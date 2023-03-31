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Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти

Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти

Никаких препятствий для запуска прямого железнодорожного сообщения между Белоруссией и Крымом нет, главное, чтобы была экономическая целесообразность. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T13:58

2023-03-31T13:58

2023-03-31T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Никаких препятствий для запуска прямого железнодорожного сообщения между Белоруссией и Крымом нет, главное, чтобы была экономическая целесообразность. Об этом заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в пресс-центре РИА Новости Крым.Мурадов также заверил, что туристическая отрасль Крыма готова к приему гостей, в том числе из Белоруссии.Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец также отметил, что возможность пассажирских перевозок между двумя республиками обсуждается, но она зависит сугубо от экономических вопросов."То есть если будет экономический запрос, и если ему будет соответствовать цена, то поезда будут. Сейчас обсуждается несколько вариантов. Через месяц будет запущен поезд Симферополь – Смоленск, один из вариантов – прицепной вагон из Минска к этому поезду, второй вариант – прямой поезд (Симферополь – Минск – ред.). Все будет зависеть от экономической целесообразности", - сказал общественник и добавил, что между Крымом и Белоруссией налажено стабильное автобусное сообщение.Весной прошлого года посол России в Белоруссии Борис Грызлов на выставке "Отдых 2022" высказал пожелание соединить Минск и Крым железнодорожным сообщением. В частности, он предложил, чтобы поезд Симферополь – Смоленск также шел и в Минск. По его словам, спрос на отдых в Крыму среди граждан союзного государства был традиционно высоким во все времена и сохраняется сейчас.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписаниеКрым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщениемИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, белоруссия, поезд, железные дороги крыма, туризм в крыму, новости крыма, общество, транспорт