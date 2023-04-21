https://crimea.ria.ru/20230421/otdykh-v-krymu-podeshevel---ator-1128303708.html

Отдых в Крыму подешевел - АТОР

Отдых в Крыму подешевел - АТОР - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Отдых в Крыму подешевел - АТОР

Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились по сравнению с прошлым годом. Такую статистику озвучила директор Ассоциация... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T17:40

2023-04-21T17:40

2023-04-21T17:40

туризм

туризм в крыму

крым

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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цены и тарифы

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились по сравнению с прошлым годом. Такую статистику озвучила директор Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе.Цены на Крым падают"Крым — это единственный регион из всех российских, который по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а немного понижает ", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва"."Отельеры заинтересованы, чтобы туристы к ним поехал", - пояснила глава Ассоциации.Она напомнила, что в этом году в Крым запустят дополнительные поезда, а на Крымском мосту увеличат число досмотровых пунктов, что значительно упростит туристическую логистику.Туристы и логистикаРанее министр курортов Крыма Вадим Волченко предсказал непростой сезон. По его словам, в Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики.Сами отельеры тоже отмечают снижение числа бронирований, из-за этого в отрасли падают зарплаты и освобождаются вакансии. При этом в Минтрансе РФ рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые даже планируют оборудовать вагонами-столовыми. На Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Планирутеся, что в период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Также в Крым можно добраться сухопутным маршрутом протяженностью 387 км через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023В Крыму ждут на отдых белорусских туристов – ВолченкоЖдать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии

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https://crimea.ria.ru/20230404/aksenov-rasskazal-kak-budut-dosmatrivat-avto-na-krymskom-mostu-v-sezon-1127968878.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, общество, отдых, цены в крыму, цены и тарифы, отдых в крыму