https://crimea.ria.ru/20230518/protivnik-vosprinimaet-i-uvazhaet-tolko-silu--aksenov-1128815939.html

Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов

Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов

Только дерзкие решения и сила, которая вызывает уважение, помогут стране продвигаться вперед и сохранять жизни участников специальной военной операции. Такое... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T21:54

2023-05-18T21:54

2023-05-18T21:54

сергей аксенов

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сво

всу (вооруженные силы украины)

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крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крыма. Только дерзкие решения и сила, которая вызывает уважение, помогут стране продвигаться вперед и сохранять жизни участников специальной военной операции. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его мнению, нельзя недооценивать ситуацию, "потому что мы давно уже имеем дело не с украинским правительством, а с американцами, вооружение полностью все натовское. Количество наемников нам не известно точно, но думаю, что в процентном соотношении оно уже значительно превышает, число украинских военнослужащих", предположил глава.Ранее сенатор Ковитиди призвала дать жесткий и понятный ответ на все диверсии против России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризисаУкраина становится источником мирового терроризма – мнение

https://crimea.ria.ru/20230507/aksenov-na-frontakh-svo-formiruetsya-novaya-elita-rossii-1128589269.html

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европа

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сергей аксенов, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), европа, крым, мнения