https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-nanesli-udar-po-khersonskomu-poselku-dnepryany--pogib-rebenok-1129398523.html

ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок

ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 15.06.2023

ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок

Полуторагодовалый ребенок погиб в результате минометного удара ВСУ по поселку Днепряны Новокаховского округа. Об этом сообщили в горадминистрации. РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T11:39

2023-06-15T11:39

2023-06-15T11:47

новости

херсонская область

новая каховка

днепряны

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129398960_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9cf1064b07d8b51e30dbeab5e708594.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Полуторагодовалый ребенок погиб в результате минометного удара ВСУ по поселку Днепряны Новокаховского округа. Об этом сообщили в горадминистрации.На место выехали силовики и представители власти.Накануне украинские боевики обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Корсунка Херсонской области. Мина упала в 50 метрах от автобуса с продуктовыми наборами для жителей затопленного поселка. Обошлось без пострадавших.До этого украинские боевики нанесли удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате погибла мирная жительница. Удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Мина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на ХерсонщинеОбстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвыДва человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-za-sutki-vypustili-bolee-sotni-snaryadov-po-levoberezhyu-khersonschiny-1129396469.html

херсонская область

новая каховка

днепряны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, новая каховка, днепряны, обстрелы всу