https://crimea.ria.ru/20230411/krym-i-sankt-peterburg-svyazhet-novyy-avtobusnyy-marshrut-1128114419.html

Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут

Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут "Санкт Петербург – Симферополь" откроется в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации северной столицы. РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T13:15

2023-04-11T13:15

2023-04-11T13:15

автобусное сообщение

крым

симферополь

транспорт

санкт-петербург

общество

билеты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут "Санкт Петербург – Симферополь" откроется в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации северной столицы.По словам Полякова, Симферополь в качестве конечной точки нового автобусного маршрута был выбран по итогам голосования, которое он открывал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Рейсы в столицу Крыма будут еженедельными – по субботам. Отправление в 7.00 с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день, в 21.00.Кроме того, 28 апреля возобновится автобусное движение по маршруту № 5448 "Санкт Петербург – Геленджик", который был запущен в прошлом году. Из Петербурга отправление будет по пятницам, в 23:00, прибывать в Геленджик пассажирский транспорт будет в воскресенье, в 13:00.Приобрести билеты можно в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспорта

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санкт-петербург

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобусное сообщение, крым, симферополь, транспорт, санкт-петербург, общество, билеты