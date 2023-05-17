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МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.05.2023
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту
Никакие диверсии киевского режима не способны нарушить устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России. Об этом РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T17:00
2023-05-17T17:00
2023-05-17T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Никакие диверсии киевского режима не способны нарушить устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова"15 мая исполнилось пять лет с момента запуска движения по автомобильной части Крымского моста, который стал наиболее удобной транспортной артерией между материком и полуостровом. Никакие диверсии – идеологические, политические или непосредственно произведенные в формате каких-то экстремистских актов и терактов – не способны нарушить планы по сохранению этой устойчивой логистической связи", – сказала дипломат на брифинге в среду.Захарова отметила, что передовые конструкторские решения, примененные при возведении транспортного перехода, позволили максимально быстро устранить последствия диверсии киевского режима 8 октября 2022 года и восстановить движение по мосту.15 мая 2023 года исполнилось пять лет с момента запуска движения по автодорожной части Крымского моста. Сооружение протяженностью 19 км состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Он начинается на Тамани, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Грандиозная стройка стартовала в 2016 году. В ней участвовала вся страна. В пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.Автодорожную часть возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мостеВеликолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, новости, мария захарова, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, крым, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), политика
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту
Захарова: никакие диверсии не нарушат устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Никакие диверсии киевского режима не способны нарушить устойчивую логистическую связь по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"15 мая исполнилось пять лет с момента запуска движения по автомобильной части Крымского моста, который стал наиболее удобной транспортной артерией между материком и полуостровом. Никакие диверсии – идеологические, политические или непосредственно произведенные в формате каких-то экстремистских актов и терактов – не способны нарушить планы по сохранению этой устойчивой логистической связи", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова отметила, что передовые конструкторские решения, примененные при возведении транспортного перехода, позволили максимально быстро устранить последствия диверсии киевского режима 8 октября 2022 года и восстановить движение по мосту.
15 мая 2023 года исполнилось пять лет с момента запуска движения по автодорожной части Крымского моста. Сооружение протяженностью 19 км состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Он начинается на Тамани, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Грандиозная стройка стартовала в 2016 году. В ней участвовала вся страна. В пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.
Автодорожную часть возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.
Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.
Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".
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