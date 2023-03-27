https://crimea.ria.ru/20230327/iz-kryma-v-skadovsk-zapuskayut-novyy-avtobusnyy-marshrut-1127798296.html
Из Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут
Из Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Из Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут
Херсонскую область и Крым соединит дополнительный автобусный маршрут, который запустят уже на этой неделе, сообщает министерство транспорта Херсонской области. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T15:59
2023-03-27T15:59
2023-03-27T16:00
крым
херсонская область
скадовск
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Херсонскую область и Крым соединит дополнительный автобусный маршрут, который запустят уже на этой неделе, сообщает министерство транспорта Херсонской области. Маршрут в СкадовскОтмечается, что автобусы из Симферополя в Скадовск выйдут в рейсы с 31 марта.Ежедневная отправка пассажиров по направлениям Геническ – Ялта, Джанкой – Геническ и Скадовск – Симферополь продолжается.Стоимость поездки по новым маршрутамПервый автобус отправился из Симферополя в Скадовск с автостанции "Курортная" в крымской столице 1 февраля. Уже тогда власти анонсировали увеличение числа рейсов и подчеркивали безопасность маршрутов. Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов и через терминалы банков. Стоимость проезда – 1,5 тыс. рублей для маршрута Ялта – Геническ, проезд Алушта – Геническ и Симферополь – Скадовск обойдется в 1,3 тыс. рублей, Симферополь – Геническ – тысяча рублей, Красноперекопск – Скадовск – 900 рублей, Армянск – Скадовск – 800 рублей, Джанкой – Геническ – 600 рублей.Время отправления и прибытия автобусов, курсирующих с 1 февраля:Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы РоссииСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
https://crimea.ria.ru/20230201/avtobusy-iz-kryma-v-genichesk-i-skadovsk-startovali-regulyarnye-reysy-1126714795.html
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крым, херсонская область, скадовск, симферополь, новые регионы россии, общество, транспорт, новости, сообщение между крымом и херсонской областью
Из Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут
Минтранс: с 31 марта из Симферополя в Скадовск запускают дополнительный автобусный маршрут
15:59 27.03.2023 (обновлено: 16:00 27.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Херсонскую область и Крым соединит дополнительный автобусный маршрут, который запустят уже на этой неделе, сообщает министерство транспорта Херсонской области.
Маршрут в Скадовск
Отмечается, что автобусы из Симферополя в Скадовск выйдут в рейсы с 31 марта.
"В целях расширения транспортной доступности с учетом наличия пассажиропотока с 31 марта вводится новый автобусный маршрут Симферополь – Скадовск – Симферополь. Время отправления из Симферополя – 7:00, из Скадовска - 13:00", – сказано в сообщении.
Ежедневная отправка пассажиров по направлениям Геническ – Ялта, Джанкой – Геническ и Скадовск – Симферополь продолжается.
Стоимость поездки по новым маршрутам
Первый автобус отправился
из Симферополя в Скадовск с автостанции "Курортная" в крымской столице 1 февраля. Уже тогда власти анонсировали увеличение числа рейсов и подчеркивали безопасность маршрутов.
Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов и через терминалы банков. Стоимость проезда – 1,5 тыс. рублей для маршрута Ялта – Геническ, проезд Алушта – Геническ и Симферополь – Скадовск обойдется в 1,3 тыс. рублей, Симферополь – Геническ – тысяча рублей, Красноперекопск – Скадовск – 900 рублей, Армянск – Скадовск – 800 рублей, Джанкой – Геническ – 600 рублей.
Время отправления и прибытия автобусов, курсирующих с 1 февраля:
—Джанкой – Геническ – 07:00 - 09:35
—Геническ – Джанкой – 16:10 - 18:45
—Симферополь – Скадовск – 15:30 - 20:20
—Скадовск – Симферополь – 7:00 - 12:45
—Ялта – Симферополь – Геническ – 13:45 - 15:55 - 20:10
—Геническ – Симферополь – Ялта – 07:00 - 11:25 - 13:15.
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