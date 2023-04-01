https://crimea.ria.ru/20230401/puteshestvie-s-komfortom-dva-poezda-v-krym-osnastili-vagonami-sv-1127909414.html

Путешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВ

Путешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВ - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Путешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВ

Вагоны категории СВ включены в составы поездов №7/8 сообщением Санкт-Петербург – Севастополь и №91/92 Москва – Севастополь. Об этом сообщила компания "Гранд... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T08:49

2023-04-01T08:49

2023-04-01T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Вагоны категории СВ включены в составы поездов №7/8 сообщением Санкт-Петербург – Севастополь и №91/92 Москва – Севастополь. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".Вагон СВ ранее был включен в состав поезда №91/92 Москва – Севастополь, он вернется после зимнего перерыва и отправится в первый рейс 7 апреля. По информации компании, поезда с максимально комфортными вагонами будут курсировать один раз в четыре дня в апреле и через день в мае."Вагоны СВ продолжат ходить в составе поездов до начала октября 2023 года. Продажа билетов открыта", - добавили в пресс-службе компании.И уточнили, что вагоны категории СВ также включены в составы поездов №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №163/164 Москва – Феодосия (двухэтажный) и №315/316 Адлер – Симферополь.Как сообщалось, с 29 апреля начинает курсировать пассажирский поезд "Таврия" №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения до Белгорода. По сравнению с прошлым годом поезд ускорен примерно на два часа в обе стороны. Кроме того, в этом сезоне его запуск сдвинули на месяц раньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщениемВ летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - МинтрансВ Крым запустят дополнительные поезда

https://crimea.ria.ru/20230331/prepyatstviy-dlya-zapuska-poezdov-mezhdu-belorussiey-i-krymom-net--vlasti-1127901987.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, общество, новости крыма