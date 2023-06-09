https://crimea.ria.ru/20230609/obstrel-vsu-detskogo-lagerya-na-arabatskoy-strelke--est-zhertvy-i-ranenye-1129294454.html

Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы

Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы

Один человек погиб и один ранен при обстреле ракетами Storm Shadow детского оздоровительного лагеря "Днепряны" на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T19:19

2023-06-09T19:19

2023-06-09T19:40

владимир сальдо

арабатская стрелка

storm shadow

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен при обстреле ракетами Storm Shadow детского оздоровительного лагеря "Днепряны" на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Он отметил, что номера и маркировка на обломках ракет доказывают, что это именно английские ракеты, поставленные Киеву.Сальдо добавил, что по его информации, ракеты летели на Бердянск, но были специально перенацелены."Это при том, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. Ракеты, несущие смерть детям", – возмутился глава региона, добавив, что все это "отольется киевскому режиму и его кураторам в решениях международного военного трибунала".Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

арабатская стрелка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, арабатская стрелка, storm shadow, всу (вооруженные силы украины), происшествия, обстрелы всу