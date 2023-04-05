https://crimea.ria.ru/20230405/zhdat-li-turistov-v-krymu-na-mayskie---rossiyskiy-soyuz-turindustrii-1127994758.html

Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии

Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии

Из-за трудностей логистики Крым частично потеряет майского туриста, однако статистика бронирований показывает рост по сравнению с прошлым годом. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T20:25

2023-04-05T20:25

2023-04-05T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Из-за трудностей логистики Крым частично потеряет майского туриста, однако статистика бронирований показывает рост по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Юрий Барзыкин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Майские праздники в КрымуПо его словам, уже сейчас в официальных крымских средствах размещения отмечается рост бронирований на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом эксперт подчеркивает, что ранее бронирование позволяет туристу существенно сэкономить."При раннем бронировании цена будет ниже минимум от 20%, потому что это хороший механизм оптимизации расходов для бизнеса", - поясняет эксперт.Внутренний и внешний туризмВ числе самых востребованных внутренних направлений, по словам Барзыкина, в этом году останется Сочинский регион, который по прогнозу примет на майские праздники не менее 260 тыс. туристов. При этом цены на сочинских курортах в этом году вырастут не менее, чем на 30%.Еще российский турист активно выбирает Калининградскую область, которая тоже значительно выросла в цене, также популярны Казань, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Татарстан, Алтай - по этим направлениям рынок предлагает выгодные турпродукты.Что касается внешнего туризма, чаще всего россияне выбирают на майские праздники Арабские Эмираты, Турцию и Тайланд.Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко спрогнозировал непростой для региона сезон: номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики. При этом глава парламента республики Владимир Константинов заявлял, что власти Крыма сохраняют сдержанный оптимизм по поводу перспектив летнего туристического сезона.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуКрым получит сотни миллионов на развитие туризма

https://crimea.ria.ru/20230402/krym-zhdet-investorov-dlya-razvitiya-turizma-na-arabatskoy-strelke-1127927635.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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