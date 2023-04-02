https://crimea.ria.ru/20230402/krym-zhdet-investorov-dlya-razvitiya-turizma-na-arabatskoy-strelke-1127927635.html

Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке

Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке

Арабатская стрелка имеет большой потенциал в плане туризма и рекреации и высокую инвестиционную привлекательность, заявил глава крымского Госсовета Владимир... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T09:18

2023-04-02T09:18

2023-04-02T09:18

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

туризм в крыму

внутренний туризм

инвестиции

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127089368_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c4bff9f30994cade7981a7f9a6741d0a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Арабатская стрелка имеет большой потенциал в плане туризма и рекреации и высокую инвестиционную привлекательность, заявил глава крымского Госсовета Владимир Константинов."Там потрясающие места, популярные у туристов", – цитирует Константинова РИА Новости.По его словам, власти Крыма рассматривают стрелку с точки зрения развития рекреации, однако реализация этих планов начнется после завершения спецоперации.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.1 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о старте строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы. Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеМелитопольский район готов принимать туристов – властиБезопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230324/planirovanie-novogo-goroda-na-arabatskoy-strelke-zaversheno-1127745252.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), туризм в крыму, внутренний туризм, инвестиции, крым, новости, новости крыма