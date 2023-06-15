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ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 15.06.2023
ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
Полуторагодовалый ребенок погиб в результате минометного удара ВСУ по поселку Днепряны Новокаховского округа. Об этом сообщили в горадминистрации. РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T11:39
2023-06-15T11:47
новости
херсонская область
новая каховка
днепряны
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Полуторагодовалый ребенок погиб в результате минометного удара ВСУ по поселку Днепряны Новокаховского округа. Об этом сообщили в горадминистрации.На место выехали силовики и представители власти.Накануне украинские боевики обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Корсунка Херсонской области. Мина упала в 50 метрах от автобуса с продуктовыми наборами для жителей затопленного поселка. Обошлось без пострадавших.До этого украинские боевики нанесли удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате погибла мирная жительница. Удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Мина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на ХерсонщинеОбстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвыДва человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
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херсонская область
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Новости
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новости, херсонская область, новая каховка, днепряны, обстрелы всу
ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок

Ребенок погиб из-за удара ВСУ по поселку Днепряны Херсонской области

11:39 15.06.2023 (обновлено: 11:47 15.06.2023)
 
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаОбстрел ВСУ поселка Днепряны Херсонской области
Обстрел ВСУ поселка Днепряны Херсонской области
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Полуторагодовалый ребенок погиб в результате минометного удара ВСУ по поселку Днепряны Новокаховского округа. Об этом сообщили в горадминистрации.
"Укрофашисты нанесли бесчеловечный минометный удар по поселку Днепряны. В результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома", - сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского округа.
На место выехали силовики и представители власти.
Накануне украинские боевики обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Корсунка Херсонской области. Мина упала в 50 метрах от автобуса с продуктовыми наборами для жителей затопленного поселка. Обошлось без пострадавших.
До этого украинские боевики нанесли удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате погибла мирная жительница. Удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow.
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