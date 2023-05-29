Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
Аксенов: в Крыму применяются более чем достаточные меры по предотвращению атак диверсантов
13:16 29.05.2023 (обновлено: 13:17 29.05.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Меры предпринимаются более чем (достаточные), правоохранительная система работает слаженно, все структуры между собой взаимодействуют, все достаточно быстро. Очень много технических средств, которые работают над выявлением (ДРГ). Абсолютных гарантий дать, наверное, никто не может, но то, что делается все максимально возможное, это сто процентов", - сказал глава республики в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Аксенова, "определенные технические моменты реализуются прямо сейчас", поэтому есть уверенность, что риск диверсионных актов на транспортных путях и в целом на объектах инфраструктуры будет значительно снижен.
Глава РК также добавил, что крымчане очень плотно работают с властями и правоохранителями и информируют их о вызывающих подозрения вещах и людях.
Утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Из-за происшествия движение составов по этой железнодорожной ветке было временно приостановлено.
Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.
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