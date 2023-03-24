https://crimea.ria.ru/20230324/minkurortov-kryma-sezon-budet-neprostym-1127750293.html

Минкурортов Крыма: сезон будет непростым

Минкурортов Крыма: сезон будет непростым - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Минкурортов Крыма: сезон будет непростым

В Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики,... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T17:15

2023-03-24T17:15

2023-03-24T17:15

радио "спутник в крыму"

вадим волченко

минкурортов крыма

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сезон будет непростым, поэтому в Крыму реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка. В частности, будут продолжены выплаты МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на сохранение коллективов и жизнеспособности предприятий. Кроме того, к отдыху и оздоровлению на полуострове будут привлекаться социально незащищенные слои граждан."Есть несколько программ, связанных с новыми субъектами Российской Федерации, с оздоровлением участников СВО и членов их семей. В прошлом году санаторно-курортный и гостиничный бизнес на благотворительной основе оздоровил больше тысячи человек, больше 300 семей участников СВО. В этом году также будет продолжаться подобная практика", - сказал Волченко.Для средств размещения предусмотрены также субсидии на строительство новых и реконструкцию старых объектов рекреации."В прошлом году было построено 11 модульных отелей на 250 номеров, это практически 1000 новых койко-мест и 100 новых рабочих мест. Строительство осуществлялось с 50-процентным участием государства, и 50% проинвестировал бизнес. Проводилось благоустройство пляжей, формировалась доступная среда, туристическая инфраструктура и так далее", - проинформировал глава туристического ведомства.Очень интересными Волченко назвал проекты развития исторических центров городов. Крым при участии минкурортов выиграл два лота в конкурсе, благодаря чему стартовали проекты по благоустройству в Алупке и Евпатории. Кроме того, он рассказал, как можно получать льготные кредиты по ставке от 3 до 5% на строительство и реконструкцию гостиниц. В рамках СЭЗ, напомнил министр, тоже есть подобные возможности, по таким же ставкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуЧего ждать от курортного сезона в КрымуО ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-stroitelstve-novogo-goroda-kurorta-v-krymu-1127448554.html

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вадим волченко, минкурортов крыма, туризм в крыму, общество, экономика, крым, новости крыма