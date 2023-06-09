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Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы
Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы
Один человек погиб и один ранен при обстреле ракетами Storm Shadow детского оздоровительного лагеря "Днепряны" на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T19:19
2023-06-09T19:40
владимир сальдо
арабатская стрелка
storm shadow
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен при обстреле ракетами Storm Shadow детского оздоровительного лагеря "Днепряны" на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Он отметил, что номера и маркировка на обломках ракет доказывают, что это именно английские ракеты, поставленные Киеву.Сальдо добавил, что по его информации, ракеты летели на Бердянск, но были специально перенацелены."Это при том, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. Ракеты, несущие смерть детям", – возмутился глава региона, добавив, что все это "отольется киевскому режиму и его кураторам в решениях международного военного трибунала".Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
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владимир сальдо, арабатская стрелка, storm shadow, всу (вооруженные силы украины), происшествия, обстрелы всу
Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы

ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow детский лагерь на Арабатской стрелке: есть жертвы

19:19 09.06.2023 (обновлено: 19:40 09.06.2023)
 
© Скриншот видеоОбстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен при обстреле ракетами Storm Shadow детского оздоровительного лагеря "Днепряны" на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Еще одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что номера и маркировка на обломках ракет доказывают, что это именно английские ракеты, поставленные Киеву.
Сальдо добавил, что по его информации, ракеты летели на Бердянск, но были специально перенацелены.
"Это при том, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. Ракеты, несущие смерть детям", – возмутился глава региона, добавив, что все это "отольется киевскому режиму и его кураторам в решениях международного военного трибунала".
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Владимир СальдоАрабатская стрелкаStorm ShadowВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
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