https://crimea.ria.ru/20230515/velikolepnaya-pyaterka-pervyy-yubiley-krymskogo-mosta-1128699291.html

Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста

Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста

Знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад - 15 мая 2018 года - завершилось строительство его автодорожной части. РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T08:28

2023-05-15T08:28

2023-05-15T09:50

крымский мост

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад - 15 мая 2018 года - завершилось строительство его автодорожной части.В этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому 19-километровому транспортному переходу. И уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.19 километров автодорожной части возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев. И сдали раньше указанного в графике срока. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств. Рекорд суточного трафика зафиксирован 15 августа 2018 года: за 24 часа по нему проехали 38 297 автомобилей.Все о строительстве знаменитого моста через Керченский пролив, его рекордах и достижениях за первую "пятилетку" читайте в спецпроекте РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".Читайте также на РИА Новости Крым:Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаПроехать Крымский мост стало прощеНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор

крымский мост

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кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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