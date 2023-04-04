https://crimea.ria.ru/20230404/krym-lidiruet-po-kolichestvu-attestovannykh-gidov-v-rossii-1127946701.html

Крым лидирует по количеству аттестованных гидов в России

Крым лидирует по количеству аттестованных гидов в России - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Крым лидирует по количеству аттестованных гидов в России

Крым стал лидером среди регионов РФ по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом сообщила президент Ассоциации гидов-переводчиков... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T07:52

2023-04-04T07:52

2023-04-04T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Крым стал лидером среди регионов РФ по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом сообщила президент Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков стартовала в сентябре прошлого года. С 1 июля 2023 года она станет обязательной.Желающие пройти аттестацию должны подать заявление через портал госуслуг, затем пройти тестирование, выполнить практические задания и ответить перед аттестационной комиссией при Минкурортов РК. В случае успешной сдачи экзамена экскурсовод вносится в Реестр, получает аттестат и бейдж.Как рассказал РИА Новости Крым профессиональный гид Иван Коваленко, ставший первым в Крыму аттестованным гидом, работающие в правовом поле экскурсоводы ждали подобной аттестации уже много лет. Это необходимо, чтобы исключить людей, предлагающих экскурсионные услуги нелегально.Он подчеркнул, что для прохождения аттестации необходима серьезная подготовка. В экзаменационном списке около 30 вопросов. Даже опытным и знающим людям приходится обращаться к специальной литературе, список которой опубликован на сайте профильного министерства."Сама аттестация проходит в достаточно доброжелательной атмосфере, очень лояльно. Комиссия видит, кто стоит перед ней, как человек отвечает, насколько у него высокий уровень знаний. Человек тянет билет, отвечает на вопросы, там есть по истории, по культуре, в том числе по винному туризму, по религиозным аспектам истории Крыма и так далее. Члены комиссии, которых около 12-13 человек, могут задать какие-то вопросы, ну и, соответственно, принимают решение об аттестации", - поделился Коваленко.В аттестационную комиссию входят представители Министерства курортов и туризма, Симферопольской и Крымской епархии, Духовного управления мусульман Крыма, а также краеведы и профессиональные гиды.На бейдже аттестованного гида есть QR-код, на который любой пользователь может навести телефон и узнать всю необходимую информацию. Кроме того, проверить, легально ли работает тот или иной экскурсовод, можно в реестре, опубликованном на сайте минкурортов РК.По мнению доцента кафедры туризма КФУ Игоря Вахрушева, профессиональный гид должен не только обладать крепкими знаниями, но и уметь взаимодействовать с людьми, улаживать конфликтные ситуации, выстраивать маршрут таким образом, чтобы он был интересным, но не слишком утомительным. А самое главное – хороший гид должен давать туристу положительные эмоции. К 1 июля 2023 года аттестацию должны получить более полутора тысяч крымских гидов и экскурсоводов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломКабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи

https://crimea.ria.ru/20230215/v-krymu-zadumali-postroit-muzey---otpravnuyu-tochku-ekskursiy-dlya-molodezhi-1126962368.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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