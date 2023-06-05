https://crimea.ria.ru/20230605/nad-belgorodom-srabotala-pvo-tsel-unichtozhena-1129195618.html

Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена

Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена

Российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T15:56

2023-06-05T15:56

2023-06-05T15:58

белгород

пво

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.При этом повреждения получили легковой и автомобиль скорой помощи. Информация по повреждениям уточняется.Утром губернатор сообщал о возгорании на одном из что после энергетических объектов Белгородского района. Предварительно, при чиной стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.Днем ранее российские военные отразили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище

https://crimea.ria.ru/20230605/pod-belgorodom-posle-ataki-drona-gorit-obekt-energetiki--1129184152.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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