https://crimea.ria.ru/20230518/zhestko-i-ponyatno--kovitidi-prizvala-otvetit-na-diversii-v-krymu-1128812550.html

Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму

Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму

В ситуации, когда против Российской Федерации развязана война, на любые посягательства на суверенитет, жизнь и здоровье россиян наша страна обязана жестко и... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T19:11

2023-05-18T19:11

2023-05-18T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В ситуации, когда против Российской Федерации развязана война, на любые посягательства на суверенитет, жизнь и здоровье россиян наша страна обязана жестко и понятно отвечать. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя ЧП на железной дороге в Крыму.Утром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент случился в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Комментируя случившееся, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Сообщается, что повреждено до 150 метров дорожного полотна, сейчас рабочие активно восстанавливают пути. Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.По ее словам, сейчас в стране происходят различные диверсии, спецслужбы пресекают попытки "осуществления терактов", людей используют "вслепую". Все это, отмечает политик, обязывает каждого гражданина России быть внимательнее, следить за ситуацией вокруг и стараться быть полезным для своей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мостуРадикалов из Крыма приговорили к 17 и 12 годам заключенияПоджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу

https://crimea.ria.ru/20230518/posle-podryva-putey-v-krymu-usilyat-bezopasnost-na-transporte-1128809799.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, новости, новости крыма, политика, чп на железной дороге под симферополем, диверсия, совет федерации, ольга ковитиди