Отдых в Крыму подешевел - АТОР
АТОР сообщил о снижении цен на отдых в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились по сравнению с прошлым годом. Такую статистику озвучила директор Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе.
Цены на Крым падают
"Крым — это единственный регион из всех российских, который по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а немного понижает ", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По ее словам, хотя динамика продаж уступает рекордному 2021 году примерно на 30%, полуостров продолжает сохранять позиции в пятерке самых продаваемых летних направлений именно за счет небольшого снижения цен.
"Отельеры заинтересованы, чтобы туристы к ним поехал", - пояснила глава Ассоциации.
Она напомнила, что в этом году в Крым запустят дополнительные поезда, а на Крымском мосту увеличат число досмотровых пунктов, что значительно упростит туристическую логистику.
Туристы и логистика
Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко предсказал непростой сезон. По его словам, в Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики.
Сами отельеры тоже отмечают снижение числа бронирований, из-за этого в отрасли падают зарплаты и освобождаются вакансии.
При этом в Минтрансе РФ рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые даже планируют оборудовать вагонами-столовыми.
На Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Планирутеся, что в период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту.
Также в Крым можно добраться сухопутным маршрутом протяженностью 387 км через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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