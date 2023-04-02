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Безопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Безопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму
Безопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Безопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму
Риски по безопасности для туристов в Крыму не высоки, при этом часть россиян все же опасаются ехать в приграничный регион, поэтому отельеры полуострова дают... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T08:02
2023-04-02T08:02
радио "спутник в крыму"
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мнения
людмила бабий
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отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Риски по безопасности для туристов в Крыму не высоки, при этом часть россиян все же опасаются ехать в приграничный регион, поэтому отельеры полуострова дают хорошие скидки на проживание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Что с безопасностьюПо мнению Бабий, в сегодняшней геополитической обстановке вообще понятие туристической безопасности становится относительным."Обстановка меняется по щелчку. Вот вы приехали на Мертвое море - и оказались в эпицентре беспорядков. Вы не можете быть свободны от какого-то негативного влияния, даже если решили погулять по красивейшей столице мира - Парижу. Турция тоже переживает не лучший период и в плане восстановления после землетрясений, и в плане грядущих выборов, за которыми могут также последовать волнения. А Крым сегодня находится под полной защитой ВС РФ, и еще не известно, где спокойнее", - подчеркнула она.Цены на отдыхПо ее мнению, к лету цены могут еще снизится и крымские предложения окажутся значительно выгоднее краснодарских, поскольку уже сейчас регион большого Сочи поднимает ценник в среднем на 30% на фоне трудной логистики в Крым."Думаю, ближе к сезону те крымские объекты, которые будут работать в полную мощность, будут падать в цене, поскольку лучше за 50% от стоимости заполненный номер, чем простаивающий, когда у тебя уже набран персонал, закуплены продукты, вымыт и подогрет бассейн", - считает гостья эфира.Сезон в Крыму состоитсяВ связи с хорошей ценой, провальным крымский сезон 2023 года не будет, уверена Бабий. А если уже сейчас увеличить глубину бронирований железнодорожных билетов, чтобы люди могли заранее покупать размещение без опасений по поводу логистики, можно ожидать еще больше туристов."Кроме того, у Крыма уже давно сформирована армия поклонников, которые понимают, что вздесь безопасно, тепло и вкусно, и по цене лучше, чем на курортах Краснодарского края. Поэтому люди все равно поедут", - убеждена Бабий.Она также подчеркивает необходимость решить проблему дорожных заторов и парковок, и предлагает создать для туристов удобную дорожную карту, чтоб люди сам выбрали маршрут следования в Крым - будь то сложные мультимодальные схемы с пересадками, но с экономией на цене билетов, или же комфортные прямые варианты.Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко констатировал, что в Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования на ближайшие 15-30 дней. По его словам, это связано с проблемами логистики. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуКрым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуЧего ждать от курортного сезона в Крыму
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крым, туризм в крыму, новости крыма, мнения, людмила бабий, общество, отдых, крым курортный
Безопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму

Эксперт Бабий: летом-2023 отдых в Крыму будет безопасным и дешевым

08:02 02.04.2023
 
© РИА Новости КрымНабережная Судака
Набережная Судака - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Риски по безопасности для туристов в Крыму не высоки, при этом часть россиян все же опасаются ехать в приграничный регион, поэтому отельеры полуострова дают хорошие скидки на проживание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.

Что с безопасностью

"Многие не приедут в Крым. А многие приедут, поскольку понимают: уровень защиты в Крыму такой, что не каждый регион может похвастаться. Те, кто оценивает ситуацию трезво и понимает, что в Крыму безопасно, в этом году получат дешевый отдых и отсутствие нагрузки на основные объекты - море и пляжи", - говорит эксперт.
По мнению Бабий, в сегодняшней геополитической обстановке вообще понятие туристической безопасности становится относительным.
"Обстановка меняется по щелчку. Вот вы приехали на Мертвое море - и оказались в эпицентре беспорядков. Вы не можете быть свободны от какого-то негативного влияния, даже если решили погулять по красивейшей столице мира - Парижу. Турция тоже переживает не лучший период и в плане восстановления после землетрясений, и в плане грядущих выборов, за которыми могут также последовать волнения. А Крым сегодня находится под полной защитой ВС РФ, и еще не известно, где спокойнее", - подчеркнула она.
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Цены на отдых

"Крым в этом году дает очень хорошие цены, которые не дают ни Турция, ни Краснодарский край. По многим объектам сейчас не то, что цены 2022 года, от прошлогодних цен еще делают скидку, если вы бронируете номер заранее", - констатирует эксперт.

По ее мнению, к лету цены могут еще снизится и крымские предложения окажутся значительно выгоднее краснодарских, поскольку уже сейчас регион большого Сочи поднимает ценник в среднем на 30% на фоне трудной логистики в Крым.
"Думаю, ближе к сезону те крымские объекты, которые будут работать в полную мощность, будут падать в цене, поскольку лучше за 50% от стоимости заполненный номер, чем простаивающий, когда у тебя уже набран персонал, закуплены продукты, вымыт и подогрет бассейн", - считает гостья эфира.
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Сезон в Крыму состоится

В связи с хорошей ценой, провальным крымский сезон 2023 года не будет, уверена Бабий. А если уже сейчас увеличить глубину бронирований железнодорожных билетов, чтобы люди могли заранее покупать размещение без опасений по поводу логистики, можно ожидать еще больше туристов.
"Кроме того, у Крыма уже давно сформирована армия поклонников, которые понимают, что вздесь безопасно, тепло и вкусно, и по цене лучше, чем на курортах Краснодарского края. Поэтому люди все равно поедут", - убеждена Бабий.
Она также подчеркивает необходимость решить проблему дорожных заторов и парковок, и предлагает создать для туристов удобную дорожную карту, чтоб люди сам выбрали маршрут следования в Крым - будь то сложные мультимодальные схемы с пересадками, но с экономией на цене билетов, или же комфортные прямые варианты.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко констатировал, что в Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования на ближайшие 15-30 дней. По его словам, это связано с проблемами логистики.
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