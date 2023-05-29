Рейтинг@Mail.ru
Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230529/kak-krym-zaschischen-ot-atak-diversantov--aksenov-1129043268.html
Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
В Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T13:16
2023-05-29T13:17
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
диверсанты
антитеррор
общество
новости крыма
чп на железной дороге под симферополем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, "определенные технические моменты реализуются прямо сейчас", поэтому есть уверенность, что риск диверсионных актов на транспортных путях и в целом на объектах инфраструктуры будет значительно снижен.Глава РК также добавил, что крымчане очень плотно работают с властями и правоохранителями и информируют их о вызывающих подозрения вещах и людях.Утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Из-за происшествия движение составов по этой железнодорожной ветке было временно приостановлено.Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов &gt;&gt;Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
https://crimea.ria.ru/20230528/putin-neobkhodimo-nadezhno-prikryt-rubezhi-vblizi-zony-boevykh-deystviy-1129017425.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_52bc19849f8222fddaacd0cc5660b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, диверсанты, антитеррор, общество, новости крыма, чп на железной дороге под симферополем
Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов

Аксенов: в Крыму применяются более чем достаточные меры по предотвращению атак диверсантов

13:16 29.05.2023 (обновлено: 13:17 29.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Меры предпринимаются более чем (достаточные), правоохранительная система работает слаженно, все структуры между собой взаимодействуют, все достаточно быстро. Очень много технических средств, которые работают над выявлением (ДРГ). Абсолютных гарантий дать, наверное, никто не может, но то, что делается все максимально возможное, это сто процентов", - сказал глава республики в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Аксенова, "определенные технические моменты реализуются прямо сейчас", поэтому есть уверенность, что риск диверсионных актов на транспортных путях и в целом на объектах инфраструктуры будет значительно снижен.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 08:01
Путин: необходимо надежно прикрыть рубежи вблизи зоны боевых действий
Глава РК также добавил, что крымчане очень плотно работают с властями и правоохранителями и информируют их о вызывающих подозрения вещах и людях.
Утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Из-за происшествия движение составов по этой железнодорожной ветке было временно приостановлено.
Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов >>
Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму
"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
 
КрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяДиверсантыАнтитеррорОбществоНовости КрымаЧП на железной дороге под Симферополем
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
13:25Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму
13:16Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
13:09Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе
12:54ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших
12:50Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана
12:03Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
11:48Глава мининформа Крыма Трегуб уходит в отставку
11:40В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов
11:36В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы
11:24123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
11:13Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице
11:02Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона
10:50Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей
10:30Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
10:22Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП
09:56В Крыму проукраинского "ждуна" оштрафовали за дискредитацию армии России
09:40Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины
08:50Массовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человека
08:14Убивали, воровали и просто работали: документы СМЕРШ о предателях в Крыму
Лента новостейМолния