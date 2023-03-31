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Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание
Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание
Пассажирский поезд "Таврия" №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения до Белгорода начинает курсировать с 29 апреля. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T08:56
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2023-03-31T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Пассажирский поезд "Таврия" №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения до Белгорода начинает курсировать с 29 апреля. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В мае поезд будет ходить один раз в два-три дня, а начиная с июня – через день. После 19 сентября поезд продолжит курсировать в отдельные дни.Расписание поезда Симферополь-СмоленскИз крымской столицы поезд будет отправляться днем – в 13:40. Это позволит туристам спокойно выселится из отелей и санаториев и без спешки добраться до вокзала, подчеркнул перевозчик.Из Смоленска пассажирский состав будет стартовать в 19:21, что дает возможность отправиться в поездку по окончании рабочего дня. Прибытие в Симферополь – в 17:00 через день.В основном составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-буфет. В вагонах класса 2Э в стоимость поездки включено питание.Беспересадочные вагоны между Симферополем и Белгородом (плацкартные вагоны класса 3Э, купейные класса 2К) будут курсировать второе лето подряд. Они будут прибывать в Белгород в 05:05, отправляться из Белгорода в 00:30.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщениемИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрутВ летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс
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Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание
Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск с 29 апреля и будут ходить раз в два дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Пассажирский поезд "Таврия" №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения до Белгорода начинает курсировать с 29 апреля. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"По сравнению с прошлым годом поезд ускорен примерно на два часа в обе стороны. Кроме того, в этом году мы запускаем этот поезд на месяц раньше, чем год назад. Первый поезд отправится в рейс 29 апреля из Симферополя. Тогда же в его составе начнут курсировать беспересадочные вагоны до Белгорода", - говорится в Telegram-канале компании.
В мае поезд будет ходить один раз в два-три дня, а начиная с июня – через день. После 19 сентября поезд продолжит курсировать в отдельные дни.
Расписание поезда Симферополь-Смоленск
Из крымской столицы поезд будет отправляться днем – в 13:40. Это позволит туристам спокойно выселится из отелей и санаториев и без спешки добраться до вокзала, подчеркнул перевозчик.
"Поезд проследует через Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орел, Брянск. В Смоленск он прибудет через день после отправления, в 13 часов 10 минут", - уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Из Смоленска пассажирский состав будет стартовать в 19:21, что дает возможность отправиться в поездку по окончании рабочего дня. Прибытие в Симферополь – в 17:00 через день.
В основном составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-буфет. В вагонах класса 2Э в стоимость поездки включено питание.
Беспересадочные вагоны между Симферополем и Белгородом (плацкартные вагоны класса 3Э, купейные класса 2К) будут курсировать второе лето подряд. Они будут прибывать в Белгород в 05:05, отправляться из Белгорода в 00:30.
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