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Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
Знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад - 15 мая 2018 года - завершилось строительство его автодорожной части. РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T08:28
2023-05-15T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад - 15 мая 2018 года - завершилось строительство его автодорожной части.В этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому 19-километровому транспортному переходу. И уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.19 километров автодорожной части возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".Читайте также на РИА Новости Крым:Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаПроехать Крымский мост стало прощеНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, владимир путин (политик), новости, кубань, краснодарский край
Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста

Крымскому мосту пять лет

08:28 15.05.2023 (обновлено: 09:50 15.05.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин за рулем автомобили КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста на торжественной церемонии открытия транспортного перехода. 15 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобили КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста на торжественной церемонии открытия транспортного перехода. 15 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад - 15 мая 2018 года - завершилось строительство его автодорожной части.
В этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому 19-километровому транспортному переходу. И уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.
Крымский мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Он начинается на Тамани, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Грандиозная стройка стартовала в 2016 году. В ней участвовала вся страна. В пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.
19 километров автодорожной части возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.
Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.
Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
Проехать Крымский мост стало проще
На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
Крымский мостТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаВладимир Путин (политик)НовостиКубаньКраснодарский край
 
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