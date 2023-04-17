https://crimea.ria.ru/20230417/investitsii-v-turizm-kryma-za-god-prevysili-150-mlrd-rubley-1128141522.html
Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей
Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей
Инвестиции в туристическую сферу Крыма превысили 157 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госсовета РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T08:01
2023-04-17T08:01
2023-04-17T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Инвестиции в туристическую сферу Крыма превысили 157 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.Реализация проектов позволит создать около 4,2 тысяч новых рабочих мест, добавил он.Спикер республиканского парламента подчеркнул, что в прошлом году было заключено 24 инвестиционных соглашения в сфере курортов и туризма. Общий объем инвестиций по ним составил 115 млрд рублей. Кроме того, в республиканских бюджет около 27 млрд рублей налогов. Еще 26 договоров с заявленным объемом капитальных вложений 12,8 млрд рублей заключено в рамках свободной экономической зоны, отметил Константинов.Кроме того, в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 214 млрд рублей, что на 11% больше показателей 2021 года. Всего было заключено 54 инвестиционных соглашения с заявленным общим объемом инвестиций 241,8 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем в 2021 году.Ранее президент России Владимир Путин поручил направить дополнительную финансовую поддержку туристической отрасли Крыма за счет средств федерального бюджета, а также направить в регион средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелкеНовая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережьеДля инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков
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Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей
Константинов: инвесторы вложили в турсектор Крыма более 150 млрд рублей за год
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Инвестиции в туристическую сферу Крыма превысили 157 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
"На сегодняшний день в Крыму реализуется 61 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций порядка 157,3 млрд рублей", – написал Константинов.
Реализация проектов позволит создать около 4,2 тысяч новых рабочих мест, добавил он.
Спикер республиканского парламента подчеркнул, что в прошлом году было заключено 24 инвестиционных соглашения в сфере курортов и туризма. Общий объем инвестиций по ним составил 115 млрд рублей. Кроме того, в республиканских бюджет около 27 млрд рублей налогов. Еще 26 договоров с заявленным объемом капитальных вложений 12,8 млрд рублей заключено в рамках свободной экономической зоны, отметил Константинов.
Кроме того, в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 214 млрд рублей, что на 11% больше показателей 2021 года. Всего было заключено 54 инвестиционных соглашения с заявленным общим объемом инвестиций 241,8 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем в 2021 году.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
направить дополнительную финансовую поддержку туристической отрасли Крыма за счет средств федерального бюджета, а также направить в регион средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.
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