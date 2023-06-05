https://crimea.ria.ru/20230605/vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti-postradal-14-letniy-malchik-1129200146.html

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик - РИА Новости Крым, 05.06.2023

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

Украинские боевики обстреляли село в Грайворонском городском округе, пострадал мальчик 14 лет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T21:33

2023-06-05T21:33

2023-06-05T21:33

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село в Грайворонском городском округе, пострадал мальчик 14 лет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавшему оказали помощь в районной ЦРБ, после этого ребенка перевезли в детскую областную больницу. Кроме того, в селе повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек.В населенных пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка, которые также подверглись обстрелу. К счастью, повреждений от сегодняшних обстрелов нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий.Несколькими часами ранее над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.Утром губернатор сообщал о возгорании на одном из что после энергетических объектов Белгородского района. Предварительно, при чиной стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.Днем ранее российские военные отразили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, происшествия, новости