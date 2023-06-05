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Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена
Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена
Российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T15:56
2023-06-05T15:58
белгород
пво
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.При этом повреждения получили легковой и автомобиль скорой помощи. Информация по повреждениям уточняется.Утром губернатор сообщал о возгорании на одном из что после энергетических объектов Белгородского района. Предварительно, при чиной стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.Днем ранее российские военные отразили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище
https://crimea.ria.ru/20230605/pod-belgorodom-posle-ataki-drona-gorit-obekt-energetiki--1129184152.html
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белгород, пво, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области
Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена

Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО – пострадавших нет

15:56 05.06.2023 (обновлено: 15:58 05.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
При этом повреждения получили легковой и автомобиль скорой помощи. Информация по повреждениям уточняется.
Утром губернатор сообщал о возгорании на одном из что после энергетических объектов Белгородского района. Предварительно, при чиной стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.
Днем ранее российские военные отразили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
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