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Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии
Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии
Из-за трудностей логистики Крым частично потеряет майского туриста, однако статистика бронирований показывает рост по сравнению с прошлым годом. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T20:25
2023-04-05T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Из-за трудностей логистики Крым частично потеряет майского туриста, однако статистика бронирований показывает рост по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Юрий Барзыкин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Майские праздники в КрымуПо его словам, уже сейчас в официальных крымских средствах размещения отмечается рост бронирований на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом эксперт подчеркивает, что ранее бронирование позволяет туристу существенно сэкономить."При раннем бронировании цена будет ниже минимум от 20%, потому что это хороший механизм оптимизации расходов для бизнеса", - поясняет эксперт.Внутренний и внешний туризмВ числе самых востребованных внутренних направлений, по словам Барзыкина, в этом году останется Сочинский регион, который по прогнозу примет на майские праздники не менее 260 тыс. туристов. При этом цены на сочинских курортах в этом году вырастут не менее, чем на 30%.Еще российский турист активно выбирает Калининградскую область, которая тоже значительно выросла в цене, также популярны Казань, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Татарстан, Алтай - по этим направлениям рынок предлагает выгодные турпродукты.Что касается внешнего туризма, чаще всего россияне выбирают на майские праздники Арабские Эмираты, Турцию и Тайланд.Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко спрогнозировал непростой для региона сезон: номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики. При этом глава парламента республики Владимир Константинов заявлял, что власти Крыма сохраняют сдержанный оптимизм по поводу перспектив летнего туристического сезона.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуКрым получит сотни миллионов на развитие туризма
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Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии

Российский союз туриндустрии дал прогноз по числу туристов на майские для Крыма

20:25 05.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы с рюкзаками
Туристы с рюкзаками - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Из-за трудностей логистики Крым частично потеряет майского туриста, однако статистика бронирований показывает рост по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Юрий Барзыкин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

Майские праздники в Крыму

"Частично Крым потеряет туриста, пока не заработают аэропорты. Крым из-за этого потерял и в прошлом году. Но все же в этом заранее подготовлены многополосные дороги на подъезде к Крымскому мосту. Вся процедура похода для автотранспорта будет минимизирована - процесс займет около часа. Кроме того, добавлены пары поездов. Все это дает результаты", - отмечает Барзыкин.
По его словам, уже сейчас в официальных крымских средствах размещения отмечается рост бронирований на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом эксперт подчеркивает, что ранее бронирование позволяет туристу существенно сэкономить.
"При раннем бронировании цена будет ниже минимум от 20%, потому что это хороший механизм оптимизации расходов для бизнеса", - поясняет эксперт.

Внутренний и внешний туризм

В числе самых востребованных внутренних направлений, по словам Барзыкина, в этом году останется Сочинский регион, который по прогнозу примет на майские праздники не менее 260 тыс. туристов. При этом цены на сочинских курортах в этом году вырастут не менее, чем на 30%.
Еще российский турист активно выбирает Калининградскую область, которая тоже значительно выросла в цене, также популярны Казань, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Татарстан, Алтай - по этим направлениям рынок предлагает выгодные турпродукты.
"Например, раньше только билеты на Алтай стоили порядка 70 тыс. рублей. Сейчас есть достойные туры, где уже все предусмотрено, за 50 тысяч".
Что касается внешнего туризма, чаще всего россияне выбирают на майские праздники Арабские Эмираты, Турцию и Тайланд.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко спрогнозировал непростой для региона сезон: номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики.
При этом глава парламента республики Владимир Константинов заявлял, что власти Крыма сохраняют сдержанный оптимизм по поводу перспектив летнего туристического сезона.
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