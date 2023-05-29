https://crimea.ria.ru/20230529/kak-krym-zaschischen-ot-atak-diversantov--aksenov-1129043268.html

Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов

Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов

В Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T13:16

2023-05-29T13:16

2023-05-29T13:17

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

диверсанты

антитеррор

общество

новости крыма

чп на железной дороге под симферополем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, "определенные технические моменты реализуются прямо сейчас", поэтому есть уверенность, что риск диверсионных актов на транспортных путях и в целом на объектах инфраструктуры будет значительно снижен.Глава РК также добавил, что крымчане очень плотно работают с властями и правоохранителями и информируют их о вызывающих подозрения вещах и людях.Утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Из-за происшествия движение составов по этой железнодорожной ветке было временно приостановлено.Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов >>Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

https://crimea.ria.ru/20230528/putin-neobkhodimo-nadezhno-prikryt-rubezhi-vblizi-zony-boevykh-deystviy-1129017425.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, диверсанты, антитеррор, общество, новости крыма, чп на железной дороге под симферополем