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Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма
Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма
Туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит. Эту многолетнюю тенденцию могут изменить меры поддержки со стороны государства, считают эксперты... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T08:01
2023-04-21T08:04
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Туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит. Эту многолетнюю тенденцию могут изменить меры поддержки со стороны государства, считают эксперты. Почему в этом секторе существует проблема и какие вакансии открыты в Крыму сейчас - в материале РИА Новости Крым.Работа в больших отелях Крыма"Кадровый голод существует, и это многолетняя тенденция. Во-первых, большинство объектов в Крыму работает сезонно, зарплаты не высокие и если есть альтернатива, люди делают выбор не в эту сторону. Отсюда в сезонных отелях не очень квалифицированный персонал. Есть объекты, которые выходят на круглогодичную загрузку, у них история немного лучше - многие крупные отели готовят себе специалистов, но все равно в отельной отрасли зарплаты не большие, и тоже есть текучка", - рассказывает президент Ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрей Пылов.По его словам, в последние годы ситуация усугубилась: сначала из-за пандемии, затем из-за сложной логистики и в связи с военно-политической ситуацией. Чем меньше зарабатывают отели, тем ниже зарплаты и число желающих работать. Аналогичная проблема в секторе экскурсионного обслуживания и туристических компаний. При этом трудности не только с линейным, неквалифицированным персоналом, но и с хорошими управленцами. По мнению Пылова, решению вопроса должны помочь дополнительные усилия со стороны государства.Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей &gt;&gt;Малые отели КрымаМалые отели Крыма решают кадровую проблему иначе: сами владельцы часто вынуждены замещать сразу несколько должностей - так дешевле.Вакансии в КрымуПо данным минкурортов Крыма, в средствах размещения сейчас открыты вакансии на 2293 рабочих места. При этом 1486 предусматривают предоставление жилья.Прямо сейчас работу предлагают МДЦ "Артек", детские оздоровительные лагеря и санатории госпредприятия "Солнечная Таврика", "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", курорты Mriya Resort&amp;Spa, Ribera Resort&amp;SPA, "Крымский Бриз", "Ореанда", санатории "Ай-Даниль", "Белоруссия", "Форос", "Днепр", "Родина", "Полтава", "им. Пирогова", "Судак" и другие.Востребованными являются как специалисты руководящего состава, так и линейный персонал. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале (от главных врачей до санитарок), в шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, садовниках, работниках пляжей, матросах-спасателях. водителях, сантехниках, плотниках и других работниках.Ранее Волченко прогнозировал непростой туристический сезон в Крыму: номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. В первую очередь это связано с проблемами логистики. Поэтому в республике реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка.Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительную финансовую поддержку туристической отрасли Крыма за счет средств федерального бюджета, а также направить в регион средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023Крым лидирует по количеству аттестованных гидов в России
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Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма

Эксперты: туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит

08:01 21.04.2023 (обновлено: 08:04 21.04.2023)
 
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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Туристическая отрасль Крыма испытывает кадровый дефицит. Эту многолетнюю тенденцию могут изменить меры поддержки со стороны государства, считают эксперты. Почему в этом секторе существует проблема и какие вакансии открыты в Крыму сейчас - в материале РИА Новости Крым.
Работа у моря: в туротрасли Крыма кадровый голод - какие есть вакансии

Работа в больших отелях Крыма

"Кадровый голод существует, и это многолетняя тенденция. Во-первых, большинство объектов в Крыму работает сезонно, зарплаты не высокие и если есть альтернатива, люди делают выбор не в эту сторону. Отсюда в сезонных отелях не очень квалифицированный персонал. Есть объекты, которые выходят на круглогодичную загрузку, у них история немного лучше - многие крупные отели готовят себе специалистов, но все равно в отельной отрасли зарплаты не большие, и тоже есть текучка", - рассказывает президент Ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрей Пылов.
По его словам, в последние годы ситуация усугубилась: сначала из-за пандемии, затем из-за сложной логистики и в связи с военно-политической ситуацией. Чем меньше зарабатывают отели, тем ниже зарплаты и число желающих работать. Аналогичная проблема в секторе экскурсионного обслуживания и туристических компаний. При этом трудности не только с линейным, неквалифицированным персоналом, но и с хорошими управленцами. По мнению Пылова, решению вопроса должны помочь дополнительные усилия со стороны государства.
Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей >>

"Нужно улучшать экономику отелей. Экономика улучшается, когда снижаются издержки, например, налоги. Можно создавать условия по подготовке персонала, по повышению престижности этой работы, развивать инфраструктуру населенных пунктов. Например, Ялта загружается круглогодично, а вот там, где городской инфраструктуры маловато, отели не в состоянии работать даже при наличии внутренней инфраструктуры. Гостям не интересно - некуда выйти и негде погулять", - высказал мнение Пылов.

Малые отели Крыма

Малые отели Крыма решают кадровую проблему иначе: сами владельцы часто вынуждены замещать сразу несколько должностей - так дешевле.

"В малых отелях как такового кадрового голода в этом году нет. Но лишь по той причине, что многие собственники с целью оптимизации затрат на зарплаты сами становятся администраторами, поварами и так далее. За счет этого нет необходимости в наборе новых сезонных кадров. Поэтому массово сотрудники в малые отели сейчас не требуются", - рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Вакансии в Крыму

По данным минкурортов Крыма, в средствах размещения сейчас открыты вакансии на 2293 рабочих места. При этом 1486 предусматривают предоставление жилья.
Прямо сейчас работу предлагают МДЦ "Артек", детские оздоровительные лагеря и санатории госпредприятия "Солнечная Таврика", "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", курорты Mriya Resort&Spa, Ribera Resort&SPA, "Крымский Бриз", "Ореанда", санатории "Ай-Даниль", "Белоруссия", "Форос", "Днепр", "Родина", "Полтава", "им. Пирогова", "Судак" и другие.
Востребованными являются как специалисты руководящего состава, так и линейный персонал. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале (от главных врачей до санитарок), в шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, садовниках, работниках пляжей, матросах-спасателях. водителях, сантехниках, плотниках и других работниках.

"Профессиональный коллектив – важнейшая составляющая всей деятельности объекта. От работы каждого в коллективе – от директора до садовника - зависит общее мнение об отдыхе в Крыму. Поэтому вместе с бизнесом мы заинтересованы в укомплектовании штатов профессиональными кадрами и готовы помогать в их поиске", - приводит комментарий министра курортов и туризма РК Вадима Волченко пресс-служба ведомства.

Ранее Волченко прогнозировал непростой туристический сезон в Крыму: номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. В первую очередь это связано с проблемами логистики. Поэтому в республике реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка.
Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительную финансовую поддержку туристической отрасли Крыма за счет средств федерального бюджета, а также направить в регион средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.
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