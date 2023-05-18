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Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму
Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму
В ситуации, когда против Российской Федерации развязана война, на любые посягательства на суверенитет, жизнь и здоровье россиян наша страна обязана жестко и... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T19:11
2023-05-18T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В ситуации, когда против Российской Федерации развязана война, на любые посягательства на суверенитет, жизнь и здоровье россиян наша страна обязана жестко и понятно отвечать. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя ЧП на железной дороге в Крыму.Утром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент случился в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Комментируя случившееся, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Сообщается, что повреждено до 150 метров дорожного полотна, сейчас рабочие активно восстанавливают пути. Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.По ее словам, сейчас в стране происходят различные диверсии, спецслужбы пресекают попытки "осуществления терактов", людей используют "вслепую". Все это, отмечает политик, обязывает каждого гражданина России быть внимательнее, следить за ситуацией вокруг и стараться быть полезным для своей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мостуРадикалов из Крыма приговорили к 17 и 12 годам заключенияПоджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу
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крым, мнения, новости, новости крыма, политика, чп на железной дороге под симферополем, диверсия, совет федерации, ольга ковитиди
Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму

Сенатор Ковитиди: надо дать жесткий и понятный ответ на все диверсии против России

19:11 18.05.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В ситуации, когда против Российской Федерации развязана война, на любые посягательства на суверенитет, жизнь и здоровье россиян наша страна обязана жестко и понятно отвечать. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя ЧП на железной дороге в Крыму.
Утром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент случился в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Комментируя случившееся, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Сообщается, что повреждено до 150 метров дорожного полотна, сейчас рабочие активно восстанавливают пути. Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.
"Оценку произошедшему должны в кратчайшие сроки дать компетентные органы. Очевидно, что сегодня России объявлена война. Террор в ней - активный инструмент", - заявила, комментируя инцидент, Ковидити.
По ее словам, сейчас в стране происходят различные диверсии, спецслужбы пресекают попытки "осуществления терактов", людей используют "вслепую". Все это, отмечает политик, обязывает каждого гражданина России быть внимательнее, следить за ситуацией вокруг и стараться быть полезным для своей страны.
"Что касается диверсий и любых посягательств на суверенитет России, на наши территории, на жизнь и здоровье граждан России, ответ должен быть жестким и понятным. Время уговоров прошло", - убеждена сенатор.
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