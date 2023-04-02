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Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке
Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке
Арабатская стрелка имеет большой потенциал в плане туризма и рекреации и высокую инвестиционную привлекательность, заявил глава крымского Госсовета Владимир... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T09:18
2023-04-02T09:18
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
туризм в крыму
внутренний туризм
инвестиции
крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Арабатская стрелка имеет большой потенциал в плане туризма и рекреации и высокую инвестиционную привлекательность, заявил глава крымского Госсовета Владимир Константинов."Там потрясающие места, популярные у туристов", – цитирует Константинова РИА Новости.По его словам, власти Крыма рассматривают стрелку с точки зрения развития рекреации, однако реализация этих планов начнется после завершения спецоперации.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.1 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о старте строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы. Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеМелитопольский район готов принимать туристов – властиБезопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), туризм в крыму, внутренний туризм, инвестиции, крым, новости, новости крыма
Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке

Спикер Госсовета РК Константинов анонсировал развитие туризма на Арабатской стрелке

09:18 02.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на Арабатскую стрелку
Вид на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Арабатская стрелка имеет большой потенциал в плане туризма и рекреации и высокую инвестиционную привлекательность, заявил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.
"Там потрясающие места, популярные у туристов", – цитирует Константинова РИА Новости.
По его словам, власти Крыма рассматривают стрелку с точки зрения развития рекреации, однако реализация этих планов начнется после завершения спецоперации.
"Окончательные стратегические планы развития мы оставим на период после окончания спецоперации. Нужно, чтоб она в полном объеме завершилась, чтоб ни для кого не было угроз. Тогда можно предлагать идеи, реализовывать различные инвестиционные проекты", – считает глава Госсовета республики.
Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
1 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о старте строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.
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