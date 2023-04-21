https://crimea.ria.ru/20230421/rabota-u-morya-v-turotrasli-kryma-kadrovyy-golod---kakie-est-vakansii-1128289315.html
Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма
Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма
Туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит. Эту многолетнюю тенденцию могут изменить меры поддержки со стороны государства, считают эксперты... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T08:01
2023-04-21T08:01
2023-04-21T08:04
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Туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит. Эту многолетнюю тенденцию могут изменить меры поддержки со стороны государства, считают эксперты. Почему в этом секторе существует проблема и какие вакансии открыты в Крыму сейчас - в материале РИА Новости Крым.Работа в больших отелях Крыма"Кадровый голод существует, и это многолетняя тенденция. Во-первых, большинство объектов в Крыму работает сезонно, зарплаты не высокие и если есть альтернатива, люди делают выбор не в эту сторону. Отсюда в сезонных отелях не очень квалифицированный персонал. Есть объекты, которые выходят на круглогодичную загрузку, у них история немного лучше - многие крупные отели готовят себе специалистов, но все равно в отельной отрасли зарплаты не большие, и тоже есть текучка", - рассказывает президент Ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрей Пылов.По его словам, в последние годы ситуация усугубилась: сначала из-за пандемии, затем из-за сложной логистики и в связи с военно-политической ситуацией. Чем меньше зарабатывают отели, тем ниже зарплаты и число желающих работать. Аналогичная проблема в секторе экскурсионного обслуживания и туристических компаний. При этом трудности не только с линейным, неквалифицированным персоналом, но и с хорошими управленцами. По мнению Пылова, решению вопроса должны помочь дополнительные усилия со стороны государства.Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей >>Малые отели КрымаМалые отели Крыма решают кадровую проблему иначе: сами владельцы часто вынуждены замещать сразу несколько должностей - так дешевле.Вакансии в КрымуПо данным минкурортов Крыма, в средствах размещения сейчас открыты вакансии на 2293 рабочих места. При этом 1486 предусматривают предоставление жилья.Прямо сейчас работу предлагают МДЦ "Артек", детские оздоровительные лагеря и санатории госпредприятия "Солнечная Таврика", "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", курорты Mriya Resort&Spa, Ribera Resort&SPA, "Крымский Бриз", "Ореанда", санатории "Ай-Даниль", "Белоруссия", "Форос", "Днепр", "Родина", "Полтава", "им. Пирогова", "Судак" и другие.Востребованными являются как специалисты руководящего состава, так и линейный персонал. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале (от главных врачей до санитарок), в шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, садовниках, работниках пляжей, матросах-спасателях. водителях, сантехниках, плотниках и других работниках.Ранее Волченко прогнозировал непростой туристический сезон в Крыму: номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. В первую очередь это связано с проблемами логистики. Поэтому в республике реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка.Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительную финансовую поддержку туристической отрасли Крыма за счет средств федерального бюджета, а также направить в регион средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023Крым лидирует по количеству аттестованных гидов в России
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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Туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит. Эту многолетнюю тенденцию могут изменить меры поддержки со стороны государства, считают эксперты. Почему в этом секторе существует проблема и какие вакансии открыты в Крыму сейчас - в материале РИА Новости Крым
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Работа в больших отелях Крыма
"Кадровый голод существует, и это многолетняя тенденция. Во-первых, большинство объектов в Крыму работает сезонно, зарплаты не высокие и если есть альтернатива, люди делают выбор не в эту сторону. Отсюда в сезонных отелях не очень квалифицированный персонал. Есть объекты, которые выходят на круглогодичную загрузку, у них история немного лучше - многие крупные отели готовят себе специалистов, но все равно в отельной отрасли зарплаты не большие, и тоже есть текучка", - рассказывает президент Ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрей Пылов.
По его словам, в последние годы ситуация усугубилась: сначала из-за пандемии, затем из-за сложной логистики и в связи с военно-политической ситуацией. Чем меньше зарабатывают отели, тем ниже зарплаты и число желающих работать. Аналогичная проблема в секторе экскурсионного обслуживания и туристических компаний. При этом трудности не только с линейным, неквалифицированным персоналом, но и с хорошими управленцами. По мнению Пылова, решению вопроса должны помочь дополнительные усилия со стороны государства.
"Нужно улучшать экономику отелей. Экономика улучшается, когда снижаются издержки, например, налоги. Можно создавать условия по подготовке персонала, по повышению престижности этой работы, развивать инфраструктуру населенных пунктов. Например, Ялта загружается круглогодично, а вот там, где городской инфраструктуры маловато, отели не в состоянии работать даже при наличии внутренней инфраструктуры. Гостям не интересно - некуда выйти и негде погулять", - высказал мнение Пылов.
Малые отели Крыма
Малые отели Крыма решают кадровую проблему иначе: сами владельцы часто вынуждены замещать сразу несколько должностей - так дешевле.
"В малых отелях как такового кадрового голода в этом году нет. Но лишь по той причине, что многие собственники с целью оптимизации затрат на зарплаты сами становятся администраторами, поварами и так далее. За счет этого нет необходимости в наборе новых сезонных кадров. Поэтому массово сотрудники в малые отели сейчас не требуются", - рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.
Вакансии в Крыму
По данным минкурортов Крыма, в средствах размещения сейчас открыты вакансии на 2293 рабочих места. При этом 1486 предусматривают предоставление жилья.
Прямо сейчас работу предлагают МДЦ "Артек", детские оздоровительные лагеря и санатории госпредприятия "Солнечная Таврика", "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", курорты Mriya Resort&Spa, Ribera Resort&SPA, "Крымский Бриз", "Ореанда", санатории "Ай-Даниль", "Белоруссия", "Форос", "Днепр", "Родина", "Полтава", "им. Пирогова", "Судак" и другие.
Востребованными являются как специалисты руководящего состава, так и линейный персонал. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале (от главных врачей до санитарок), в шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, садовниках, работниках пляжей, матросах-спасателях. водителях, сантехниках, плотниках и других работниках.
"Профессиональный коллектив – важнейшая составляющая всей деятельности объекта. От работы каждого в коллективе – от директора до садовника - зависит общее мнение об отдыхе в Крыму. Поэтому вместе с бизнесом мы заинтересованы в укомплектовании штатов профессиональными кадрами и готовы помогать в их поиске", - приводит комментарий министра курортов и туризма РК Вадима Волченко пресс-служба ведомства.
Ранее Волченко прогнозировал непростой туристический сезон
в Крыму: номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. В первую очередь это связано с проблемами логистики. Поэтому в республике реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка.
Президент России Владимир Путин поручил
направить дополнительную финансовую поддержку туристической отрасли Крыма за счет средств федерального бюджета, а также направить в регион средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.
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