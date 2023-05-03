https://crimea.ria.ru/20230503/proekhat-krymskiy-most-stalo-prosche-1128509774.html
Проехать Крымский мост стало проще
Проехать Крымский мост стало проще - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Проехать Крымский мост стало проще
Время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T15:35
2023-05-03T15:35
2023-05-03T15:35
сергей аксенов
чп на крымском мосту
крымский мост
транспорт
дороги крыма
железные дороги крыма
керченский пролив
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126769767_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_444ce1adc0d58301c6db66415994255d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Благодаря усилиям профильных ведомств Республики Крым и федеральной поддержке удалось сократить время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост до одного часа пятнадцати минут", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, целевой показатель прохождения моста – один час.Росавтодор ранее сообщил, что увеличение штата сотрудников и модернизация пунктов досмотров позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов у Крымского моста. По информации ведомства, скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями, поэтому людям рекомендуют заранее готовить машины к проверке.В настоящее время пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Автомобили либо направляют на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова
крымский мост
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126769767_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8c7bf5645945b06c38bcb461814109c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, чп на крымском мосту, крымский мост, транспорт, дороги крыма, железные дороги крыма, керченский пролив, новости, новости крыма
Проехать Крымский мост стало проще
Аксенов: время ожидания проезда по Крымскому мосту сокращено до 1 час 15 мин