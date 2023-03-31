https://crimea.ria.ru/20230331/poezda-tavriya-svyazhut-simferopol-i-smolensk-raspisanie-1127889854.html

Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание

Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание

Пассажирский поезд "Таврия" №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения до Белгорода начинает курсировать с 29 апреля. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T08:56

2023-03-31T08:56

2023-03-31T08:56

расписание поездов

поезд

крым

железные дороги крыма

новости

новости крыма

транспорт

гранд сервис экспресс

смоленск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7464566c07c66eb2f4e5c7ec07cefd07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Пассажирский поезд "Таврия" №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения до Белгорода начинает курсировать с 29 апреля. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В мае поезд будет ходить один раз в два-три дня, а начиная с июня – через день. После 19 сентября поезд продолжит курсировать в отдельные дни.Расписание поезда Симферополь-СмоленскИз крымской столицы поезд будет отправляться днем – в 13:40. Это позволит туристам спокойно выселится из отелей и санаториев и без спешки добраться до вокзала, подчеркнул перевозчик.Из Смоленска пассажирский состав будет стартовать в 19:21, что дает возможность отправиться в поездку по окончании рабочего дня. Прибытие в Симферополь – в 17:00 через день.В основном составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-буфет. В вагонах класса 2Э в стоимость поездки включено питание.Беспересадочные вагоны между Симферополем и Белгородом (плацкартные вагоны класса 3Э, купейные класса 2К) будут курсировать второе лето подряд. Они будут прибывать в Белгород в 05:05, отправляться из Белгорода в 00:30.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщениемИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрутВ летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс

крым

смоленск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

расписание поездов, поезд, крым, железные дороги крыма, новости, новости крыма, транспорт, гранд сервис экспресс, смоленск