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Отдых в Крыму подешевел - АТОР - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Туризм
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Отдых в Крыму подешевел - АТОР
Отдых в Крыму подешевел - АТОР - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Отдых в Крыму подешевел - АТОР
Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились по сравнению с прошлым годом. Такую статистику озвучила директор Ассоциация... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T17:40
2023-04-21T17:40
туризм
туризм в крыму
крым
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
общество
отдых
цены в крыму
цены и тарифы
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились по сравнению с прошлым годом. Такую статистику озвучила директор Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе.Цены на Крым падают"Крым — это единственный регион из всех российских, который по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а немного понижает ", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва"."Отельеры заинтересованы, чтобы туристы к ним поехал", - пояснила глава Ассоциации.Она напомнила, что в этом году в Крым запустят дополнительные поезда, а на Крымском мосту увеличат число досмотровых пунктов, что значительно упростит туристическую логистику.Туристы и логистикаРанее министр курортов Крыма Вадим Волченко предсказал непростой сезон. По его словам, в Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики.Сами отельеры тоже отмечают снижение числа бронирований, из-за этого в отрасли падают зарплаты и освобождаются вакансии. При этом в Минтрансе РФ рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые даже планируют оборудовать вагонами-столовыми. На Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Планирутеся, что в период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Также в Крым можно добраться сухопутным маршрутом протяженностью 387 км через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023В Крыму ждут на отдых белорусских туристов – ВолченкоЖдать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии
https://crimea.ria.ru/20230402/bezopasnost-i-tseny-kakim-budet-letniy-otdykh-v-krymu-1127925256.html
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туризм в крыму, крым, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, общество, отдых, цены в крыму, цены и тарифы, отдых в крыму
Отдых в Крыму подешевел - АТОР

АТОР сообщил о снижении цен на отдых в Крыму

17:40 21.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились по сравнению с прошлым годом. Такую статистику озвучила директор Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе.

Цены на Крым падают

"Крым — это единственный регион из всех российских, который по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а немного понижает ", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По ее словам, хотя динамика продаж уступает рекордному 2021 году примерно на 30%, полуостров продолжает сохранять позиции в пятерке самых продаваемых летних направлений именно за счет небольшого снижения цен.
"Отельеры заинтересованы, чтобы туристы к ним поехал", - пояснила глава Ассоциации.
Она напомнила, что в этом году в Крым запустят дополнительные поезда, а на Крымском мосту увеличат число досмотровых пунктов, что значительно упростит туристическую логистику.
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Туристы и логистика

Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко предсказал непростой сезон. По его словам, в Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики.
Сами отельеры тоже отмечают снижение числа бронирований, из-за этого в отрасли падают зарплаты и освобождаются вакансии.
При этом в Минтрансе РФ рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые даже планируют оборудовать вагонами-столовыми.
На Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Планирутеся, что в период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту.
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Также в Крым можно добраться сухопутным маршрутом протяженностью 387 км через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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ТуризмТуризм в КрымуКрымАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеОбществоОтдыхЦены в КрымуЦены и тарифыОтдых в Крыму
 
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