший и повреждения здания. Об этом сообщает оперативный штаб Новокаховской... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T11:25
2023-06-16T11:25
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
херсонская область
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали ночью больницу Новой Каховки, есть пострадавший и повреждения здания. Об этом сообщает оперативный штаб Новокаховской военно-гражданской администрации.Уточняется, что социальный объект не имеет военного назначения, атака была совершена исключительно на гражданскую инфраструктуру."На территории больницы военных нет, сейчас там находятся прививочный пункт, реанимационное отделение. Террористический акт со стороны Украины в очередной раз подчеркивает, что все удары они наносят по гражданской инфраструктуре", - сообщили в оперштабе.Как сообщалось, накануне в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод. До этого украинские боевики нанесли удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате погибла мирная жительница. Удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Мина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на ХерсонщинеДва человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской областиВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины
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РИА Новости Крым
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96
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новая каховка, происшествия, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, новости
ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый

Оперштаб: дроны-камикадзе ВСУ атаковали ночью больницу Новой Каховки, есть пострадавшие

11:25 16.06.2023
 
© Оперштаб Новокаховской ВГАПоследствия обстрела дронами-камикадзе больницы в Новой Каховке
Последствия обстрела дронами-камикадзе больницы в Новой Каховке
© Оперштаб Новокаховской ВГА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали ночью больницу Новой Каховки, есть пострадавший и повреждения здания. Об этом сообщает оперативный штаб Новокаховской военно-гражданской администрации.
"Ночью был совершен удар дронами-камикадзе по нашей Новокаховской больнице. Процентов 60-70 стекол у нас отсутствует. Пострадал сотрудник МЧС, получил контузию, его осмотрели медики", - рассказали в оперштабе.
Уточняется, что социальный объект не имеет военного назначения, атака была совершена исключительно на гражданскую инфраструктуру.
"На территории больницы военных нет, сейчас там находятся прививочный пункт, реанимационное отделение. Террористический акт со стороны Украины в очередной раз подчеркивает, что все удары они наносят по гражданской инфраструктуре", - сообщили в оперштабе.
© Оперштаб Новокаховской ВГАПоследствия обстрела дронами-камикадзе больницы в Новой Каховке
Последствия обстрела дронами-камикадзе больницы в Новой Каховке
© Оперштаб Новокаховской ВГА
Последствия обстрела дронами-камикадзе больницы в Новой Каховке
Как сообщалось, накануне в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод. До этого украинские боевики нанесли удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате погибла мирная жительница. Удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow.
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