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Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов
Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов
Только дерзкие решения и сила, которая вызывает уважение, помогут стране продвигаться вперед и сохранять жизни участников специальной военной операции. Такое... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T21:54
2023-05-18T21:54
сергей аксенов
украина
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европа
крым
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крыма. Только дерзкие решения и сила, которая вызывает уважение, помогут стране продвигаться вперед и сохранять жизни участников специальной военной операции. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его мнению, нельзя недооценивать ситуацию, "потому что мы давно уже имеем дело не с украинским правительством, а с американцами, вооружение полностью все натовское. Количество наемников нам не известно точно, но думаю, что в процентном соотношении оно уже значительно превышает, число украинских военнослужащих", предположил глава.Ранее сенатор Ковитиди призвала дать жесткий и понятный ответ на все диверсии против России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризисаУкраина становится источником мирового терроризма – мнение
https://crimea.ria.ru/20230507/aksenov-na-frontakh-svo-formiruetsya-novaya-elita-rossii-1128589269.html
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сергей аксенов, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), европа, крым, мнения
Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов

Аксенов: сила и дерзкие решения помогут продвинуться вперед и сохранить жизни бойцов СВО

21:54 18.05.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крыма. Только дерзкие решения и сила, которая вызывает уважение, помогут стране продвигаться вперед и сохранять жизни участников специальной военной операции. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Ответ должен быть сильнее в два раза, чем попытка нам навредить. Думаю, всему свое время. Конечно, надо действовать. Принцип: ударили по одной щеке – подставь другую - ни к чему хорошему не приведет, к сожалению. Воспринимают и уважают сегодня только силу, только позицию. Все должны понимать, что будет ответственность", - сказал политик в интервью телеканалу "Миллет".
По его мнению, нельзя недооценивать ситуацию, "потому что мы давно уже имеем дело не с украинским правительством, а с американцами, вооружение полностью все натовское. Количество наемников нам не известно точно, но думаю, что в процентном соотношении оно уже значительно превышает, число украинских военнослужащих", предположил глава.
"По сути, мы воюем со всей объединенной Европой, нельзя недооценивать ситуацию. В такое время должны быть только дерзкие и наглые решения, благодаря которым можно быстро продвигаться вперед и сохранять жизни наших воинов", - убежден Аксенов.
Ранее сенатор Ковитиди призвала дать жесткий и понятный ответ на все диверсии против России.
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