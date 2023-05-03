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Проехать Крымский мост стало проще

Проехать Крымский мост стало проще - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Проехать Крымский мост стало проще

Время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T15:35

2023-05-03T15:35

2023-05-03T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Благодаря усилиям профильных ведомств Республики Крым и федеральной поддержке удалось сократить время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост до одного часа пятнадцати минут", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, целевой показатель прохождения моста – один час.Росавтодор ранее сообщил, что увеличение штата сотрудников и модернизация пунктов досмотров позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов у Крымского моста. По информации ведомства, скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями, поэтому людям рекомендуют заранее готовить машины к проверке.В настоящее время пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Автомобили либо направляют на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова

крымский мост

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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