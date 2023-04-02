https://crimea.ria.ru/20230402/bezopasnost-i-tseny-kakim-budet-letniy-otdykh-v-krymu-1127925256.html

Безопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму

Безопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Безопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму

Риски по безопасности для туристов в Крыму не высоки, при этом часть россиян все же опасаются ехать в приграничный регион, поэтому отельеры полуострова дают... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T08:02

2023-04-02T08:02

2023-04-02T08:02

радио "спутник в крыму"

крым

туризм в крыму

новости крыма

мнения

людмила бабий

общество

отдых

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124107640_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_478574c8a766be70725111ce56637d0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Риски по безопасности для туристов в Крыму не высоки, при этом часть россиян все же опасаются ехать в приграничный регион, поэтому отельеры полуострова дают хорошие скидки на проживание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Что с безопасностьюПо мнению Бабий, в сегодняшней геополитической обстановке вообще понятие туристической безопасности становится относительным."Обстановка меняется по щелчку. Вот вы приехали на Мертвое море - и оказались в эпицентре беспорядков. Вы не можете быть свободны от какого-то негативного влияния, даже если решили погулять по красивейшей столице мира - Парижу. Турция тоже переживает не лучший период и в плане восстановления после землетрясений, и в плане грядущих выборов, за которыми могут также последовать волнения. А Крым сегодня находится под полной защитой ВС РФ, и еще не известно, где спокойнее", - подчеркнула она.Цены на отдыхПо ее мнению, к лету цены могут еще снизится и крымские предложения окажутся значительно выгоднее краснодарских, поскольку уже сейчас регион большого Сочи поднимает ценник в среднем на 30% на фоне трудной логистики в Крым."Думаю, ближе к сезону те крымские объекты, которые будут работать в полную мощность, будут падать в цене, поскольку лучше за 50% от стоимости заполненный номер, чем простаивающий, когда у тебя уже набран персонал, закуплены продукты, вымыт и подогрет бассейн", - считает гостья эфира.Сезон в Крыму состоитсяВ связи с хорошей ценой, провальным крымский сезон 2023 года не будет, уверена Бабий. А если уже сейчас увеличить глубину бронирований железнодорожных билетов, чтобы люди могли заранее покупать размещение без опасений по поводу логистики, можно ожидать еще больше туристов."Кроме того, у Крыма уже давно сформирована армия поклонников, которые понимают, что вздесь безопасно, тепло и вкусно, и по цене лучше, чем на курортах Краснодарского края. Поэтому люди все равно поедут", - убеждена Бабий.Она также подчеркивает необходимость решить проблему дорожных заторов и парковок, и предлагает создать для туристов удобную дорожную карту, чтоб люди сам выбрали маршрут следования в Крым - будь то сложные мультимодальные схемы с пересадками, но с экономией на цене билетов, или же комфортные прямые варианты.Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко констатировал, что в Крыму номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования на ближайшие 15-30 дней. По его словам, это связано с проблемами логистики. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуКрым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуЧего ждать от курортного сезона в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230326/v-letniy-sezon-v-krym-planiruetsya-perevezti-3-mln-turistov---mintrans-1127776125.html

https://crimea.ria.ru/20230325/krym-primet-na-ozdorovlenie-zhiteley-novykh-regionov-rossii-1127757872.html

https://crimea.ria.ru/20230322/vlasti-podderzhat-turbiznes-v-krymu-skolko-vydeleno-sredstv-1127687056.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, новости крыма, мнения, людмила бабий, общество, отдых, крым курортный