Рейтинг@Mail.ru
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230227/kabmin-vydelit-7-mlrd-na-razvivayuschiy-turizm-dlya-odarennoy-molodezhi-1127223915.html
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
Победители конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получат сертификаты на развивающие туристические поездки РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T12:35
2023-02-27T12:35
михаил мишустин
общество
правительство россии
владимир путин (политик)
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122875946_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_ff6c42a73436e70c3a482bf4f7054d24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Победители конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получат сертификаты на развивающие туристические поездки по программе "Больше, чем путешествие". Как сообщил в понедельник глава российского правительства Михаил Мишустин во время встречи с вице-премьерами, на эти цели в ближайшие три года направят более 7 млрд рублей.Речь идет о путешествиях по уникальным маршрутам. В частности, обладатели сертификатов смогут отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море. Кроме того, ребята смогут поучаствовать в образовательных проектах о предпринимательстве, обустройстве городской среды, информационных технологиях и экологии.Программа развития туризма "Больше, чем путешествие" создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Больше, чем путешествие", АНО "Россия – страна возможностей" и Российское общество "Знание". Более 50 тысяч молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в уникальные путешествия, аналогов которым нет.Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества "Знание" и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.Поездки в формате "Больше, чем путешествие" доступны для участников конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание". География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 370 маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломВ Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие""Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122875946_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_a3a22aaa51d9af1baf7dd0adc8a60bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, общество, правительство россии, владимир путин (политик), образование в россии
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи

Мишустин: победители конкурсов и олимпиад получат сертификаты на путешествия

12:35 27.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Победители конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получат сертификаты на развивающие туристические поездки по программе "Больше, чем путешествие". Как сообщил в понедельник глава российского правительства Михаил Мишустин во время встречи с вице-премьерами, на эти цели в ближайшие три года направят более 7 млрд рублей.
"За счет этих средств будут представлены сертификаты на туристические поездки победителям конкурсов и олимпиад любого из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Благодаря этому программой смогут воспользоваться более 60 тыс. ребят ежегодно", – уточняет пресс-служба кабмина.
Речь идет о путешествиях по уникальным маршрутам. В частности, обладатели сертификатов смогут отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море. Кроме того, ребята смогут поучаствовать в образовательных проектах о предпринимательстве, обустройстве городской среды, информационных технологиях и экологии.
"Благодаря таким поездкам ребята не только расширят кругозор, но и получат новые навыки, а возможно, и свое новое призвание", – цитирует пресс-служба Мишустина.
Программа развития туризма "Больше, чем путешествие" создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Больше, чем путешествие", АНО "Россия – страна возможностей" и Российское общество "Знание". Более 50 тысяч молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в уникальные путешествия, аналогов которым нет.
Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества "Знание" и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.
Поездки в формате "Больше, чем путешествие" доступны для участников конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание". География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 370 маршрутов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом
В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь
 
Михаил МишустинОбществоПравительство РоссииВладимир Путин (политик)Образование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
13:08Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
13:05Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
13:01Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
12:57Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
12:55В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
12:45Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки 1:09
12:35Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
12:24В горах под Севастополем потерялись туристы
12:13Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
12:08Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
12:00Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
11:47Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
11:37Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
11:23Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
11:16Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа
11:09Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
10:49ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб 1:04
10:45Умер политолог Глеб Павловский
10:33Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния