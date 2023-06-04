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В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бой
В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бой - РИА Новости Крым, 04.06.2023
В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бой
В село Новая Таволжанка Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа. Сейчас там идет бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T17:00
2023-06-04T17:00
2023-06-04T17:46
атака украинской дрг на белгородскую область
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В село Новая Таволжанка Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа. Сейчас там идет бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что готов пойти на переговоры с боевиками при условии гарантии сохранения жизни пленных.Первого мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией.Позже, нарастив усилия, была предпринята еще одна попытка прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По ним нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого после понесенных потерь противник отошел в направлении Жовтневого.Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилищеБили по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеКак Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
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атака украинской дрг на белгородскую область, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бой
Гладков: в Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с диверсантами
17:00 04.06.2023 (обновлено: 17:46 04.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В село Новая Таволжанка Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа. Сейчас там идет бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Увидел сообщение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор о пленных. На самом деле зашли с ДРГ - идет бой сейчас в Новой Таволжанке", - сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он отметил, что готов пойти на переговоры с боевиками при условии гарантии сохранения жизни пленных.
"Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними - это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Но если они живые - с 17:00 до 18:00 МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность", - заключил Гладков.
Первого мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу
после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.
Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией.
Позже, нарастив усилия, была предпринята еще одна попытка прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По ним нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого после понесенных потерь противник отошел в направлении Жовтневого.
Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.
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