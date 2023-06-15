https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-nanesli-udar-po-khersonskomu-poselku-dnepryany--pogib-rebenok-1129398523.html
ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 15.06.2023
ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
Полуторагодовалый ребенок погиб в результате минометного удара ВСУ по поселку Днепряны Новокаховского округа. Об этом сообщили в горадминистрации. РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T11:39
2023-06-15T11:39
2023-06-15T11:47
новости
херсонская область
новая каховка
днепряны
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129398960_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9cf1064b07d8b51e30dbeab5e708594.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Полуторагодовалый ребенок погиб в результате минометного удара ВСУ по поселку Днепряны Новокаховского округа. Об этом сообщили в горадминистрации.На место выехали силовики и представители власти.Накануне украинские боевики обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Корсунка Херсонской области. Мина упала в 50 метрах от автобуса с продуктовыми наборами для жителей затопленного поселка. Обошлось без пострадавших.До этого украинские боевики нанесли удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате погибла мирная жительница. Удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Мина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на ХерсонщинеОбстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвыДва человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-za-sutki-vypustili-bolee-sotni-snaryadov-po-levoberezhyu-khersonschiny-1129396469.html
херсонская область
новая каховка
днепряны
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129398960_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_36fa357d4b11675e1080ae9162ba376d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, херсонская область, новая каховка, днепряны, обстрелы всу
ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
Ребенок погиб из-за удара ВСУ по поселку Днепряны Херсонской области
11:39 15.06.2023 (обновлено: 11:47 15.06.2023)