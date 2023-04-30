https://crimea.ria.ru/20230430/v-krymu-uprostili-logistiku-kak-bystro-dobratsya-do-poluostrova-1128445297.html

В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова

В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова - РИА Новости Крым, 30.04.2023

В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова

Увеличение количества пар поездов и оптимизация досмтора авто на Крымском мосту способствуют повышению логистической доступности Крымского полуострова к... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T11:45

2023-04-30T11:45

2023-04-30T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Увеличение количества пар поездов и оптимизация досмтора авто на Крымском мосту способствуют повышению логистической доступности Крымского полуострова к курортному сезону-2023. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко."Огромное внимание главой республики Крым уделяется логистическим возможностям полуострова. Это связано и с увеличением количества поездов, которые продолжают назначаться, прежде всего, из Москвы… Плюс улучшение пропускной способности Крымского моста в связи с досмотровыми мероприятиями, которые, как вы понимаете, направлены на обеспечение безопасности", – сказал Волченко РИА Новости.И добавил, что на подходах к мосту со стороны Краснодарского края в первые дни мая начнет работать информационный центр для туристов. Сотрудники центра будут оказывать помощь гостям, которые прибывают в Крым на личном автотранспорте.В пятницу, 28 апреля, на Крымском мосту открылись дополнительные досмотровые площадки. Это позволяет увеличить пропускную способностьи комплексов досмотра до 15 тысяч авто в сутки в каждом направлении.Как ранее пояснил министр транспорта РК Николай Лукашенко, увеличение числа подходов досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Республики Крым, позволит увеличить число досматриваемых авто до 250 в час."Ближе к курортному сезону число постов досмотра возрастет еще раз, что в результате позволит проверять более 700 автомобилей в течение часа", – добавил министр.Крым снижает ценыРанее директор Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились в сравнении с прошлым годом. Благодаря такой позиции отельеров регион имеет все шансы сохранить позиции в пятерке самых продаваемых летних направлений, отметила она.В свою очередь министр курортов РК Вадим Волченко предсказал непростой сезон. К основным сложностям планирования предстоящего курортного сезона он отнес небольшую глубину бронирования. При этом положительным фактором является растущий отложенный спрос, который в высокий сезон может обеспечить значительную заполняемость гостиниц.В качестве новинки гостям полуострова предлагаются 11 модульных отелей на 250 номеров, которые расположены в самых интересных природных уголках региона."Это отдельный формат отдыха, который развивается и явно популярен", - сказал Волченко.Ранее в минтрансе Крыма сообщили об увеличении числа поездов, курсирующих в Крым и обратно. В частности, их будет не менее 22 пар, из них порядка 17 пар – ежедневные, в том числе сообщением с Москвой и Санкт-Петербургом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти

https://crimea.ria.ru/20230426/poezda-poedut-po-krymskomu-mostu-ranshe-sroka-1128371351.html

https://crimea.ria.ru/20230428/na-razvitie-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vydelili-57-mlrd-rubley-1128413881.html

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