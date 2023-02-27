https://crimea.ria.ru/20230227/kabmin-vydelit-7-mlrd-na-razvivayuschiy-turizm-dlya-odarennoy-molodezhi-1127223915.html

Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи

Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи

Победители конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получат сертификаты на развивающие туристические поездки РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T12:35

2023-02-27T12:35

2023-02-27T12:35

михаил мишустин

общество

правительство россии

владимир путин (политик)

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Победители конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получат сертификаты на развивающие туристические поездки по программе "Больше, чем путешествие". Как сообщил в понедельник глава российского правительства Михаил Мишустин во время встречи с вице-премьерами, на эти цели в ближайшие три года направят более 7 млрд рублей.Речь идет о путешествиях по уникальным маршрутам. В частности, обладатели сертификатов смогут отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море. Кроме того, ребята смогут поучаствовать в образовательных проектах о предпринимательстве, обустройстве городской среды, информационных технологиях и экологии.Программа развития туризма "Больше, чем путешествие" создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Больше, чем путешествие", АНО "Россия – страна возможностей" и Российское общество "Знание". Более 50 тысяч молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в уникальные путешествия, аналогов которым нет.Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества "Знание" и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.Поездки в формате "Больше, чем путешествие" доступны для участников конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание". География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 370 маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломВ Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие""Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество, правительство россии, владимир путин (политик), образование в россии