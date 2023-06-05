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ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик - РИА Новости Крым, 05.06.2023
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
Украинские боевики обстреляли село в Грайворонском городском округе, пострадал мальчик 14 лет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T21:33
2023-06-05T21:33
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село в Грайворонском городском округе, пострадал мальчик 14 лет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавшему оказали помощь в районной ЦРБ, после этого ребенка перевезли в детскую областную больницу. Кроме того, в селе повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек.В населенных пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка, которые также подверглись обстрелу. К счастью, повреждений от сегодняшних обстрелов нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий.Несколькими часами ранее над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.Утром губернатор сообщал о возгорании на одном из что после энергетических объектов Белгородского района. Предварительно, при чиной стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.Днем ранее российские военные отразили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, происшествия, новости
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

Ребенок получил контузию в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области

21:33 05.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел в Белгородской области
Обстрел в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село в Грайворонском городском округе, пострадал мальчик 14 лет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Глотово есть один пострадавший - мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Пострадавшему оказали помощь в районной ЦРБ, после этого ребенка перевезли в детскую областную больницу.
Кроме того, в селе повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек.
В населенных пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка, которые также подверглись обстрелу. К счастью, повреждений от сегодняшних обстрелов нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий.
Несколькими часами ранее над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.
Утром губернатор сообщал о возгорании на одном из что после энергетических объектов Белгородского района. Предварительно, при чиной стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.
Днем ранее российские военные отразили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
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БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
21:33ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
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