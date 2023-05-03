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Проехать Крымский мост стало проще - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Проехать Крымский мост стало проще
Проехать Крымский мост стало проще - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Проехать Крымский мост стало проще
Время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T15:35
2023-05-03T15:35
сергей аксенов
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Благодаря усилиям профильных ведомств Республики Крым и федеральной поддержке удалось сократить время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост до одного часа пятнадцати минут", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, целевой показатель прохождения моста – один час.Росавтодор ранее сообщил, что увеличение штата сотрудников и модернизация пунктов досмотров позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов у Крымского моста. По информации ведомства, скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями, поэтому людям рекомендуют заранее готовить машины к проверке.В настоящее время пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Автомобили либо направляют на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей аксенов, чп на крымском мосту, крымский мост, транспорт, дороги крыма, железные дороги крыма, керченский пролив, новости, новости крыма
Проехать Крымский мост стало проще

Аксенов: время ожидания проезда по Крымскому мосту сокращено до 1 час 15 мин

15:35 03.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Благодаря усилиям профильных ведомств Республики Крым и федеральной поддержке удалось сократить время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост до одного часа пятнадцати минут", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, целевой показатель прохождения моста – один час.
"Именно это позволит обеспечить требуемую пропускную способность для комфортного передвижения легкового транспорта. В самый пик сезона в обе стороны должно проходить до 30 тыс. машин. Идем к этому планомерно", - добавил он.
Росавтодор ранее сообщил, что увеличение штата сотрудников и модернизация пунктов досмотров позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов у Крымского моста. По информации ведомства, скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями, поэтому людям рекомендуют заранее готовить машины к проверке.
В настоящее время пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Автомобили либо направляют на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра.
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