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В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс

В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс - РИА Новости Крым, 26.03.2023

В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс

В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 миллиона туристов. Об этом сообщали министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T11:04

2023-03-26T11:04

2023-03-26T11:04

гранд сервис экспресс

министр транспорта рф виталий савельев

вадим волченко

минкурортов крыма

транспорт

туризм в крыму

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 миллиона туристов. Об этом сообщали министр транспорта РФ Виталий Савельев.По данным Савельева, в направлении Крымского полуострова перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в летний период текущего года планирует предусмотреть курсирование 22 пассажирских поездов.Как уточнил министр, в этом году будут расти и мультимодальные перевозки, когда пассажиры могут воспользоваться по единому сквозному билету несколькими видами транспорта. В настоящее время уже запущены 38 круглогодичных маршрутов."Мы добавили к ним семь дополнительных маршрутов: пять маршрутов в Абхазию и два в Калининград", - уточнил Виталий Савельев.В Крым без пробок и со скидкойРанее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал об активной работе по устранению пробок на Крымском мосту, возникающих во время пиковых нагрузок."Сейчас коллеги из других структур работают над тем, чтобы максимально технически усовершенствовать эти процедуры. Упрощать их, конечно, нельзя, потому что все-таки во главе у нас стоит слово "безопасность", - напомнил Волченко. - К началу сезона эти работы завершатся, и пропускная способность досмотровых комплексов должна быть очень серьезно увеличена", - сказал Вадим Волченко.По данным Волченко, предстоящий туристический сезон в Крыму не будет простым, но власти принимают меры по поддержке владельцев средств размещения и продумываются меры, чтобы сделать отдых гостей полуострова максимально комфортным."Туристический бизнес Крыма привык ко всему, каждый год что-то происходит и приходится маневрировать… Но для потребителя это крайне выгодно, потому что средства размещения предлагают скидки и дополнительные опции. Отдыхать в Крыму и сейчас, и летом становится достаточно выгодно", - подытожил министр.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял об ожидаемом внутреннем турпотоке в России более 65 млн человек в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкурортов Крыма: сезон будет непростым В Крым запустят дополнительные поезда Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, министр транспорта рф виталий савельев, вадим волченко, минкурортов крыма, транспорт, туризм в крыму, крым, новости