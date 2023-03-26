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В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс
В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс - РИА Новости Крым, 26.03.2023
В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс
В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 миллиона туристов. Об этом сообщали министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T11:04
2023-03-26T11:04
гранд сервис экспресс
министр транспорта рф виталий савельев
вадим волченко
минкурортов крыма
транспорт
туризм в крыму
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 миллиона туристов. Об этом сообщали министр транспорта РФ Виталий Савельев.По данным Савельева, в направлении Крымского полуострова перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в летний период текущего года планирует предусмотреть курсирование 22 пассажирских поездов.Как уточнил министр, в этом году будут расти и мультимодальные перевозки, когда пассажиры могут воспользоваться по единому сквозному билету несколькими видами транспорта. В настоящее время уже запущены 38 круглогодичных маршрутов."Мы добавили к ним семь дополнительных маршрутов: пять маршрутов в Абхазию и два в Калининград", - уточнил Виталий Савельев.В Крым без пробок и со скидкойРанее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал об активной работе по устранению пробок на Крымском мосту, возникающих во время пиковых нагрузок."Сейчас коллеги из других структур работают над тем, чтобы максимально технически усовершенствовать эти процедуры. Упрощать их, конечно, нельзя, потому что все-таки во главе у нас стоит слово "безопасность", - напомнил Волченко. - К началу сезона эти работы завершатся, и пропускная способность досмотровых комплексов должна быть очень серьезно увеличена", - сказал Вадим Волченко.По данным Волченко, предстоящий туристический сезон в Крыму не будет простым, но власти принимают меры по поддержке владельцев средств размещения и продумываются меры, чтобы сделать отдых гостей полуострова максимально комфортным."Туристический бизнес Крыма привык ко всему, каждый год что-то происходит и приходится маневрировать… Но для потребителя это крайне выгодно, потому что средства размещения предлагают скидки и дополнительные опции. Отдыхать в Крыму и сейчас, и летом становится достаточно выгодно", - подытожил министр.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял об ожидаемом внутреннем турпотоке в России более 65 млн человек в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкурортов Крыма: сезон будет непростым В Крым запустят дополнительные поезда Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России
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гранд сервис экспресс, министр транспорта рф виталий савельев, вадим волченко, минкурортов крыма, транспорт, туризм в крыму, крым, новости
В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс

Минтранс РФ: с 1 мая по 30 сентября в Крым планируется перевезти 3 млн пассажиров

11:04 26.03.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 миллиона туристов. Об этом сообщали министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"В целом собираемся пассажирскими перевозками в этом направлении обеспечить три миллиона пассажиров, это период с 1 мая по 30 сентября текущего года. Это более чем на треть превысит прошлогодние показатели – напомню, что мы перевезли всего 2,2 миллиона человек, это рост на 36 процентов", - сказал Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
По данным Савельева, в направлении Крымского полуострова перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в летний период текущего года планирует предусмотреть курсирование 22 пассажирских поездов.

"Это на восемь пар поездов больше норматива прошлого года, в прошлом году было 14 пар поездов. Мы собираемся привлечь дополнительно свыше 400 пассажирских вагонов", - добавил Виталий Савельев.

Как уточнил министр, в этом году будут расти и мультимодальные перевозки, когда пассажиры могут воспользоваться по единому сквозному билету несколькими видами транспорта. В настоящее время уже запущены 38 круглогодичных маршрутов.
"Мы добавили к ним семь дополнительных маршрутов: пять маршрутов в Абхазию и два в Калининград", - уточнил Виталий Савельев.

В Крым без пробок и со скидкой

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал об активной работе по устранению пробок на Крымском мосту, возникающих во время пиковых нагрузок.
"Сейчас коллеги из других структур работают над тем, чтобы максимально технически усовершенствовать эти процедуры. Упрощать их, конечно, нельзя, потому что все-таки во главе у нас стоит слово "безопасность", - напомнил Волченко. - К началу сезона эти работы завершатся, и пропускная способность досмотровых комплексов должна быть очень серьезно увеличена", - сказал Вадим Волченко.
По данным Волченко, предстоящий туристический сезон в Крыму не будет простым, но власти принимают меры по поддержке владельцев средств размещения и продумываются меры, чтобы сделать отдых гостей полуострова максимально комфортным.
"Туристический бизнес Крыма привык ко всему, каждый год что-то происходит и приходится маневрировать… Но для потребителя это крайне выгодно, потому что средства размещения предлагают скидки и дополнительные опции. Отдыхать в Крыму и сейчас, и летом становится достаточно выгодно", - подытожил министр.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял об ожидаемом внутреннем турпотоке в России более 65 млн человек в 2023 году.
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Гранд Сервис ЭкспрессМинистр транспорта РФ Виталий СавельевВадим ВолченкоМинкурортов КрымаТранспортТуризм в КрымуКрымНовости
 
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