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Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма

Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма

Туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит. Эту многолетнюю тенденцию могут изменить меры поддержки со стороны государства, считают эксперты... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T08:01

2023-04-21T08:01

2023-04-21T08:04

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Туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит. Эту многолетнюю тенденцию могут изменить меры поддержки со стороны государства, считают эксперты. Почему в этом секторе существует проблема и какие вакансии открыты в Крыму сейчас - в материале РИА Новости Крым.Работа в больших отелях Крыма"Кадровый голод существует, и это многолетняя тенденция. Во-первых, большинство объектов в Крыму работает сезонно, зарплаты не высокие и если есть альтернатива, люди делают выбор не в эту сторону. Отсюда в сезонных отелях не очень квалифицированный персонал. Есть объекты, которые выходят на круглогодичную загрузку, у них история немного лучше - многие крупные отели готовят себе специалистов, но все равно в отельной отрасли зарплаты не большие, и тоже есть текучка", - рассказывает президент Ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрей Пылов.По его словам, в последние годы ситуация усугубилась: сначала из-за пандемии, затем из-за сложной логистики и в связи с военно-политической ситуацией. Чем меньше зарабатывают отели, тем ниже зарплаты и число желающих работать. Аналогичная проблема в секторе экскурсионного обслуживания и туристических компаний. При этом трудности не только с линейным, неквалифицированным персоналом, но и с хорошими управленцами. По мнению Пылова, решению вопроса должны помочь дополнительные усилия со стороны государства.Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей >>Малые отели КрымаМалые отели Крыма решают кадровую проблему иначе: сами владельцы часто вынуждены замещать сразу несколько должностей - так дешевле.Вакансии в КрымуПо данным минкурортов Крыма, в средствах размещения сейчас открыты вакансии на 2293 рабочих места. При этом 1486 предусматривают предоставление жилья.Прямо сейчас работу предлагают МДЦ "Артек", детские оздоровительные лагеря и санатории госпредприятия "Солнечная Таврика", "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", курорты Mriya Resort&Spa, Ribera Resort&SPA, "Крымский Бриз", "Ореанда", санатории "Ай-Даниль", "Белоруссия", "Форос", "Днепр", "Родина", "Полтава", "им. Пирогова", "Судак" и другие.Востребованными являются как специалисты руководящего состава, так и линейный персонал. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале (от главных врачей до санитарок), в шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, садовниках, работниках пляжей, матросах-спасателях. водителях, сантехниках, плотниках и других работниках.Ранее Волченко прогнозировал непростой туристический сезон в Крыму: номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. В первую очередь это связано с проблемами логистики. Поэтому в республике реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка.Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительную финансовую поддержку туристической отрасли Крыма за счет средств федерального бюджета, а также направить в регион средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023Крым лидирует по количеству аттестованных гидов в России

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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