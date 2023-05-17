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МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту

МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.05.2023

МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту

Никакие диверсии киевского режима не способны нарушить устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России. Об этом РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T17:00

2023-05-17T17:00

2023-05-17T17:00

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Никакие диверсии киевского режима не способны нарушить устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова"15 мая исполнилось пять лет с момента запуска движения по автомобильной части Крымского моста, который стал наиболее удобной транспортной артерией между материком и полуостровом. Никакие диверсии – идеологические, политические или непосредственно произведенные в формате каких-то экстремистских актов и терактов – не способны нарушить планы по сохранению этой устойчивой логистической связи", – сказала дипломат на брифинге в среду.Захарова отметила, что передовые конструкторские решения, примененные при возведении транспортного перехода, позволили максимально быстро устранить последствия диверсии киевского режима 8 октября 2022 года и восстановить движение по мосту.15 мая 2023 года исполнилось пять лет с момента запуска движения по автодорожной части Крымского моста. Сооружение протяженностью 19 км состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Он начинается на Тамани, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Грандиозная стройка стартовала в 2016 году. В ней участвовала вся страна. В пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.Автодорожную часть возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мостеВеликолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20230515/samyy-dlinnyy-i-unikalnyy-krymskiy-most-otmechaet-5-let-1128730409.html

https://crimea.ria.ru/20230516/razrukha-v-golove-nash-otvet-na-lozh-zelenskogo-o-kryme--1128762083.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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