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Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти
Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти
Никаких препятствий для запуска прямого железнодорожного сообщения между Белоруссией и Крымом нет, главное, чтобы была экономическая целесообразность. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T13:58
2023-03-31T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Никаких препятствий для запуска прямого железнодорожного сообщения между Белоруссией и Крымом нет, главное, чтобы была экономическая целесообразность. Об этом заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в пресс-центре РИА Новости Крым.Мурадов также заверил, что туристическая отрасль Крыма готова к приему гостей, в том числе из Белоруссии.Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец также отметил, что возможность пассажирских перевозок между двумя республиками обсуждается, но она зависит сугубо от экономических вопросов."То есть если будет экономический запрос, и если ему будет соответствовать цена, то поезда будут. Сейчас обсуждается несколько вариантов. Через месяц будет запущен поезд Симферополь – Смоленск, один из вариантов – прицепной вагон из Минска к этому поезду, второй вариант – прямой поезд (Симферополь – Минск – ред.). Все будет зависеть от экономической целесообразности", - сказал общественник и добавил, что между Крымом и Белоруссией налажено стабильное автобусное сообщение.Весной прошлого года посол России в Белоруссии Борис Грызлов на выставке "Отдых 2022" высказал пожелание соединить Минск и Крым железнодорожным сообщением. В частности, он предложил, чтобы поезд Симферополь – Смоленск также шел и в Минск. По его словам, спрос на отдых в Крыму среди граждан союзного государства был традиционно высоким во все времена и сохраняется сейчас.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписаниеКрым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщениемИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут
https://crimea.ria.ru/20220601/zapusk-poezda-mezhdu-belorussiey-i-krymom-prorabatyvaetsya--deputat-gd-1123414349.html
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РИА Новости Крым
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Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти

Мурадов: препятствий для запуска поездов между Крымом и Белоруссией нет, главное – спрос

13:58 31.03.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Никаких препятствий для запуска прямого железнодорожного сообщения между Белоруссией и Крымом нет, главное, чтобы была экономическая целесообразность. Об этом заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Этот вопрос стоит в повестке дня постоянно. Это связано не с тем, чтобы просто пустить поезд, а с тем, есть ли спрос. Нам неоднократно подтверждали готовность поставить новые вагоны к поездам, которые идут в российские города – Москву, Воронеж... Если есть желающие ехать в Крым, эти вагоны будут перецепляться на поезда, идущие в Крым, это не проблема. Если людей будет много, то могут быть и отдельные поезда. Здесь нет препятствий", - сказал зампред крымского правительства.
Мурадов также заверил, что туристическая отрасль Крыма готова к приему гостей, в том числе из Белоруссии.
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Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец также отметил, что возможность пассажирских перевозок между двумя республиками обсуждается, но она зависит сугубо от экономических вопросов.
"То есть если будет экономический запрос, и если ему будет соответствовать цена, то поезда будут. Сейчас обсуждается несколько вариантов. Через месяц будет запущен поезд Симферополь – Смоленск, один из вариантов – прицепной вагон из Минска к этому поезду, второй вариант – прямой поезд (Симферополь – Минск – ред.). Все будет зависеть от экономической целесообразности", - сказал общественник и добавил, что между Крымом и Белоруссией налажено стабильное автобусное сообщение.
Весной прошлого года посол России в Белоруссии Борис Грызлов на выставке "Отдых 2022" высказал пожелание соединить Минск и Крым железнодорожным сообщением. В частности, он предложил, чтобы поезд Симферополь – Смоленск также шел и в Минск. По его словам, спрос на отдых в Крыму среди граждан союзного государства был традиционно высоким во все времена и сохраняется сейчас.
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