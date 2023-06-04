https://crimea.ria.ru/20230604/v-belgorodskuyu-oblast-zashla-ukrainskaya-drg---idet-boy-1129179154.html

В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бой

В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бой - РИА Новости Крым, 04.06.2023

В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бой

В село Новая Таволжанка Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа. Сейчас там идет бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T17:00

2023-06-04T17:00

2023-06-04T17:46

атака украинской дрг на белгородскую область

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В село Новая Таволжанка Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа. Сейчас там идет бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что готов пойти на переговоры с боевиками при условии гарантии сохранения жизни пленных.Первого мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией.Позже, нарастив усилия, была предпринята еще одна попытка прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По ним нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого после понесенных потерь противник отошел в направлении Жовтневого.Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилищеБили по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеКак Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230601/neskolko-popytok-vtorzheniya-podrobnosti-ot-minoborony-ob-atakakh-vsu-1129137073.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака украинской дрг на белгородскую область, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия