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Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГ
Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГ - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с боевиками диверсионно-разведывательной группы, чтобы обсудить вопрос... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T17:28
2023-06-04T17:28
2023-06-04T17:47
атака украинской дрг на белгородскую область
белгородская область
вячеслав гладков
диверсанты
происшествия
россия
новости
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с боевиками диверсионно-разведывательной группы, чтобы обсудить вопрос освобождения пленных, которые могут быть захвачены членами ДРГ. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале. Он отметил, что будет ждать встречи в воскресенье, 4 июня, на автомобильном пропускном пункте Шебекино.Ранее он сообщил, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка, сейчас там идет бой.Первого мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией. Позже, нарастив усилия, была предпринята еще одна попытка прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По ним нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого после понесенных потерь противник отошел в направлении Жовтневого. Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойНесколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУВ атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
https://crimea.ria.ru/20230604/byut-po-tsentru-goroda-v-shebekino-goryat-rynok-i-zernokhranilische-1129176995.html
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атака украинской дрг на белгородскую область, белгородская область, вячеслав гладков, диверсанты, происшествия, россия, новости, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области)
Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГ
Гладков заявил о готовности встретиться с боевиками ДРГ для освобождения возможных пленных
17:28 04.06.2023 (обновлено: 17:47 04.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с боевиками диверсионно-разведывательной группы, чтобы обсудить вопрос освобождения пленных, которые могут быть захвачены членами ДРГ. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.
Он отметил, что будет ждать встречи в воскресенье, 4 июня, на автомобильном пропускном пункте Шебекино.
"Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе в Белгородской области хороним уже каждый день... Вот, что остается после их рук. Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними - это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как мне не тяжело этого говорить. Но если они живые - с 17:00 до 18:00 МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность", - заключил Гладков.
Ранее он сообщил, что диверсионно-разведывательная группа зашла
в село Новая Таволжанка, сейчас там идет бой.
Первого мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу
после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.
Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией.
Позже, нарастив усилия, была предпринята еще одна попытка прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По ним нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого после понесенных потерь противник отошел в направлении Жовтневого.
Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.
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