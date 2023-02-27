https://crimea.ria.ru/20230227/kabmin-vydelit-7-mlrd-na-razvivayuschiy-turizm-dlya-odarennoy-molodezhi-1127223915.html
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
Победители конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получат сертификаты на развивающие туристические поездки РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T12:35
2023-02-27T12:35
2023-02-27T12:35
михаил мишустин
общество
правительство россии
владимир путин (политик)
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Победители конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получат сертификаты на развивающие туристические поездки по программе "Больше, чем путешествие". Как сообщил в понедельник глава российского правительства Михаил Мишустин во время встречи с вице-премьерами, на эти цели в ближайшие три года направят более 7 млрд рублей.Речь идет о путешествиях по уникальным маршрутам. В частности, обладатели сертификатов смогут отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море. Кроме того, ребята смогут поучаствовать в образовательных проектах о предпринимательстве, обустройстве городской среды, информационных технологиях и экологии.Программа развития туризма "Больше, чем путешествие" создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Больше, чем путешествие", АНО "Россия – страна возможностей" и Российское общество "Знание". Более 50 тысяч молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в уникальные путешествия, аналогов которым нет.Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества "Знание" и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.Поездки в формате "Больше, чем путешествие" доступны для участников конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание". География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 370 маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломВ Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие""Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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михаил мишустин, общество, правительство россии, владимир путин (политик), образование в россии
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
Мишустин: победители конкурсов и олимпиад получат сертификаты на путешествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Победители конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получат сертификаты на развивающие туристические поездки по программе "Больше, чем путешествие". Как сообщил в понедельник глава российского правительства Михаил Мишустин во время встречи с вице-премьерами, на эти цели в ближайшие три года направят более 7 млрд рублей.
"За счет этих средств будут представлены сертификаты на туристические поездки победителям конкурсов и олимпиад любого из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Благодаря этому программой смогут воспользоваться более 60 тыс. ребят ежегодно", – уточняет пресс-служба кабмина.
Речь идет о путешествиях по уникальным маршрутам. В частности, обладатели сертификатов смогут отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море. Кроме того, ребята смогут поучаствовать в образовательных проектах о предпринимательстве, обустройстве городской среды, информационных технологиях и экологии.
"Благодаря таким поездкам ребята не только расширят кругозор, но и получат новые навыки, а возможно, и свое новое призвание", – цитирует пресс-служба Мишустина.
Программа развития туризма "Больше, чем путешествие" создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Больше, чем путешествие", АНО "Россия – страна возможностей" и Российское общество "Знание". Более 50 тысяч молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в уникальные путешествия, аналогов которым нет.
Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества "Знание" и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.
Поездки в формате "Больше, чем путешествие" доступны для участников конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание". География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 370 маршрутов.
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