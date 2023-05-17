Рейтинг@Mail.ru
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230517/mid-kievu-ne-udastsya-narushit-svyaz-kryma-s-materikom-po-krymskomu-mostu-1128783174.html
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.05.2023
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту
Никакие диверсии киевского режима не способны нарушить устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России. Об этом РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T17:00
2023-05-17T17:00
крымский мост
новости
мария захарова
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
россия
крым
министерство иностранных дел рф (мид рф)
всу (вооруженные силы украины)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127172485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a974fe06342c78bdbcfbed396be77c7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Никакие диверсии киевского режима не способны нарушить устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова"15 мая исполнилось пять лет с момента запуска движения по автомобильной части Крымского моста, который стал наиболее удобной транспортной артерией между материком и полуостровом. Никакие диверсии – идеологические, политические или непосредственно произведенные в формате каких-то экстремистских актов и терактов – не способны нарушить планы по сохранению этой устойчивой логистической связи", – сказала дипломат на брифинге в среду.Захарова отметила, что передовые конструкторские решения, примененные при возведении транспортного перехода, позволили максимально быстро устранить последствия диверсии киевского режима 8 октября 2022 года и восстановить движение по мосту.15 мая 2023 года исполнилось пять лет с момента запуска движения по автодорожной части Крымского моста. Сооружение протяженностью 19 км состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Он начинается на Тамани, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Грандиозная стройка стартовала в 2016 году. В ней участвовала вся страна. В пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.Автодорожную часть возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мостеВеликолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20230515/samyy-dlinnyy-i-unikalnyy-krymskiy-most-otmechaet-5-let-1128730409.html
https://crimea.ria.ru/20230516/razrukha-v-golove-nash-otvet-na-lozh-zelenskogo-o-kryme--1128762083.html
крымский мост
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127172485_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_c12bef8ff9d1282fd8aa9ef3385a1334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости, мария захарова, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, крым, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), политика
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту

Захарова: никакие диверсии не нарушат устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту

17:00 17.05.2023
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост полностью открыли после ремонта
Крымский мост полностью открыли после ремонта
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Никакие диверсии киевского режима не способны нарушить устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"15 мая исполнилось пять лет с момента запуска движения по автомобильной части Крымского моста, который стал наиболее удобной транспортной артерией между материком и полуостровом. Никакие диверсии – идеологические, политические или непосредственно произведенные в формате каких-то экстремистских актов и терактов – не способны нарушить планы по сохранению этой устойчивой логистической связи", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова отметила, что передовые конструкторские решения, примененные при возведении транспортного перехода, позволили максимально быстро устранить последствия диверсии киевского режима 8 октября 2022 года и восстановить движение по мосту.
Стройка века: Крымский мост отмечает 5 лет - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
15 мая, 15:07
Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
15 мая 2023 года исполнилось пять лет с момента запуска движения по автодорожной части Крымского моста. Сооружение протяженностью 19 км состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Он начинается на Тамани, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Грандиозная стройка стартовала в 2016 году. В ней участвовала вся страна. В пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.
Автодорожную часть возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.
Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.
Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме
Вчера, 18:34
Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме
 
Крымский мостНовостиМария ЗахароваСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимРоссияКрымМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Более 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без воды
17:23Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки
17:11Есть надежда: музейщики Крыма о судьбе скифского золота после суда 2:24
17:00МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту
16:45Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться
16:39Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемников
16:28Радикалов из Крыма приговорили к 17 и 12 годам заключения
16:21Захарова оценила слова Зеленского о Крыме
16:08Гранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в Евпатории
15:44Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
15:23Российскими войсками отражены девять атак ВСУ
14:58Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
14:46Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
14:45Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены
14:3711 прилетов по Курской области – ранен мужчина
14:26В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой
14:08В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации
13:53Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей
13:39Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске
13:19Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе
Лента новостейМолния