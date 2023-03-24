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Минкурортов Крыма: сезон будет непростым - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Минкурортов Крыма: сезон будет непростым
Минкурортов Крыма: сезон будет непростым - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Минкурортов Крыма: сезон будет непростым
В Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики,... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T17:15
2023-03-24T17:15
радио "спутник в крыму"
вадим волченко
минкурортов крыма
туризм в крыму
общество
экономика
крым
новости крыма
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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сезон будет непростым, поэтому в Крыму реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка. В частности, будут продолжены выплаты МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на сохранение коллективов и жизнеспособности предприятий. Кроме того, к отдыху и оздоровлению на полуострове будут привлекаться социально незащищенные слои граждан."Есть несколько программ, связанных с новыми субъектами Российской Федерации, с оздоровлением участников СВО и членов их семей. В прошлом году санаторно-курортный и гостиничный бизнес на благотворительной основе оздоровил больше тысячи человек, больше 300 семей участников СВО. В этом году также будет продолжаться подобная практика", - сказал Волченко.Для средств размещения предусмотрены также субсидии на строительство новых и реконструкцию старых объектов рекреации."В прошлом году было построено 11 модульных отелей на 250 номеров, это практически 1000 новых койко-мест и 100 новых рабочих мест. Строительство осуществлялось с 50-процентным участием государства, и 50% проинвестировал бизнес. Проводилось благоустройство пляжей, формировалась доступная среда, туристическая инфраструктура и так далее", - проинформировал глава туристического ведомства.Очень интересными Волченко назвал проекты развития исторических центров городов. Крым при участии минкурортов выиграл два лота в конкурсе, благодаря чему стартовали проекты по благоустройству в Алупке и Евпатории. Кроме того, он рассказал, как можно получать льготные кредиты по ставке от 3 до 5% на строительство и реконструкцию гостиниц. В рамках СЭЗ, напомнил министр, тоже есть подобные возможности, по таким же ставкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуЧего ждать от курортного сезона в КрымуО ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву
https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-stroitelstve-novogo-goroda-kurorta-v-krymu-1127448554.html
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вадим волченко, минкурортов крыма, туризм в крыму, общество, экономика, крым, новости крыма
Минкурортов Крыма: сезон будет непростым

Министр курортов Крыма Волченко: сезон будет непростым, приходится маневрировать

17:15 24.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
17:15
По его словам, сезон будет непростым, поэтому в Крыму реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка. В частности, будут продолжены выплаты МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на сохранение коллективов и жизнеспособности предприятий. Кроме того, к отдыху и оздоровлению на полуострове будут привлекаться социально незащищенные слои граждан.
"Есть несколько программ, связанных с новыми субъектами Российской Федерации, с оздоровлением участников СВО и членов их семей. В прошлом году санаторно-курортный и гостиничный бизнес на благотворительной основе оздоровил больше тысячи человек, больше 300 семей участников СВО. В этом году также будет продолжаться подобная практика", - сказал Волченко.
Для средств размещения предусмотрены также субсидии на строительство новых и реконструкцию старых объектов рекреации.
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"В прошлом году было построено 11 модульных отелей на 250 номеров, это практически 1000 новых койко-мест и 100 новых рабочих мест. Строительство осуществлялось с 50-процентным участием государства, и 50% проинвестировал бизнес. Проводилось благоустройство пляжей, формировалась доступная среда, туристическая инфраструктура и так далее", - проинформировал глава туристического ведомства.
Очень интересными Волченко назвал проекты развития исторических центров городов. Крым при участии минкурортов выиграл два лота в конкурсе, благодаря чему стартовали проекты по благоустройству в Алупке и Евпатории. Кроме того, он рассказал, как можно получать льготные кредиты по ставке от 3 до 5% на строительство и реконструкцию гостиниц. В рамках СЭЗ, напомнил министр, тоже есть подобные возможности, по таким же ставкам.
"Туристический бизнес Крыма привык ко всему, каждый год что-то происходит и приходится маневрировать … Но для потребителя это крайне выгодно, потому что средства размещения предлагают скидки и дополнительные опции. Отдыхать в Крыму и сейчас, и летом становится достаточно выгодно", - подытожил министр.
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