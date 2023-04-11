https://crimea.ria.ru/20230411/vagon-stolovaya-poyavitsya-v-poezdakh-v-krym-1128122924.html

Вагон-столовая появится в поездах в Крым

Вагон-столовая появится в поездах в Крым - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Вагон-столовая появится в поездах в Крым

Поезда "Таврия", следующие в Крым, оснастят вагоном-столовой, на тестовом рейсе Москва – Симферополь он уже работает. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T19:15

2023-04-11T19:15

2023-04-11T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", следующие в Крым, оснастят вагоном-столовой, на тестовом рейсе Москва – Симферополь он уже работает. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что в дальнейшем число таких вагонов увеличат. Курсировать они будут на дальние рейсы.От вагона-ресторана вагон-столовая отличается технологией обслуживания пассажиров. Она предполагает выбор еды непосредственно с витрины, порцию можно подогреть в зоне мини-раздачи: есть бойлер и микроволновка. В зале восемь столиков на четырех человек. Если все места заняты, еду можно упаковать с собой – в контейнер.На завтрак (8:00 – 12:00) в вагоне-столовой предложат рисовую и овсяную каши, сырники, блинчики с творогом и мясом. На обед (12:00 – 17:00) будет первое (борщ с говядиной и суп-лапша куриная), три вида салатов (куриный с зелеными листьями, "Оливье" и овощной) и вторые блюда (свинина по-французски, гуляш из говядины, биточек куриный диетический и котлета морковная) с гарниром (картофельное пюре, гречневая каша, макаронные изделия). Ужин здесь обещают по классическому меню вагона-ресторана.Ранее железнодорожный оператор сообщал, что в мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти

https://crimea.ria.ru/20230411/avtobusnykh-reysov-sankt-peterburg---simferopol-stanet-v-dva-raza-bolshe-1128122385.html

москва

симферополь

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