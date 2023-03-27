https://crimea.ria.ru/20230327/iz-kryma-v-skadovsk-zapuskayut-novyy-avtobusnyy-marshrut-1127798296.html

Из Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут

Из Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Из Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут

Херсонскую область и Крым соединит дополнительный автобусный маршрут, который запустят уже на этой неделе, сообщает министерство транспорта Херсонской области. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T15:59

2023-03-27T15:59

2023-03-27T16:00

крым

херсонская область

скадовск

симферополь

новые регионы россии

общество

транспорт

новости

сообщение между крымом и херсонской областью

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Херсонскую область и Крым соединит дополнительный автобусный маршрут, который запустят уже на этой неделе, сообщает министерство транспорта Херсонской области. Маршрут в СкадовскОтмечается, что автобусы из Симферополя в Скадовск выйдут в рейсы с 31 марта.Ежедневная отправка пассажиров по направлениям Геническ – Ялта, Джанкой – Геническ и Скадовск – Симферополь продолжается.Стоимость поездки по новым маршрутамПервый автобус отправился из Симферополя в Скадовск с автостанции "Курортная" в крымской столице 1 февраля. Уже тогда власти анонсировали увеличение числа рейсов и подчеркивали безопасность маршрутов. Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов и через терминалы банков. Стоимость проезда – 1,5 тыс. рублей для маршрута Ялта – Геническ, проезд Алушта – Геническ и Симферополь – Скадовск обойдется в 1,3 тыс. рублей, Симферополь – Геническ – тысяча рублей, Красноперекопск – Скадовск – 900 рублей, Армянск – Скадовск – 800 рублей, Джанкой – Геническ – 600 рублей.Время отправления и прибытия автобусов, курсирующих с 1 февраля:Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы РоссииСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

https://crimea.ria.ru/20230201/avtobusy-iz-kryma-v-genichesk-i-skadovsk-startovali-regulyarnye-reysy-1126714795.html

крым

херсонская область

скадовск

симферополь

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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