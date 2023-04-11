https://crimea.ria.ru/20230411/krym-i-sankt-peterburg-svyazhet-novyy-avtobusnyy-marshrut-1128114419.html
Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут "Санкт Петербург – Симферополь" откроется в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации северной столицы. РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T13:15
2023-04-11T13:15
2023-04-11T13:15
автобусное сообщение
крым
симферополь
транспорт
санкт-петербург
общество
билеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0a/1123503398_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a66b03d10a6fc114ff1334716724306.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут "Санкт Петербург – Симферополь" откроется в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации северной столицы.По словам Полякова, Симферополь в качестве конечной точки нового автобусного маршрута был выбран по итогам голосования, которое он открывал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Рейсы в столицу Крыма будут еженедельными – по субботам. Отправление в 7.00 с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день, в 21.00.Кроме того, 28 апреля возобновится автобусное движение по маршруту № 5448 "Санкт Петербург – Геленджик", который был запущен в прошлом году. Из Петербурга отправление будет по пятницам, в 23:00, прибывать в Геленджик пассажирский транспорт будет в воскресенье, в 13:00.Приобрести билеты можно в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспорта
крым
симферополь
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0a/1123503398_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_99c88449451bb8bd85a2c38e3bf24abf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автобусное сообщение, крым, симферополь, транспорт, санкт-петербург, общество, билеты
Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут свяжет Санкт Петербург и Симферополь в апреле
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым.
Новый автобусный маршрут "Санкт Петербург – Симферополь" откроется в конце апреля. Об этом сообщили
в пресс-службе администрации северной столицы.
"Новый автобусный маршрут № 5894 "Санкт Петербург – Симферополь" открывается 29 апреля по поручению вице-губернатора северной столицы Кирилла Полякова", – говорится в сообщении.
По словам Полякова, Симферополь в качестве конечной точки нового автобусного маршрута был выбран по итогам голосования, которое он открывал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Просил горожан выбрать, в какие еще города необходимо открыть автобусное сообщение. Лидером голосования стал Симферополь. Новый маршрут – дополнительный вклад в укрепление дружеской связи морских столиц нашей родины", – приводит слова губернатора Санкт-Петербурга пресс-служба администрации.
Рейсы в столицу Крыма будут еженедельными – по субботам. Отправление в 7.00 с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день, в 21.00.
Кроме того, 28 апреля возобновится автобусное движение по маршруту № 5448 "Санкт Петербург – Геленджик", который был запущен в прошлом году. Из Петербурга отправление будет по пятницам, в 23:00, прибывать в Геленджик пассажирский транспорт будет в воскресенье, в 13:00.
"Оба маршрута обеспечат прямую транспортную связь с южными городами в период приостановки авиасообщения и позволят петербуржцам насладиться пляжным отдыхом и субтропической природой", – уверены питерские власти.
Приобрести билеты можно в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.
Читайте также на РИА Новости Крым: