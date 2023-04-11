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Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут "Санкт Петербург – Симферополь" откроется в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации северной столицы. РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T13:15
2023-04-11T13:15
автобусное сообщение
крым
симферополь
транспорт
санкт-петербург
общество
билеты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут "Санкт Петербург – Симферополь" откроется в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации северной столицы.По словам Полякова, Симферополь в качестве конечной точки нового автобусного маршрута был выбран по итогам голосования, которое он открывал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Рейсы в столицу Крыма будут еженедельными – по субботам. Отправление в 7.00 с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день, в 21.00.Кроме того, 28 апреля возобновится автобусное движение по маршруту № 5448 "Санкт Петербург – Геленджик", который был запущен в прошлом году. Из Петербурга отправление будет по пятницам, в 23:00, прибывать в Геленджик пассажирский транспорт будет в воскресенье, в 13:00.Приобрести билеты можно в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспорта
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автобусное сообщение, крым, симферополь, транспорт, санкт-петербург, общество, билеты
Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут свяжет Санкт Петербург и Симферополь в апреле

13:15 11.04.2023
 
© Depositphotosг. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
© Depositphotos
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут "Санкт Петербург – Симферополь" откроется в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации северной столицы.

"Новый автобусный маршрут № 5894 "Санкт Петербург – Симферополь" открывается 29 апреля по поручению вице-губернатора северной столицы Кирилла Полякова", – говорится в сообщении.

По словам Полякова, Симферополь в качестве конечной точки нового автобусного маршрута был выбран по итогам голосования, которое он открывал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Просил горожан выбрать, в какие еще города необходимо открыть автобусное сообщение. Лидером голосования стал Симферополь. Новый маршрут – дополнительный вклад в укрепление дружеской связи морских столиц нашей родины", – приводит слова губернатора Санкт-Петербурга пресс-служба администрации.
Рейсы в столицу Крыма будут еженедельными – по субботам. Отправление в 7.00 с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день, в 21.00.
Кроме того, 28 апреля возобновится автобусное движение по маршруту № 5448 "Санкт Петербург – Геленджик", который был запущен в прошлом году. Из Петербурга отправление будет по пятницам, в 23:00, прибывать в Геленджик пассажирский транспорт будет в воскресенье, в 13:00.
"Оба маршрута обеспечат прямую транспортную связь с южными городами в период приостановки авиасообщения и позволят петербуржцам насладиться пляжным отдыхом и субтропической природой", – уверены питерские власти.
Приобрести билеты можно в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.
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Автобусное сообщениеКрымСимферопольТранспортСанкт-ПетербургОбществоБилеты
 
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