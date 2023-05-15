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Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
Знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад - 15 мая 2018 года - завершилось строительство его автодорожной части. РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T08:28
2023-05-15T08:28
2023-05-15T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад - 15 мая 2018 года - завершилось строительство его автодорожной части.В этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому 19-километровому транспортному переходу. И уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.19 километров автодорожной части возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".Читайте также на РИА Новости Крым:Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаПроехать Крымский мост стало прощеНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
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Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
Крымскому мосту пять лет
08:28 15.05.2023 (обновлено: 09:50 15.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад - 15 мая 2018 года - завершилось строительство его автодорожной части.
В этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому 19-километровому транспортному переходу. И уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.
Крымский мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Он начинается на Тамани, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Грандиозная стройка стартовала в 2016 году. В ней участвовала вся страна. В пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.
19 километров автодорожной части возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.
Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.
Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".
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