https://crimea.ria.ru/20230517/radikalov-iz-kryma-prigovorili-k-17-i-12-godam-zaklyucheniya-1128782529.html

Радикалов из Крыма приговорили к 17 и 12 годам заключения

Радикалов из Крыма приговорили к 17 и 12 годам заключения - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Радикалов из Крыма приговорили к 17 и 12 годам заключения

В Ростове-на-Дону вынесли приговор троим крымчанам - активным членам запрещенной в России террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T16:28

2023-05-17T16:28

2023-05-17T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону вынесли приговор троим крымчанам - активным членам запрещенной в России террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*. Как сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда, их приговорили к 17, 12 и 12 годам лишения свободы соответственно.Один из осужденных в 2015 году на территории Республики Крым организовал деятельность ячейки запрещенной организации. Он определял цели и задачи группы, а также организовывал и проводил конспиративные собрания, вел пропагандистскую работу.Двое других были рядовыми членами террористической ячейки и активно участвовали в пропаганде враждебной идеологии, говорится в сообщении. В ходе судебных разбирательств было установлено, что обвиняемые имели намерения изменить политическую систему и государственное устройство некоторых стран, в том числе Российской Федерации. Для этого они считали возможным использовать как средства идеологической борьбы, так и реальные военные действия.По месту жительства подсудимые хранили идеологические материалы террористической организации и другую запрещенную литературу.Южный окружной военный суд признал их виновными. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.До воссоединения Крыма с Россией партия радикальных исламистов существовала здесь легально, на Украине ее деятельность не запрещена до сих пор. Последователей "Хизб-ут-Тахрир"* в Крыму задерживают часто. Так, 15 марта в том же ростовском суде был оглашен приговор еще одному участнику террористической организации, который был приговорен к 10,5 годам лишения свободы. В апреле на 4 года осудили еще одного члена "Хизб-ут-Тахрир"*. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашения с прокурором, поэтому его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в центре СамарыВ Белоруссии предотвратили теракты в преддверие Дня ПобедыЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный окружной военный суд, крым, закон и право, безопасность республики крым и севастополя, новости, безопасность, ростов-на-дону