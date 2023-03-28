https://crimea.ria.ru/20230328/krym-i-khersonskuyu-oblast-letom-svyazhut-passazhirskim-zhd-soobscheniem-1127807457.html

Крым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщением

Крым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщением - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Крым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщением

Пассажирское железнодорожное сообщение между Херсонской областью и Крымом планируется запустить летом, заявил врио главы региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T09:51

2023-03-28T09:51

2023-03-28T09:54

железные дороги крыма

железная дорога

херсонская область

новые регионы россии

владимир сальдо

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Пассажирское железнодорожное сообщение между Херсонской областью и Крымом планируется запустить летом, заявил врио главы региона Владимир Сальдо. Пассажирские поезда в Крым"Сейчас восстановлено железнодорожное движение и сообщение. Пока пассажирские перевозки не организованы, но летом они будут организованы. Сейчас идут перевозки различных грузов по железной дороге", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Также глава региона отметил большой автомобильный трафик на сухопутном маршруте в Крым."Идут большегрузы. Огромное количество транспорта проходит. Жизнь возрождается в мирном варианте", - констатировал он.Автобусное сообщениеРанее Крым и Херсонскую область связало автобусное пассажирское сообщение. Сейчас между регионами курсируют автобусы по следующим маршрутам:Джанкой – Геническ – 07:00 - 09:35Геническ – Джанкой – 16:10 - 18:45Симферополь – Скадовск – 15:30 - 20:20Скадовск – Симферополь – 7:00 - 12:45Ялта – Симферополь – Геническ – 13:45 - 15:55 - 20:10Геническ – Симферополь – Ялта – 07:00 - 11:25 - 13:15.С 31 марта начнет работу дополнительный маршрут Симферополь – Скадовск – Симферополь. Время отправления из Симферополя – 7:00, из Скадовска - 13:00. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности. Вся необходимая инфраструктура для этого есть. Через новые регионы могут запустить как пригородные, так и поезда дальнего следования. Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтМелитопольский район готов принимать туристов – властиВ Мариуполе готовят к запуску первую трамвайную линию

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железные дороги крыма, железная дорога, херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, транспорт